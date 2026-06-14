«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 15 июня. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 15 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли полтысячи дронов

2. Бегущие из Украины создали гигантскую пробку

3. МИД незалежной отрицает наличие американских биолабораторий

4. Голландцы поддержат украинских наркош три года

5. Рига спасется от дронов ВСУ с помощью украинцев

6. Поляки готов простить Зеленского, если тот «одумается»

7. Украинские девчонки-короткие юбчонки

8. Венгры увидели в хохлах живых людей

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 15 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 210 националистов и 10 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя 210 боевиков и пять бронемашин.

«Южная» группировка войск нанесла ВСУ такой урон: 280 солдат и офицеров, бронетранспортер, две бронемашины и артиллерийское орудие.

«Восток» ВСУ выбил из рядов противника 460 человек. Поражены пять боевых машин пехоты и две гаубицы Д-30.

На счету «Днепра» - 40 боевиков, 13 автомобилей, и гаубица М777 производства США. А также две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 483 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 15 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Выезд из незалежной заткнула гигантская пробка

Гигантская очередь на выезд из незалежной образовалась у пункта пропуска «Краковец». Это во Львовской области. Украинские паблики утверждают, что ожидать пересечения границы можно до суток. Такое столпотворение объяснил депутат Рады Георгий Мазурашу. Парламентарий заявил, что закрытые границы Украины с другими странами и «позорная бусификация» - главные причины, по которым граждане массово покидают страну. От 7,5 до 8 миллионов граждан покинули незалежную с февраля 2022-го. Глава украинской Государственной миграционной службы страны Наталья Науменко назвала ситуацию тревожной. Ничего, к вам из желтой жаркой Африки, где не видать идиллий, мчат те, кто не будут лить слезы крокодильи...

Гигантская очередь на выезд из незалежной образовалась у пункта пропуска «Краковец». Это во Львовской области. Фото: Кадр видео.

В украинском МИДе в упор не видят американских биолабораторий

МИД Украины отважно плюнул за океан. Внешнеполитическое ведомство незалежной дерзко опровергло информацию американской Нацразведки. Которое с документами на руках объявило о размещении более 30 биолабораторий в самостийной . В Киеве же на голубом глазу назвали это «очередной волной манипуляций». На официальном сайте ведомства говорится: «Мы отвергаем безосновательные обвинения. Мы подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия (КБТО). Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», Что в глаза — то божья роса, а янки — пауки в банке.

Амстердам готов спонсировать Киев еще три года

Глава опергруппы по вопросам Украины при Минобороны Нидерландов, полковник Симон Вуда отвесил Киеву земной поклон. Он заявил, что Амстердам неустанно работает над планом, который позволит «непрерывно» поддерживать ВСУ еще года три. «Укринформ» приводит слова полковника: «Мы пытаемся разработать план, который позволит обеспечивать постоянную поддержку украинской армии в течение следующих трех лет. Мы стремимся организовать непрерывную поставку беспилотных систем, поддержку программы F-16».

Рига придумала защиту от украинских дронов

Латвийский премьер Андрис Кулбергс признал, что его страна планирует выстроить защиту от дронов, опираясь на боевой опыт…Киева. По словам главы кабмина Латвии, в стране ждут украинских спецов, обладающие «большим опытом». Издание Delfi констатирует, что самостийные вояки фактически будут обучать прибалтийских пасынков бороться с БПЛА, которые гонят над их головами сами же Вооруженные силы Украины! При том Латвия уже развернула мобильные подразделения быстрого реагирования на атаки дронов на границе.. с Россией. Наш пострел везде поспел, только горшка ночного не предусмотрел...

Поляки никак не могут наказать украинцев

Rzeczpospolita скорбит. По данным издания, президент страны Кароль Навроцкий так и не лишил Владимира Зеленского высшей наград Польши, ордена Белого Орла. По данным источников, Навроцкий может отказаться от идеи лишения Зеленского высшей польской госнаграды, если Киев изменит название воинского подразделения, которому было присвоено имя «Героев УПА*». Источники издания утверждают, что именно это является ключевым условием для пересмотра позиции президента. Глава Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от украинской стороны. По его данным, если положительной реакции не последует, процедура завершится жестким решением президента. И про волынскую резню таки забудут?

Кароль Навроцкий так и не лишил Владимира Зеленского высшей наград Польши, ордена Белого Орла. Фото: REUTERS.

Украинских девчонок затаскивают на фронт

На территории незалежной пошла активная агиткампания, направленная на юных украинок. Родившихся в самостийной девушек, которым исполнилось 18 лет, настойчиво зовут подписывать контракты для службы в передовых боевых частях ВСУ. Их зовут не быть медиками, поварами или, на худой конец, операторами БПЛА. Их зовут в штурмовики. Ну, или штурмовички — до первого выстрела.

Венгры готовы пустить Киев в большой мир

Глава венгерского кабмина Петер Мадьяр, после того как закарпатским венграм вышли послабления от Киева, снизошел до интересов сопредельного государства. Он заявил: «Раз правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение, Венгрия согласится на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня». Как ни болела - умерла...

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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