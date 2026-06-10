Силы ПВО России за прошедшие сутки сбили 14 управляемых авиабомб, четыре дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго» и 766 ударных дронов самолетного типа, используемых украинской стороной Фото: Минобороны РФ.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представил сводку потерь украинских вооруженных сил за минувшие сутки.

Согласно его заявлению, группировка российских войск «Север» вывела из строя свыше 230 украинских военнослужащих. Подразделения «Запад» уничтожили 210 солдат ВСУ, «Южная» группировка – 160, «Центр» – 285, «Восток» – 455, а «Днепр» – 40.

Бойцы расчета ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» уничтожают ударные и разведывательные БПЛА

За последние 24 часа, по данным Конашенкова, помимо 1380 боевиков и иностранных наемников ВСУ, главком ВСУ Сырский потерял на передовой: 14 бронированных машин, восемь артиллерийских орудий, среди которых реактивная система залпового огня «СР-30» аргентинского производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы, включая две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей RADA RPS-42 (их сейчас сильно не хватает Израилю), а также 82 единицы автомобильной техники.

Российская армейская авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили военно-морскую базу, склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Также было ликвидировано 148 мест скоплений украинских боевиков.

Силы ПВО России за прошедшие сутки сбили 14 управляемых авиабомб, четыре дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго» и 766 ударных дронов самолетного типа, используемых украинской стороной. Большинство этих ударных средств, как было отмечено, предназначались для террористических атак на российские города.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 10 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

159 764 - дронов.

661 - ЗРК.

29 691 - танков и бронемашин.

1 732 - РСЗО.

35 292 - орудий.

63 769 - единиц спецтехники.

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