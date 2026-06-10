«В обществе есть усталость от запретов»: что россияне думают о постоянных ограничениях

Кирилл Родин, ВЦИОМ: У россиян накопилась усталость от запретов Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

«Не пойму, в чем секрет: почти каждый день у нас новый запрет!» Если бы Винни-Пух жил не в Чудесном лесу, а в нашем информационном поле, то его речитатив звучал бы примерно так. Нескольких дней не проходит, чтобы депутаты, общественники и прочие гиперактивные личности не окатили нас новыми ограничениями - как на уровне предложений, так и в виде законов.

А что об этом думает общество? В открытой студии «Комсомолки» на Петербургском международном экономическом форуме мы обсудили это с Кириллом Родиным, директором по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ОГРАНИЧЕНИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

- Кирилл, в последнее время у нас принимают и предлагают все больше запретов. С чем это связано и как к этому относится общество?

- Тема хорошая, благодатная. Успеем обсудить, пока не запретили говорить о запретах!

Впервые мы сталкиваемся с запретами, когда в детстве родители не разрешают нам что-то делать. В основном это продиктовано желанием обезопасить нас: «не перебегай дорогу», «мой руки перед едой»… Если же говорить про государство, то тут хороша метафора с семьей. Российскому обществу свойственно воспринимать государство как старшего: отца, наставника. И государство тоже стремится оградить человека и общество от опасных ситуаций.

Однако оценить эффективность запрета можно только через время. Возьмем громкую историю 2014 года - запрет курения в общественных местах. Ваш покорный слуга в то время курил. Тогда эти меры в том числе и у меня вызывали простую реакцию: как курил везде, где хочу, так и буду курить! И когда мы проводили опросы в 2014 году, одни поддерживали запрет, другие сомневались, третьи были против (см. «Только цифры»)... Но сегодня отношение совсем другое. Потому что люди увидели позитивный результат. Они привыкли, что когда они обедают с семьей в кафе, никто не дымит в их сторону. А число курильщиков в стране сократилось на четверть.

Резюме здесь простое. Невозможно на перспективу достоверно оценить эффективность запрета. Должно пройти время, чтобы мы сказали: да, мера работает. Или признали, что она была ошибочной.

- Но тех персонажей, которые заваливают нас запретами, сложно воспринимать, как «старших». Да и запрет курения в кафе от 2014 года явно был более продуманным, чем те, что сегодня сыплются нам на голову. Откроешь новости, и видишь поток: запретили, предложили запретить, готовятся запретить…

- Поток - правильная аналогия. Согласен, есть предложения от некоторых одиозных политиков или общественных деятелей, которые вызывают сомнения в адекватности предлагаемых мер. В том числе этим злоупотребляют некоторые депутаты Госдумы. Они разбрасываются запретительными инициативами, не понимая, что в угоду хайпу создают конфликтогенную, острую среду в обществе, которое в этом сейчас, мягко говоря, не нуждается.

Есть и общественные организации, которые часто без глубокой экспертизы выдают запретительные инициативы. Посмотришь и думаешь - в пьяном бреду их, что ли, писали?

С точки зрения опросов, которые мы проводим, у людей от этого потока сегодня наблюдается определенная усталость. Тут нельзя, там нельзя… Устаешь от этого.

Люди увидели позитивный результат. Они привыкли, что когда они обедают с семьей в кафе, никто не дымит в их сторону Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Почему именно сейчас нас обложили таким количеством запретов?

- В первую очередь многие из них возникли из-за непростой внешней политической конъюнктуры. Ведь что можно принять за нулевую точку, после которой этот поток начал активно развиваться? Например, когда мы перестали выезжать в привычные места отдыха за границу. Эти ограничения перемывали целый год. Это запрет - хоть и не по нашей инициативе, но тем не менее. Нашему подсознанию не важно, кто это придумал, оно просто говорит: мне плохо, а детали вторичны.

Иногда запреты исходят с противоположной стороны, иногда звучат как ответные меры... Но поток течет. И в него начинают что-то подбрасывать, подбрасывать, подбрасывать. В результате в нашей жизни, где есть и возможности, и ограничения, формируется перекос в сторону негатива.

