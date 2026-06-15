Виктория Боня собиралась проучить Аврору Кибу за клевету. Фото: Simone Comi / Keystone Press Agency / Global Look Press + Евгения ГУСЕВА

В Москве 15 июня 2026 года завершен судебный процесс по иску Виктории Бони к Авроре Кибе. «В иске нам отказано», — сообщил адвокат Виктории Бони Алексей Лунев.

В социальных сетях Судов общей юрисдикции города Москвы сообщается: «Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал Виктории Боне в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, заявленного к Кибе (Белковой) Авроре Ильиничне».

В чем была суть иска? Блогер, телеведущая, экс-участница «Дома-2» Виктория Боня хотела проучить блогершу (известную публике как экс-невеста певца Григория Лепса) Аврору Кибу за клевету. В Сети теперь появляется множество оскорблений в адрес звезд — часть анонимных, другие от блогеров или коллег. Чаще знаменитости выбирают тактику «не замечать», чтобы не акцентировать внимание на недостоверной информации. Но иногда терпение «лопается» и звезды идут с иском в суд — чтобы остальным было неповадно. Виктория Боня на этот раз также решила защитить репутацию.

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ИСКА

Полгода назад суд принял к производству исковое заявление Виктории Бони к Авроре Кибе. Боня подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации — статья 152 ГК РФ. Блогер имела право в случае удовлетворения иска требовать опровержения порочащих ее честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Также женщина воспользовалась правом потребовать компенсацию морального вреда — заявила ее в размере трех миллионов рублей.

Конфликт, как это обычно происходит у блогеров, случился в социальной сети. В данном случае — в соцсети, запрещенной в России. Первой обиделась Аврора: на высказывания Виктории о том, что ее семья не достаточно богата, а мама выплачивала долг размером 25 млн. руб. Тут же по Сети разлетелся ответ Кибы о том, что ее семья прилично обеспечена, и такую сумму они тратят за лето, и долгов у них не было. Аврора написала ответ в сторис (контент доступный ограниченное время) в запрещенной соцсети. Тут же по Сети и СМИ разлетелись скрины в том числе с высказываниями, где Боню косноязычно и недвусмысленно обвиняли в эскорте или практически в проституции. Эти высказывания стали причиной подачи иска в суд Викторией Боней.

Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В конце минувшего года Аврора Киба на одном из светских мероприятий говорила прессе: «Я не рассказала тайну людям, все кто знает — они знают. Да, публично это никто не говорит. Давайте мы доживем до заседания. Мы не проигрываем. Наши адвокаты перебьют всех...»

В мае 2026 года адвокаты сторон встретились в суде. Тогда представитель Авроры Кибы сообщил, что она не делала подобных заявлений — то есть, надо еще доказать, что это было сделано с ее аккаунта, и вообще было сделано. То есть позиция Кибы — она вообще ничего подобного не писала. Напомним, что СМИ и блогеры распространяли то самое заявление в виде скринов из сторис (исчезающих сообщений).

Аврора Киба Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Адвокат Алексей Лунев перед заседанием 15 июня пояснял нам: «Сторис является исчезающей структурой, их может «вынуть» только владелец этого аккаунта. Но не мы одни это видели. Отказ ответчика от своих слов, демонстрирует — человек понимает, что совершила ошибку, поэтому можно надеяться, что эта история станет полезным уроком для нее осторожнее выражаться…» Сторона Бони пыталась доказать, что именно Аврора была автором спорных высказываний, точнее они были опубликованы с ее аккаунта. Но доказать принадлежность «исчезающей» в течении суток публикации к блогу Авроры Кибы не удалось. На заседании 15 июня 2026 года в иске Виктории Боне было отказано.

Сейчас Боня решает — подавать или нет апелляцию. Скорее всего, этого не случится, так как задача Бони была — показать юному блогеру, что за свои слова надо отвечать.

Аврора Киба уже отреагировала на новости: «Процесс завершен, решение суда законно и обоснованно. Все остальные интерпретации — попытки выдать поражение за победу».

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