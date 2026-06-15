Керчь. Вид на Крымский мост через Керченский пролив со смотровой площадки на горе Митридат. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Постоянная палата третейского суда в Гааге огласила окончательное решение по арбитражному разбирательству между Российской Федерацией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Чёрного моря вокруг Крыма. Длившаяся десять лет тяжба окончилась убедительной победой России в «юридической войне», развязанной против нее Западом.

В сообщении МИД России об этом сказано: «Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами».

Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесённый «ущерб». Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории.

И вишенка на юридическом «торте» для Зеленского – отказ в абсурдном требовании Украины демонтировать Крымский мост. Когда он еще только строился, Киев трубил, что это все – фикция, инсценировка. Договорились до того, что уже реальные контуры моста объявляли ни чем иным как огромной голограммой, которую «москали» проецируют, чтобы позлить «незалежную».

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Когда бред с голограммой рухнул, Крымский мост Украина не раз пыталась взорвать. Не получилось. А теперь вот не вышло и с попыткой разрушить его при помощи международного права. Недобросовестный истец - Киев – получил сполна.

Ничто в решении арбитража не препятствует РФ осуществлять суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории.

По всей антироссийской аргументации режима Зеленского нанесен мощный удар. Поддерживающий его Запад тоже утрется. Решения арбитража полностью основаны на положениях Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Задержания Францией, Британией и Швецией нефтяных танкеров под предлогом их принадлежности к «теневому флоту» России - также грубое нарушение этой Конвенции. Так что можно ожидать, что, пусть не сразу, но юридическая оценка этому произволу врагов России тоже будет дана.

Единственный эпизод в решении арбитража, который можно рассматривать как «реверанс» в сторону Украины – указание на неполное соблюдение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве моста и газопровода через Керченский пролив. Но и тут в решении есть оговорка о невыполнении самой Украиной ее обязательств по международному сотрудничеству в области защиты морской среды.

Так совпало, что именно сейчас, когда было оглашено решение международного арбитража, на саммите G7 во французском Эвиане будут пытаться представить Зеленского как «победителя» России, чтобы навязать нам условия мирных переговоров. На фронтах Киеву, несмотря на все пропагандистские старания, приходится несладко. А теперь вот к этому прибавилась и юридическая «горечь». И это, будем надеяться, только начало.

Кстати, среди пятерых судей, которые приняли решение единогласно, был британец и гражданин Южной Кореи.

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