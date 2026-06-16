Украинские солдаты уже не мечтают о победе, а хотят вернуться домой. И готовы ради этого сложить оружие. Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

В ВСУ нарастает возмущение, в Киеве радуются удару по музею-панораме «Оборона Севастополя», а в украинских городах гражданские начали бороться с ТЦК лопатами.

ВОЗМУЩЕНИЕ И СТРАХ В ВСУ

В Киеве все больше возмущений среди военных, которые требуют демобилизации и, на худой конец, отпусков. Уставшие, потерявшие боевой дух украинские солдаты уже не мечтают о победе, а хотят вернуться домой. И готовы ради этого сложить оружие.

Поинтересовалась у знакомых – как реагируют военные на продвижение российской армии все дальше вглубь украинской территории.

- А как могут реагировать вэсэушники? Одни трясутся, другие ненавидят, победных реляций больше нет. Однако «наловить» насильно мужиков - охоты по-прежнему не отбить. В ВСУ вполне поощряют садистские методы мобилизации, да и сам бизнес- прибыльный, - рассказывает киевлянин.

- Если в бусы никого насильно пихать не будут, то воевать у нас просто будет некому. Есть, конечно, варианты попробовать бежать сразу из распределителя и ничего не подписывать. Или им в лицо сказать, что с таким неуважением к личности отказываешься исполнять воинский долг. Но это вряд ли поможет. Поэтому, братан, надейся на свои ноги и острый ум. Единственный способ выжить - бежать, бежать из части и потеряться, - дает советы недавний украинский «мобик».

Словно чувствуя настроения в обществе, начштаба ВСУ Гнатов заявил, что ротации в настоящее время не будет, демобилизация также по причине отсутствия людей не планируется.

Начштаба ВСУ Андрей Гнатов

- Какая демобилизация, если все идет к снижению призывного возраста? В Киеве хотят его понизить с 25 до 22 лет, - прекрасно понимают ситуацию простые украинцы.

Острый дефицит ресурса ощущается и по разрастающимся украинским кладбищам, и по забитым до отказа госпиталям.

ЛОПАТЫ ПРОТИВ АВТОМАТОВ

- За убийства, похищения, пытки, ни один тэцэкащник не наказан, - считает киевлянин (на самом деле редкие случаи попадания военкомов в СИЗО есть, но что с ними там делают – вопрос другой, - ред). - А если им пытаются хоть как-то противостоять - жди жесткую «ответку». А ведь они вполне бы могли пополнить ряды ВСУ под Константиновкой.

Очередной эксцесс с «людоловами» произошел в селе под Ковелем, где простые хлопцы взяли в руки лопаты и пошли в штыковую против своих мучителей.

- Боятся гады, что воевать их пошлют, вот и воюют с безоружными. Если власть не способна перевести в нормальный, адекватный режим процесс мобилизации, то какую реакцию общества она хочет? - пишут доведенные до ручки украинцы.

- Все же понимают, что конфликту скоро конец. Ярость народа будет только нарастать, причем расплата настигнет каждого, кто потерял человеческий облик. Если мужики идут лопатами против вооруженных военкомов, то это означает, что этот предел наступил, -добавляет другой украинец в соцсетях.

И попытки дать отпор государству, в разных формах, можно увидеть на улице любого города. Например, на днях в самом Киеве женщины в черных косынках, пытались отбить мужчин. Рисковали собой – «доблестные» военкомы пытались защититься, распыляя им в лицо перцовый газ. В конце девушек избили до полусмерти…

О ЧЕМ ГОВОРЯТ КИЕВЛЯНЕ?

- Мне пришлось пойти в поликлинику к окулисту на прошлой неделе, и буквально перед тем, как подойти к дверям - прозвучала тревога, - поделилась подруга-киевлянка. - Двери поликлиники стразу оказались закрытыми, причем вариантов было всего два: спуститься в бомбоубежище или остаться на улице в ожидании отбоя. Мы с женщиной-пенсионеркой пошли в бомбоубежище, через которое можно было свободно войти в здание медучреждения. Остальные предпочли ждать у входа.

Огромное подвальное помещение было устлано новенькими матрасами, возле которых стояло пару тумбочек. На матрасах лежали неразвернутые пледы, чистые подушки, постельное белье в целлофановых пакетах - явно лежало без применения. Бомбоубежище оставалось совершенно пустым и никого там кроме скучающего охранника не оказалось. То есть, ни врачи, ни пациенты, которых застала тревога врасплох, даже не подумали туда спускаться. О чем это говорит? О том, что никто в Киеве не боится, что Россия может ударить по больнице и поликлинике, - логично рассуждала приятельница и продолжала рассказ:

- Женщина, которая спустилась со мной и только повторяла на грани истерики: «Какой кошмар! Какой кошмар!», я решила ответить: «В чем кошмар, вы можете пояснить? Все же знают, что днем обстрелов не бывает, а русские не бьют по больницам, детским садам и колледжам», - рассказала подруга. И призналась, что в ответ напоролась на жесткий взгляд типичной пожилой киевлянки, уверенной, что во всем виновата только Россия.

