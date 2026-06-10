В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» ведут точечное поражение целей. Фото: Минобороны РФ.

В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» ведут точечное поражение целей.

Расчеты разведывательных БПЛА «Князь Вещий Олег» и ударных дронов, действуя скоординировано, ликвидируют опорные пункты противника.

Дроны «Амура» летят над БПЛА «Князь Вещий Олег»

«Князь Вещий Олег» выполняет роль наводчика, передая координаты скоплений живой силы и замаскированных позиций для последующей атаки FPV-дронами, получившими увеличенную дальность поражения благодаря ретранслятору на борту разведывательного аппарата.

Старший оператор с позывным «Амур» рассказал, что российский разведывательный комплекс самолетного типа обладает дальностью полета до 45 километров, что позволяет расчету находиться на значительном удалении от линии соприкосновения.

Старший оператор с позывным «Амур» Фото: Минобороны РФ.

«На сам борт «Князь Вещий Олег» устанавливается ретранслятор, и поднявшись высоко в небо, он сам становится ретраслятором, который увеличивает дальность полета других БПЛА. С ним в коллаборации можно запустить любой другой ударный дрон, значительно увеличив его зону поражения», - поясняет «Амур».

После получения координат, операторы ударных дронов, по словам оператора БПЛА с позывным «Хоккеист», подбирают боеприпасы в зависимости от типа цели: осколочно-фугасные для пунктов управления, термобарические для выжигания кислорода в укрытиях, кумулятивные заряды, а также с эффектом ударного ядра против техники с защитными экранами.

Оператор БПЛА с позывным «Хоккеист» Фото: Минобороны РФ.

Цели, которые не поддаются ударным дронам сносит мощным огнем артиллерия.

На кадрах можно увидеть, как артиллерийский расчет «Мста-С» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Навел артиллеристов на цель разведывательный БПЛА «Орлан».

С закрытых позиций по врагу бьют и наши танкисты. Экипажи танков Т-80БВМ с осколочно-фугасными снарядами уничтожили в лесополосах обнаруженные операторами дронов хорошо замаскированные укрепленные ДОТы. В них скрывались специалисты систем РЭБ, а также операторы дронов ВСУ.