В Европе официально признали Крым российским: что постановил суд в Гааге

Во время военно-морского парада в честь Дня ВМФ России, Крым, Севастополь. Фото: Михаил ПАТЛИС. Перейти в Фотобанк КП

Международный арбитражный суд, единогласно признал право России владеть природными ресурсами в Причерноморье, строить мосты и проводить суда.

В 2016 году Украина решила оспорить суверенные права России в Международном арбитражном суде. В иске Украины прозвучали волшебные, любимые слова - «репарации» и «компенсации». Россию обвинили в нарушении Конвенции ООН по международному праву от 1982 года. Претензий набралось немало:

1. Статус акваторий. Главное, что хотела получить Украина – передать контроль над Керченским проливом условному Западу – право свободного прохода судов, включая военные. У этой претензии были некоторые перспективы, так как в 2016 году, Азовское море не было внутренним морем России.

2. Контроль на прибрежными биоресурсами. После возвращения Крыма, украинских рыбаков попросили отойти подальше от берегов полуострова, а ВСУ стало сложнее вести разведку, «забрасывая в море невод».

3. Еще одно фантастическое требование Киева - демонтировать Крымский мост. На момент обращения Украины в Международный арбитраж, мост только начал строиться. Основная претензия Киева – мост якобы мешал навигации и наносил ущерб экологии. Требование сочли абсурдными.

4. Финансовые претензии – выплаты компенсаций за использование биоресурсов и нанесенный ущерб.

Разбирательство длилось 10 лет. Все иски Украины были отклонены единогласно, без разночтений. Пять судей арбитража из пяти (то есть, единогласно!) приняли решение, которое оспорить уже невозможно. Единственное, что обращает на себя внимание – для нынешней антироссийской истерии Запада, решение Арбитражного суда в Гааге выглядит скорее здравым исключением из череды бредовых нападок на Москву. Возможно, именно так выглядит справедливый, честный и непредвзятый суд.

Сложно оценить реакцию Украины, так как первый раз, официально и юридически, было подтверждено право России на Крым, Керченский пролив и все Азовское море целиком. Возможно, это начало каких-то процессов и Киеву они очень не понравятся.

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