- В обработке мозгов украинского населения - все средства хороши, а у нас обработка идет 24 часа в сутки, - добавляет подруга.

- И какие преобладают настроения в Киеве? – спросила я в ответ.

- Совершенно бытовые настроения. Будет ли фитофтора на помидорах? Сколько через месяц будут стоить дизель и бензин, когда цена уже взлетела на чуть ли на 50%? Еще, тоже буднично, рассуждают о том, какими будут цены и кого мобилизовали из знакомых и когда приходить на похороны. Многие уже начинают думать о предстоящей зиме, которая не за горами.

- У нас сейчас люди все больше отстраняются от власти, - делится наблюдениями киевлянка Елена. - До многих, наконец, дошло, что «декоммунизация» зашла несколько дальше сноса памятников, выкапывания могил и издевательств над ветеранами Великой Отечественной. Поговаривают, что предстоящей зимой будет все значительно хуже. Уже сейчас начали скупать генераторы так, что они подорожали.

МИГРАНТЫ ЗАПОЛНЯЮТ КИЕВ

Есть в Киеве и неожиданные события – например, все чаще люди жалуются на мигрантов из Индии, которых становится все больше. Причем поговаривают, что зарплаты у трудолюбивых индусов даже выше, чем у украинцев.

- Бизнесменам из Украины индуса взять выгоднее: его не «бусифицируют» внезапно по дороге на работу, не нужно будет оплачивать издержки, - обсуждают новую тему жители украинской столицы.

- Интересно, а почему украинские «нацики» не требуют, чтоб индусы учили мову? И как у них сегодня обстоят дела с их лозунгом: «Памятай чужинец, здесь господар украинец?» (укр. – «Помни, иностранец, здесь господин – украинец») - с сарказмом пишут жители столицы в соцсетях.

- Вообще все что происходит у нас – какой-то сюр. Еврей хоронит убийц своего народа с почестями и склоняет колени над могилами нацистских упырей, но при этом запускает в страну индусов. Это он точно кому-то в ЕС пообещал или ему приказали? – пытаются понять происходящее простые люди.

- Господа, у нас есть шанс стать настоящими йогами! А йоги, кстати, могут спать на гвоздях и сутками не жрать, - шутят украинцы в социальных сетях, вспоминая запрещенного Владимира Высоцкого: «Хорошую религию придумали индусы. Ведь если ты отдашь концы - не умираешь насовсем».

ЗА ЧТО УМИРАТЬ?

На фоне происходящего сюрреализма киевский режим продолжает гнуть свою линию. На стеле, стоящей у въезда в столицу, сняли пятиконечную звезду. Впрочем, поддерживающих власть одурманенных людей в стране все еще достаточно. Нередко на улицах можно услышать откровенные издевательства, например, над уничтоженной в Севастополе панорамой «Оборона Севастополя», созданной, кстати, одесситом Францем Рубо.

Украинские БПЛА атаковали здание, в котором выставлялась батальное полотно "Оборона Севастополя" . Фото: Музей Обороны Севастополя

Но больше, чем ненависти, в Киеве горя.

- Встретила в лифте соседку Ирину с девятого этажа, которая только и успела сказать, что ее сына на днях «бусифицировали» прямо около подъезда, - делится в переписке еще одна знакомая из Киева. - Обезумевшая мать пытается выяснить судьбу сына, с которым нет связи. По ее словам, сейчас военкомы могут деньги взять, а вопрос не решить. Еще у нас в доме на днях забрали папу мальчиков-близнецов. Месяца через два я увидела их мать в черной косынке, которая гуляла с детьми. То есть у нас во дворе появилась еще одна молодая вдова…

- И все-таки, киевляне стали понимать, что же происходит с их городом, страной? - задаю один и то же вопрос, на который все еще нет ответа.

- У нас люди понимают, что Донбасс «уплывает», а стать «двухсотым» под Константиновкой, никто не хочет. Еще в памяти у многих Бахмут Залужного, который усеял город трупами украинцев, хотя знал, что город падет.

- И потом, когда все это закончится-увы, мертвые уже не встанут из могил, - справедливо считают все больше жителей Украины.

И выходит все в точности как у нелюбимого в Киеве Булгакова: «И никто не скажет теперь зачем все это было?»

Действительно, а за что же украинцы воевали?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ждем удара по Банковой, пока не дождались»: украинцы рассказали, что думают о письме Зеленского Путину

Киевляне заявили, что Зеленский позорно бежал перед ударом «Орешника»: повторил «подвиг» Бандеры

Киевляне рассказали, почему ждут мира с Россией: «Обнимемся, поплачем, и все встанет на свои места»

Киевляне рассказали, чего боится Зеленский, сколько может продолжаться конфликт, и за кого будут голосовать на выборах

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев