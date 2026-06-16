«Мы до последнего не верили в победу Ельцина»: что происходило за кулисами выборов 1996 года

В 1996 году развернулась битва за кресло Президента России. Победу Геннадию Зюганову иностранные и российские эксперты прочили уже зимой. Но «уральский самородок» Борис Ельцин коммуниста обошел. Иначе как чудом эту победу не называли. Чудом применения на Русской земле западных политтехнологий.
KP.RU обратился к человеку, который весной и летом 96-го входил в предвыборный штаб Ельцина и внес серьезный вклад в победу Бориса Николаевича. Сергей Лисовский сейчас депутат Госдумы. А в лихие 90-е был едва ли не главной фигурой отечественного шоу-бизнеса и масс-медиа.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП
- Вы в предвыборном штабе Ельцина отвечали за шоу, выступления, концерты?
- Я занимался всей кампанией «Голосуй или проиграешь». Куда входили в том числе и концерты по всей стране.
- У вас к 96-му бизнес шел в гору. Зачем вы вдруг решили войти в эти быстрые воды?
- Я в октябре 1995-го подал заявку на участие в выборной кампании. Прописал свою концепцию «Голосуй или проиграешь». Да, я был в ельцинском штабе в октябре. А в феврале 1996-го ко мне приехала Таня Дьяченко. Говорит: мы поменяли штаб, в бумагах нашли вашу концепцию. Вы готовы сейчас начать? Я говорю: февраль на дворе, времени мало. Она сказала: мы бы очень хотели.
- «Голосуй или проиграешь» - вы придумали или это калька с предвыборной кампании Билла Клинтона с похожим лозунгом?
- Choose or lose («Выбирай или проиграешь» - с англ.) - так у американцев называлась кампания Клинтона. Мы использовали тот опыт, но сделали это гораздо масштабнее и душевнее.
- Большая четверка американских политтехнологов (см. «Справку «КП») вмешивались в вашу работу или вы действовали автономно от них?
- Я их вообще не видел и не знал о них.
- А с кем вы работали?
- В основном с Татьяной Дьяченко и Валентином Юмашевым. С Чубайсом согласовывали график мероприятий и общие идеологические посылы. Остальное делали сами.
- Вы привлекли силы шоу-бизнеса для победы Ельцина. Даже записали два альбома в рамках предвыборной кампании.
- Да, с группой звезд - от Расторгуева до Малинина. Сделали партию кассет, отвезли на главные турецкие курорты и раздали местным таксистам.
- Это было действенно?
- Очень. Мне тогда многие рассказывали: представляешь - прилетели в Турцию, едем в Анталью, а нам тут нашу песню заводят, и таксист говорит, что ему нравится.
- Вы тогда заявляли, что коммунисты пытались срывать ваши туры?
- Тогда и транспорт наш арестовывали, и рейсы задерживали. Особенно когда мы пересекали «красный пояс» - Орел - Курск - Белгород. Мы посылали фуры с агитматериалом, и где-то в пути они пропадали. Ищем и... находим на штрафстоянке. Гаишники под надуманным предлогом ставили туда наши машины. А когда нам надо было перевозить артистов и оборудование самолетами - закрывали аэропорты. Или начальник аэропорта уехал на рыбалку - и его никто не может найти.
А работали мы в стилистике 30-х годов.
- То есть?
- Сделали агитперелет на одномоторных самолетах «Як». Летели Юрий Николаев и Леонид Якубович. И поезд ехал по стране тоже агитационный.
- Была и особая серия плакатов?
- Да, эта серия на международном конкурсе «Эпика» (главный международный конкурс дизайна) получила первую премию в категории «Политический плакат».
- Ведущими в туре были Лолита Милявская и Александр Цекало. А были отказники?
- «ДДТ», кажется, не захотели.
- Был и большой концерт в Москве?
- На Васильевском спуске. Кажется, 12 июня, и там чуть ли не миллион человек собралось. И вот Борис Николаевич настолько завелся… Стоял-стоял - и вдруг вышел на сцену. Станцевал с Евгением Осиным (танец был двумя дня ранее, в Ростове. - Ред).
- В команде Ельцина говорили, что ему стало плохо с сердцем.
- Сердце и правда прихватило. Но позже...
- Когда во втором туре Ельцин победил, как отпраздновали?
- Командой, как нормальные молодые ребята. Потом на Воробьевых горах было что-то вроде официального приема.
- Ельцин приехал?
- Мы ждали, но он не появился. Вышли его жена и дочь, Татьяна. От имени Ельцина всех поблагодарили. Дьяченко сказала мне: «Папа тебе благодарен». И подарила плакат «Голосуй или проиграешь!», где он написал: «Сергей, вы голосовали - мы победили».
- О проблемах со здоровьем узнали позже?
- В общем, да....
- В феврале, когда взялись за это, верили в победу?
- Я не сказал бы, что мы все время думали о победе. Да, переживали сильно. И у нас не было уверенности в победе до последнего момента.
- Как часто в эти месяцы вы общались с Ельциным?
- Нечасто. Раза три, наверное. Это была хорошая работа. И честная.
КСТАТИ
А что с коробкой из-под ксерокса?
19 июня 1996 года между турами выборов Сергей Лисовский был задержан вместе с бизнесменом Аркадием Евстафьевым, когда выносили из Белого дома картонную коробку из-под бумаги Xerox. Там было более 500 тысяч долларов. В Генпрокуратуре потом объяснили, что это были деньги на оплату агитпродукции.
- Так что это было?
- Ничего. Я эту тему не хочу обсуждать.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП
СПРАВКА «КП»
Кто его поддержал...
В апреле 96-го в Москву для поддержки Ельцина приезжал президент США Билл Клинтон, а в феврале - канцлер ФРГ Гельмут Коль. В поддержку действующего президента России высказывались лидеры Украины Леонид Кучма, Грузии - Эдуард Шеварднадзе, Киргизии - Аскар Акаев, Казахстана - Нурсултан Назарбаев.
...и кто помогал от Запада
По неофициальным данным, выборную кампанию Ельцина курировали американские политтехнологи Джозеф Шумейт, Джордж Гортон, Ричард Дреснер и Дик Моррис (он помог избраться Клинтону в Арканзасе). А также Тим Белл, участник выборных кампаний Маргарет Тэтчер.
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