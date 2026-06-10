Для семей с двумя маленькими детьми никакого увеличения, а тем более удвоения ставок, которым запугивают авторы слухов, даже и не обсуждалось Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Семьи с детьми, которые хотели бы в будущем улучшить жилищные условия и купить новую квартиру, но прямо сегодня этого делать не собирались, стоят на ушах. Причина — вал сообщений о том, что с 1 июля изменятся условия семейной ипотеки, причем в более жесткую сторону.

- Мне риелтор мамой клянется, что с 1 июля для семьи с одним ребенком до 6 лет ставка будет 12% , с двумя — 10%, а только с тремя и более — нынешние 6%, - в ужасе рассказывает коллега. - А еще говорят, что льготная ипотека теперь будет только по «прописке» - то есть переехать в другой регион, где предлагают работу, и купить там квартиру больше нельзя.

Другая знакомая, с детками в возрасте год и три года, в панике из-за того, что с такой компанией она не может выйти на работу, а соответственно прямо сейчас только на доход мужа семья не может взять льготную ипотеку — а потом ставки вырастут вдвое!

KP.RU разбирался, что из этого может быть правдой, а что только слухи, и какие изменения в семейной ипотеке на самом деле обсуждаются.

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА С 1 ИЮЛЯ 2026 ГОДА: ЧТО ОФИЦИАЛЬНО ИЗВЕСТНО ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Пока официально сообщалось только о том, что Минфин и Минстрой до 1 июля должны подготовить некие предложения по дальнейшему развитию семейной ипотеки. То есть достоверно говорить о том, что вот такие и такие изменения в программе точно будут, пока нельзя — никаких официальных документов еще не принято.

- Слухи, которые циркулируют вокруг семейной ипотеки, в основном идут из двух источников. Первый — риелторы и девелоперы, они таким образом поднимают упавшие продажи новостроек (покупай сейчас, потом будет дороже, твой поезд с нынешней льготной ставкой уйдет). Поскольку семейная ипотека сегодня — главный двигатель этих продаж, любые разговоры о каких-то изменениях сразу сказываются на рынке и уже не раз вызывали всплески ажиотажа. Второй источник слухов — разного рода деятели, которые просто пиарятся, - рассказал KP.RU завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Но слухи эти — на почве реального обсуждения, как повысить адресность семейной ипотеки. А под адресностью сейчас понимается в том числе решение демографических проблем: больше детей — больше льгот.

Пока официально сообщалось только о том, что Минфин и Минстрой до 1 июля должны подготовить некие предложения по дальнейшему развитию семейной ипотеки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КАК ИЗМЕНИТСЯ СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА С 1 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

То, что изменения будут, на полях Петербургского международного экономического форума подтвердил вице-премьер Марат Хуснуллин: правительство определится с окончательным вариантом в ближайшую неделю-две. По его словам, рассматривалось около 150 вариантов изменений параметров семейной ипотеки. Споры не вызывает только то, что программа «должна быть более адресной»: чем больше детей, тем больше должно быть льгот.

СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ ХОТЯТ ПРИВЯЗАТЬ К КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ: ЧТО ИЗВЕСТНО

Главное предполагаемое изменение, которое уже обсуждается не меньше года, - ставку по семейной ипотеке надо сделать дифференцированной, в зависимости от количества детей. Это не означает, что она вырастет для всех, кроме многодетных. В последнее время в обсуждениях чаще всего фигурирует такой вариант: с одним ребенком до 6 лет — 10%, после рождения второго ребенка — 6% (нынешняя ставка), третьего и дальше — 4%. То есть для семей с одним маленьким ребенком — а таких среди семейных покупателей новостроек большинство — ставка действительно может вырасти (хотя останется значительно ниже рыночной). Для семей с двумя маленькими детьми никакого увеличения, а тем более удвоения ставок, которым запугивают авторы слухов, даже и не обсуждалось — для них все останется, как есть. А для тех, у кого родился аж третий — мечта наших властей — условия льготной программы станут более комфортными, чем сейчас. Однако напомним: на сегодня — это пока только обсуждения, окончательное решение не принято.

Главное предполагаемое изменение, которое уже обсуждается не меньше года, - ставку по семейной ипотеке надо сделать дифференцированной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

УСЛОВИЯ СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКИ С 1 ИЮЛЯ 2026 ГОДА: ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ И ПОТОЛКА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА

Кроме того, как следует из объяснений Марата Хуснуллина, обсуждается повышение потолка льготного кредита: в большинстве регионов за 6 млн рублей подходящую для многодетной семьи квартиру никак не купить. Это предполагаемое изменение — в плюс всем, кто может воспользоваться семейной ипотекой. Сейчас в крупных городах для покупки хотя бы трешки семьям приходится часть кредита — сверх предела по семейной ипотеке — оформлять по рыночной ставке (так называемая комбинированная ипотека), из-за чего вырастает ежемесячный платеж. В каких регионах и до каких пределов увеличивать «потолок» - пока просчитывается, поскольку встает еще и вопрос нагрузки на госбюджет.

По словам Хуснуллина, в правительстве так же хотят стимулировать индивидуальное жилищное строительство, особенно для многодетных семей. То есть можно ожидать каких-то дополнительных льгот для них и в этой сфере. Что логично: семье с несколькими детьми по определению комфортнее в собственном отдельном доме — если, конечно, он с полным набором удобств и нормальной инфраструктурой в относительной близости.

Кроме этих трех блоков, про которые рассказал на ПМЭФ Марат Хуснуллин, обсуждалось еще и предложение повысить ставку до 8-9% для родителя, который берет семейную ипотеку, но при этом на момент ее оформления не состоит в браке (разведен) и не живет (во всяком случае так по официальным документам) вместе с ребенком (детьми). Мотивировка тут была простая: прикрыть лазейку для родителей, которые разводятся, чтобы обойти введенный с 1 февраля 2026 года принцип «на одну семью - одна семейная ипотека». Но пока нет подтверждений, что эта мера действительно будет введена.

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