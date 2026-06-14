На Солнце произошла очень мощная вспышка. Но все признаки говорили о том, что выброшенная ею плазма не затронет Землю. Фото: Lia Koltyrina/Shutterstock/Fotodom

Недавно, согласно прогнозу, с вероятностью 90 процентов Землю должна была накрыть мощнейшая буря. Но не произошло вообще ничего. Что подчеркивает: нам доступны пока далеко не все тайны космического пространства и солнечной активности. Знать, что будет, однако, хочется. Хочется – организуем! Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Разберем чуть подробнее ситуацию с несостоявшейся бурей – мы начали с нее наш рассказ. Что же там случилось?

Сначала на Солнце произошла очень мощная вспышка. Но все признаки говорили о том, что выброшенная ею плазма не затронет Землю. Когда происходят солнечные вспышки – плазма отправляется в прогулку по Солнечной системе. Иногда она касается Земли, взаимодействуя с земным магнитным полем. Заряженная плазма, согласно школьным законам физики, не может проникнуть «сквозь» магнитное поле. Однако, полю составляет изрядного труда держать удар. Магнитное поле Земли искажается. В этом и есть суть магнитных бурь.

Но вернемся к описываемому событию. Данные одного спутника говорили о том, что одно из облаков плазмы движется как бы вбок, вне плоскости земной орбиты. А прогноз компьютерной модели, составленный с помощью ИИ, утверждал, что именно это облако с вероятностью почти 100% коснется земной магнитосферы.

В этом случае нашу планету ожидала бы буря высочайшего класса, может быть, супербуря.

Однако, как уже говорилось, ничего не произошло. Причина не вполне понятна. Ошибочные данные спутника? Ошибочность компьютерной модели? Нам предстоит еще очень многое узнать о космической погоде.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Конец недели ознаменовался довольно сильной магнитной бурей. Но она была локализована пределами воскресенья, 14 июня. Впрочем, для нас важнее оказалось то, что вечером 13 июня начала портиться погода метеорологическая, в столичном регионе прошли мощнейшие ливни. Конечно, это не связанные явления.

Понедельник, 15 июня, однако же, начался в полностью «зеленой» зоне. Без бурь пройдет и вторник, 16 июня.

Ладно, не буду томить: вся неделя до 21 июня включительно начисто лишена магнитных бурь. Давненько такого не было!

Насколько это правда? Прогноз точен на 15-16 июня, на понедельник и вторник. Дальше – точен с некоторыми оговорками. Но давайте померим ему, раз он сообщает столь приятные новости!

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Влияние магнитных бурь на здоровье, как мы уже не раз писали, существенно обостряется в холодное время года и в межсезонье. Ослабленный холодами, дефицитом свежей зелени и недостатком солнечного света организм – отличная среда да развития негативных ситуаций, связанных с магнитными бурями.

Поэтому тему воздействия магнитных бурь на здоровье можно пока отставить в сторону. Тем более, что и бурь-то не ожидается. Давайте просто наслаждаться летом!

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