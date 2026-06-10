Что известно о подрыве автомобиля на юго-западе Москвы: бомбу смонтировали и заложили под машину несовершеннолетние

Следственный комитет России возбудил дело в связи со взрывом неизвестного устройства на юго-западе столицы. Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Следственный комитет России возбудил дело в связи со взрывом неизвестного устройства на юго-западе столицы.

«Расследование, начатое Главным следственным управлением СК РФ по Москве, стартовало после обнаружения и детонации предмета на улице Введенского. Следствие ведется по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с взрывчатыми веществами», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, 9 июня, около 5:30 в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи был дистанционно уничтожен автомобиль BMW. Подрыв произошёл в тот момент, когда 62-летний водитель выезжал с парковки. От сильного взрыва машина взорвалась и загорелась. Очевидцы вытащили мужчину из салона, но он скончался от осколочных ранений. В соседнем доме выбило стекла.

Следом взорвался автомобиль на парковке на улице Введенского в районе столичного Коньково.

Также во районе столичного района Солнцево под машиной на парковке ТЦ «Небо» нашли подозрительный предмет, из-за которого пришлось эвакуировать всех посетителей. На месте также работали саперы военной комендатуры.

Как выяснилось, по материалам следствия, во взаимодействии с ФСБ, установлена следующая цепочка событий: девушка-подросток, следуя указаниям неизвестных, извлекла тайник со взрывчаткой. Далее она передала ее своему ровеснику-парню, который смонтировал взрывное устройство вместе с GPS-трекером на машину.

Благодаря быстрой реакции экстренных служб удалось избежать трагедии. Жертв и пострадавших нет. Все вовлеченные лица были задержаны на месте. Правоохранители проверяют их на причастность к другим инцидентам.

Фигурантам уже предъявлены официальные обвинения. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления всех сообщников.