Если брать ситуацию с мессенджерами, важно не просто запретить Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

МАЛОВАТО БУДЕТ?

- Но я вам больше скажу: несмотря на эту усталость, у нас есть определенный общественный запрос на введение еще большего числа запретов, - продолжает Кирилл Родин. - Хотя я бы скорее назвал это системой регулирования. В первую очередь она связана с кибер-реальностью.

Меня удивили результаты исследования, когда мы спрашивали, стоит ли регистрировать людей в соцсетях по паспорту (см. «Только цифры»). Я думал, 99% скажут: «Ни в коем случае!» Но голоса разделились практически поровну. А причины простые - обезопасить детей.

Это и есть запрос на запреты. Но на те запреты, которые люди считают нужным.

- Какие запреты россияне поддерживают, а какие их раздражают?

- Многое зависит от того, касается ли запрет человека напрямую. Если я курильщик, то запрет на курение в общественных местах с большей вероятностью буду воспринимать в штыки.

Остро воспринимаются ограничения на пользование соцсетями или мессенджерами. Но здесь мнения разнятся.

В нашей стране немало людей, которые никогда не пользовались известным зарубежным чатом, имеющим российские корни. В конце прошлого года мы проводили опрос на тему ограничения таких сервисов. И мнения разделились. Трети опрошенных все равно: они считают, что если запрещают, значит, там что-то плохое. Около четверти такие меры поддержали. И еще примерно треть была против (см. «Только цифры»).

Но за цифрами стоят мнения отдельных людей, почему решение хорошо или плохо. Сторонники запрета часто ссылаются на вопросы технологического суверенитета, безопасности. А противники защищают свои средства коммуникации. У них там переписка с друзьями, коллегами. И когда все это закрывается, возникает масса проблем.

Однако проблема болезненного перехода - временная. Скорее всего, если от того или иного мессенджера произойдет полный отказ, через полгода о нем никто и не вспомнит. Все будут пользоваться новым и точно так же радоваться жизни.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Кнут без пряника

- Вы говорите, в обществе есть усталость от запретов. И что делать?

- Чаще задумываться не только об ограничениях, но и о мерах, которые расширяют возможности. Опять же напрашивается аналогия с ребенком: можно запретить ему играть на телефоне, а можно взять его за руку и пойти гулять в парк. И то, и другое приведет к тому, что играть на телефоне ребенок не будет. Но в одном случае мы получим негатив, а в другом - веселого ребенка, который еще спасибо скажет за то, как здорово мы провели время.

Например, если брать ситуацию с мессенджерами, важно не просто запретить. Это ведь не первая попытка ограничить присутствие иностранного мессенджера в России. Но сейчас у нее другое исполнение: нам предложили альтернативу в виде Max. То есть хотя бы соблюли гигиеническое правило: критикуя - предлагай.

Так что если мы хотим повлиять на уровень усталости от запретов (а сделать это надо), то необходимо обращать внимание на баланс позитива и негатива в общественно-политических инициативах. А еще - вводить регулирование, которое ограничит запретительные инициативы, сделанные ради хайпа. Запретить слишком много запрещать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Поддерживаете ли вы запрет на курение в кафе, поездах, на перронах и т. д.?

Скорее поддерживаю 74%

Скорее не поддерживаю 23%

Затрудняюсь ответить 3%

Исследование проведено в 2014 году. Опрошено 1600 человек.

Как вы относитесь к законодательной инициативе о регистрации в соцсетях по паспорту?

Полностью поддерживаю 23%

Скорее поддерживаю 16%

Скорее не поддерживаю 20%

Абсолютно не поддерживаю 32%

Не знаю, что такое социальные сети 1%

Затрудняюсь ответить 8%

Исследование проведено в 2017 году. Опрошено 1600 человек.

Как вы относитесь к ограничениям иностранных соцсетей, мессенджеров и цифровых платформ в России?

Скорее поддерживаю 24%

Скорее не поддерживаю 39%

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