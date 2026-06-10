Зачем Абрамович ездил в Киев: вот почему Зеленский не смог использовать российского миллиардера в челночной дипломатии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Украинский лидер Владимир Зеленский на майской встрече в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем заявил, что его режим не откажется от Донбасса. Об этом написало издание The Guardian после воскресного визита Зеленского в британскую столицу. В публикации уточняется, что Абрамович в Киеве на переговорах с Зеленским обсуждал не только его обращение к Владимиру Путину, которое должен был передать известный российский бизнесмен.
Глава незалежной в том разговоре «пошутил» про то, что Киеву нужны деньги Абрамовича, которые, после продажи клуба «Челси», лежат на счетах мертвым грузом, а могли бы помочь украинской армии. Уже прилетев в Лондон, Зеленский вновь поднял тему 2,4 млрд фунтов, предложив британском премьеру Стармеру направить эти деньги на закупку средств ПВО для ВСУ.
Ну, а послание о желании переговоров, которое Зеленский передал Путину через Абрамовича, пришло в Москву накануне террористического удара по колледжу в Старобельске. О своей ответной жесткой реакции Владимир Путин рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.
На Радио «Комсомольская правда» говорили с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным.
- Почему миссия Абрамовича сложилась так, как сложилась?
- Абрамович еще в марте 2022-го использовался как посредник до и во время переговоров в Стамбуле. Да, у него были и остаются весьма широкие и самые разнообразные контакты и на западе, и на востоке.
- Но он же не один такой?
- Он не является единственным посредником - если говорить о тех, кто может осуществлять контакты Киева, Москвы, Вашингтона, европейских столиц. Когда речь идет об обмене пенными или телами погибших, там весьма активны и эффективны представители ряда арабских стран, прежде всего - ОАЭ. Остаются каналы по линии спецслужб. Например, между СВР и ЦРУ. Помимо государственных, есть и негосударственные акторы.
- Миссия Абрамовича весной 2022-го была удачной?
- Наверное - в том смысле, что достаточно быстро была найдена площадка, которая всех устраивала. И в Стамбуле смогли собраться с заранее проговоренными, практически подготовленными уже документами представители сторон конфликта.
Фото: REUTERS.
- Почему именно сейчас о нем вспомнили?
- Киеву страшно. И сейчас, спустя более чем четыре года, киевский режим пригласил именно его, чтобы через этого известного бизнесмена, и в прошлом политика (он был губернатором Чукотки — ред.) передать Путину предложение о встрече. Ответ российского президента мы знаем. Он об этом сказал на ПМЭФ.
- Зеленский решил не только предложение в Москву передать через Абрамовича, но и его деньги из Лондона забрать?
- То, что на этом фоне выяснилось, что у Романа Аркадьевича лидер киевского режима захотел заодно и пару миллиардов отжать — это не такая уж большая новость. 2,4 млрд фунтов, вырученные от продажи некогда принадлежавшего Абрамовичу футбольного клуба «Челси» — они ведь лежат «мертвым грузом» в Британии не со вчерашнего дня.
- Там, кажется, и суды были относительно судьбы этих денег?
- Были. И, понятно, что Абрамович не хотел бы, чтобы его миллиарды каким-либо образом пошли на ПВО либо на любую другую структуру ВСУ — потому что тогда он попадает под статью о финансировании противника во время ведения военных действий.
- И тут сразу к нему возникают вопросы в России?
- Конечно. Но давить на него продолжат, чтобы эти деньги достались именно Киеву.
Фото: REUTERS.
- Категоричная позиция Зеленского по Донбассу подрывает возможность переговоров?
- Не стало большим открытием в публикации англичан и позиция Зеленского по Донбассу. Он уже несколько раз заявлял, что «Донбасс не отдаст». Ну кто его спрашивать будет?
- Целесообразность встречи лидеров России и Украины после таких заявлений сомнительна? И риторика Зеленского о нерушимости границ 1991-го не бьется с ситуацией на фронте?
- О нецелесообразности встречи в данный момент президент уже сказал. Противник, несмотря на его террористические атаки дронами по объектам в глубине России и на рои дронов на фронте, ежедневно теряет территории. На грани падения Константиновка. А это ворота в сердце Славянско-Краматорской агломерации. И это будет сильный удар по моральному духу и украинских войск, и населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Затоке горит "главный мост НАТО": как это повлияет на ход конфликта
"Они шлют дроны на Крым, мы выжигаем логистику": почему ВСУ усилили атаки по гражданским объектам и что с этим делать
Это показало бы, что с Россией шутить не нужно: эксперт объяснил, что НАТО отрабатывает на учениях у наших границ и как можно ответить