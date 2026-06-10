По словам Краснова, технологии уже дают реальный результат. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В России запускают эксперимент: искусственный интеллект пробуют внедрять в судебную систему. Об этом рассказал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на круглом столе в Минске, где обсуждали цифровизацию уголовных дел.

Мероприятие прошло во время визита российской делегации в Белоруссию. Туда приехали судьи, юристы и айтишники из обеих стран. Говорили про новые цифровые инструменты — от электронного документооборота до работы с электронными уликами и преступлениями, где задействованы криптовалюты. По словам Краснова, технологии уже дают реальный результат.

«В десяти регионах страны пилотируются отечественные программы, которые позволят освободить секретарей судебных заседаний от необходимости часами расшифровывать аудиозаписи, а судьям дадут возможность оперативно анализировать материалы дел и проверять тексты судебных актов на соответствие правовым позициям Верховного Суда», — сообщил он.

Глава Верховного суда подчеркнул: цифровизация делает правосудие доступнее и прозрачнее, но при этом несёт и новые риски — от кибератак до вопросов, можно ли вообще использовать цифровые доказательства.

«Стоящие вызовы носят не только технический характер — речь идет о правовых, организационных и этических вопросах», — отметил Краснов.

По его слова в судах России проводится масштабный анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. По большому счету предстоит оценить влияние роботов формирование всей правовой среды. Результаты этого исследования могут повлиять на судебную практику и даже подтолкнуть к изменениям в законах.

На круглом столе также поговорили о том, как расследуют преступления с использованием цифровых активов, как работать с электронными доказательствами и можно ли с помощью технологий помогать назначать наказания.

Но главное, подчеркнул председатель ВС, — за человеком должно оставаться последнее слово.

«Важно, чтобы цифровизация не только упрощала работу судей и сотрудников аппаратов, но и усиливала гарантии справедливости правосудия. В конечном счете ответственность за принятие итогового решения всегда остается за судьей», — заявил он.