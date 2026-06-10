«Все бы сейчас отдал за папин борщ»: сын Децла на фоне скандала с квартирой признался, как сильно скучает по отцу

Антоний Толмацкий Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После громкого скандала вокруг квартиры, который несколько дней обсуждали в сети, сын Децла Антоний Толмацкий неожиданно сменил тон общения с подписчиками. Вместо продолжения семейного конфликта молодой человек заговорил о самом болезненном — смерти своего отца.

Напомним, широкий резонанс вызвало видео, опубликованное матерью Антония Юлией Киселевой. На кадрах молодой человек эмоционально спорил с ней из-за продажи квартиры. Позже Толмацкий объяснил, что никого не собирается выселять, а речь идет о недвижимости, принадлежащей его бабушке Ирине Толмацкой, которая хочет разменять жилье. Сам Антоний признавал, что в тот момент не смог справиться с эмоциями, поскольку многолетний семейный конфликт достиг предела.

На этот раз наследник рэпера решил поделиться куда более личными переживаниями. По словам Антония, спустя семь лет после смерти отца он по-прежнему тяжело переживает утрату. Молодой человек признался, что ему не хватает самых простых вещей, связанных с Кириллом Толмацким. В частности, он написал, что сейчас отдал бы все ради фирменного блюда отца.

Антоний назвал Децла своим главным защитником, наставником, учителем и самым близким другом. По его словам, жизнь оказалась совсем не такой, к какой он был готов после ухода отца. Толмацкий признался, что за последние годы ему пришлось пройти через множество тяжелых испытаний, а раньше рядом всегда был человек, который оберегал его от любых проблем.

«Всё бы сейчас отдал за папин борщ с острыми перцами. Вы не представляете, как скучаю, редко пишу что-то об этом, но очень много переживал и продолжаю переживать. Единственный и неповторимый папа, главный защитник и человек с недостижимым уровнем позитива, наставник, учитель и самый близкий друг», — написал Тони.

При этом молодой человек не стал скрывать разочарования из-за того, что история с квартирой оказалась в центре внимания общественности. По его мнению, посторонним людям крайне сложно понять, что на самом деле происходит внутри чужой семьи.

«Я сильно раздосадован тем, что вся эта хрень с квартирой и ссорой всплыла в сети. Ситуация супер-неоднозначная, оправдывайся не оправдывайся, всё равно бесполезно кому-либо что-либо объяснять. У нас слишком люди сконцентрированы на своем «критически правильном» образе восприятия. Чужая семья — потемки, и это абсолютная истина. Я, конечно, малявка и урод, но с тем, что меня мало били, я буду крайне не согласен», — написал сын Децла, не стесняясь в выражениях.

Несмотря на переживания, Антоний старается сосредоточиться на будущем. Уже в ближайшее время он планирует выпустить свой дебютный музыкальный альбом, над которым работал около двух лет. Толмацкий признался, что гордится этой работой и уверен: его музыка сможет рассказать о нем гораздо больше, чем любые публикации в соцсетях.

В завершение Антоний признался, что чувствует поддержку близких людей и верит: самые сложные события остаются позади. «Этот скандал абсолютное ничто по сравнению с тем, что было за ним. Я спокоен. Расстроен, но не растерян. Обидно, что так получилось. Но в целом переживу», — заключил Толмацкий.

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