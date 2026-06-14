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Звезды14 июня 2026 18:50

Солист группы «Корни» Александр Бердников выдает дочь замуж

Избранником наследницы музыканта стал сын его друга
Алина ЧЕРНОВА
Солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал о счастливом событии в своей семье. Фото: пресс-служба певца

Солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал о счастливом событии в своей семье. Фото: пресс-служба певца

На премьере детского фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» по бестселлеру Сола Тая солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал о счастливом событии в своей семье. Его старшая дочь Милана выходит замуж за Мигеля, сына близкого друга семьи. Молодые люди знакомы много лет, и сейчас решили вступить в законный брак. Как нам удалось узнать, жених из очень обеспеченной семьи, но не избалован светским образом жизни. Александр и его супруга Ольга не стали раскрывать репортерам «все карты». Известно лишь, что свадьба пройдет в одном из крупных ресторанов Москвы, возможно в Сафисе. Напомним: Бердниковы воспитывают четверых детей.

Старшая дочь Бердникова Милана выходит замуж за Мигеля, сына близкого друга семьи.

Старшая дочь Бердникова Милана выходит замуж за Мигеля, сына близкого друга семьи.

Фото: социальные сети.

-У нас четверо детей, мы всё совмещаем: вместе проводим время, гуляем, нам всем вместе хорошо,-говорит о своей большой семье жена Александра Бердникова Ольга.

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