Герой спецоперации «Z» Сергей Корниецкий прикрыл штурмовые подразделения

Младший сержант Сергей Корниецкий и лейтенант Кирилл Плесовских Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое», - советовал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего».

СОРВАЛ ПЛАНЫ ПРОТИВНИКА

Лейтенант Кирилл Плесовских

«Офицер управления мотострелкового подразделения лейтенант Кирилл Плесовских в составе штурмового отряда выполнял боевую задачу по нанесению массированного огневого поражения по позициям и живой силе противника на важном тактическом направлении.

При ведении разведки Плесовских обнаружил три опорных пункта ВСУ и скопление украинских националистов.

Определив координаты, Кирилл произвел расчеты для поражения цели, оперативно передал данные на пункт управления артиллерией и приступил к корректировке огня.

В результате артиллерийского удара российскими расчетами орудий «Д-30» противнику было нанесено огневое поражение в результате которого уничтожено три фортификационных сооружения и сорвана ротация подразделений ВСУ».

ПРИКРЫЛ ШТУРМОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Младший сержант Сергей Корниецкий

«Оператор беспилотных летательных аппаратов младший сержант Сергей Корниецкий в составе расчета БПЛА выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки, обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе ведения поиска в заданном квадрате, военнослужащий в условиях интенсивного применения противником средств РЭБ обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ. Применив ударный беспилотный летательный аппарат, Сергей уничтожил его.

Благодаря грамотным и своевременным действиям младшего сержанта Сергея Корниецкого была вскрыта и уничтожена артиллерийская позиция противника, что существенно облегчило продвижение российских штурмовых подразделений на данном участке».

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