«Мы до последнего не верили в победу Ельцина»: что происходило за кулисами выборов 1996 года

Победа Ельцина на выборах была чудом применения на Русской земле западных политтехнологий. Фото: Александр ЧУМИЧЕВ/ТАСС

В 1996 году развернулась битва за кресло Президента России. Победу Геннадию Зюганову иностранные и российские эксперты прочили уже зимой. Но «уральский самородок» Борис Ельцин коммуниста обошел. Иначе как чудом эту победу не называли. Чудом применения на Русской земле западных политтехнологий.

KP.RU обратился к человеку, который весной и летом 96-го входил в предвыборный штаб Ельцина и внес серьезный вклад в победу Бориса Николаевича. Сергей Лисовский сейчас депутат Госдумы. А в лихие 90-е был едва ли не главной фигурой отечественного шоу-бизнеса и масс-медиа.

Сейчас Сергей Лисовский защищает аграриев в Госдуме, а 30 лет назад занимался выборами. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

«ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ»

- Вы в предвыборном штабе Ельцина отвечали за шоу, выступления, концерты?

- Я занимался всей кампанией «Голосуй или проиграешь». Куда входили в том числе и концерты по всей стране.

- У вас к 96-му бизнес шел в гору. Зачем вы вдруг решили войти в эти быстрые воды?

- Я в октябре 1995-го подал заявку на участие в выборной кампании. Прописал свою концепцию «Голосуй или проиграешь». Да, я был в ельцинском штабе в октябре. А в феврале 1996-го ко мне приехала Таня Дьяченко. Говорит: мы поменяли штаб, в бумагах нашли вашу концепцию. Вы готовы сейчас начать? Я говорю: февраль на дворе, времени мало. Она сказала: мы бы очень хотели.

АМЕРИКАНСКОЕ ЭХО

- «Голосуй или проиграешь» - вы придумали или это калька с предвыборной кампании Билла Клинтона с похожим лозунгом?

- Choose or lose («Выбирай или проиграешь» - с англ.) - так у американцев называлась кампания Клинтона. Мы использовали тот опыт, но сделали это гораздо масштабнее и душевнее.

- Большая четверка американских политтехнологов (см. «Справку «КП») вмешивались в вашу работу или вы действовали автономно от них?

- Я их вообще не видел и не знал о них.

- А с кем вы работали?

- В основном с Татьяной Дьяченко и Валентином Юмашевым. С Чубайсом согласовывали график мероприятий и общие идеологические посылы. Остальное делали сами.

- Вы привлекли силы шоу-бизнеса для победы Ельцина. Даже записали два альбома в рамках предвыборной кампании.

- Да, с группой звезд - от Расторгуева до Малинина. Сделали партию кассет, отвезли на главные турецкие курорты и раздали местным таксистам.

- Это было действенно?

- Очень. Мне тогда многие рассказывали: представляешь - прилетели в Турцию, едем в Анталью, а нам тут нашу песню заводят, и таксист говорит, что ему нравится.

«КРАСНЫЙ БАРЬЕР»

- Вы тогда заявляли, что коммунисты пытались срывать ваши туры?

- Тогда и транспорт наш арестовывали, и рейсы задерживали. Особенно когда мы пересекали «красный пояс» - Орел - Курск - Белгород. Мы посылали фуры с агитматериалом, и где-то в пути они пропадали. Ищем и... находим на штрафстоянке. Гаишники под надуманным предлогом ставили туда наши машины. А когда нам надо было перевозить артистов и оборудование самолетами - закрывали аэропорты. Или начальник аэропорта уехал на рыбалку - и его никто не может найти.

А работали мы в стилистике 30-х годов.

- То есть?

- Сделали агитперелет на одномоторных самолетах «Як». Летели Юрий Николаев и Леонид Якубович. И поезд ехал по стране тоже агитационный.

Борис Николаевич близко к сердцу воспринимал выступления некоторых артистов. Женя Осин пел «Ялту», а президент плясал. Фото: ЧУМИЧЕВ, МАТЫЦИН/ТАСС

ТАНЦЫ ОТ СЕРДЦА

- Была и особая серия плакатов?

- Да, эта серия на международном конкурсе «Эпика» (главный международный конкурс дизайна) получила первую премию в категории «Политический плакат».

- Ведущими в туре были Лолита Милявская и Александр Цекало. А были отказники?

- «ДДТ», кажется, не захотели.

- Был и большой концерт в Москве?

- На Васильевском спуске. Кажется, 12 июня, и там чуть ли не миллион человек собралось. И вот Борис Николаевич настолько завелся… Стоял-стоял - и вдруг вышел на сцену. Станцевал с Евгением Осиным (танец был двумя дня ранее, в Ростове. - Ред).

- В команде Ельцина говорили, что ему стало плохо с сердцем.

- Сердце и правда прихватило. Но позже...

О ПРОБЛЕМАХ УЗНАЛИ ПОЗЖЕ

- Когда во втором туре Ельцин победил, как отпраздновали?

- Командой, как нормальные молодые ребята. Потом на Воробьевых горах было что-то вроде официального приема.

- Ельцин приехал?

- Мы ждали, но он не появился. Вышли его жена и дочь, Татьяна. От имени Ельцина всех поблагодарили. Дьяченко сказала мне: «Папа тебе благодарен». И подарила плакат «Голосуй или проиграешь!», где он написал: «Сергей, вы голосовали - мы победили».

- О проблемах со здоровьем узнали позже?

- В общем, да....

- В феврале, когда взялись за это, верили в победу?

- Я не сказал бы, что мы все время думали о победе. Да, переживали сильно. И у нас не было уверенности в победе до последнего момента.

- Как часто в эти месяцы вы общались с Ельциным?

- Нечасто. Раза три, наверное. Это была хорошая работа. И честная.

КСТАТИ

А что с коробкой из-под ксерокса?

19 июня 1996 года между турами выборов Сергей Лисовский был задержан вместе с бизнесменом Аркадием Евстафьевым, когда выносили из Белого дома картонную коробку из-под бумаги Xerox. Там было более 500 тысяч долларов. В Генпрокуратуре потом объяснили, что это были деньги на оплату агитпродукции.

- Так что это было?

- Ничего. Я эту тему не хочу обсуждать.

Кандидаты в президенты - 96* Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА «КП»

Кто его поддержал...

В апреле 96-го в Москву для поддержки Ельцина приезжал президент США Билл Клинтон, а в феврале - канцлер ФРГ Гельмут Коль. В поддержку действующего президента России высказывались лидеры Украины Леонид Кучма, Грузии - Эдуард Шеварднадзе, Киргизии - Аскар Акаев, Казахстана - Нурсултан Назарбаев.

...и кто помогал от Запада

По неофициальным данным, выборную кампанию Ельцина курировали американские политтехнологи Джозеф Шумейт, Джордж Гортон, Ричард Дреснер и Дик Моррис (он помог избраться Клинтону в Арканзасе). А также Тим Белл, участник выборных кампаний Маргарет Тэтчер.

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