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Украина сделала прибалтийским странам предложение, от которого они не смогли отказаться. Зеленский в Таллине объявил, что предложил Литве, Латвии и Эстонии «сделку по дронам». Она предполагает сотрудничество в сфере технологий беспилотников, включая их совместное производство плюс «использование боевого опыта ВСУ».
Визит Зеленского в Эстонию на саммит стран Северной Европы и Балтии состоялся на фоне конфликта из-за украинских дронов, которые в последние месяцы залетали в этот регион.
«Беспилотники врезались в трубу эстонской электростанции, попали в пустые топливные баки в Латвии и были сбиты румынскими истребителями, дислоцированными в Литве. Украинские власти принесли извинения, заявив, что беспилотники были нацелены на военные объекты в России, но сбились с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы», - напоминает агентство AP недавние страсти по дронам, в результате которых латышское правительство даже ушло в отставку.
Прибалты возмущались залетом в их воздушное пространство украинских дронов - и всячески открещивались от обвинений в том, что сами же разрешили Украине запускать беспилотники для атак на цели в России через свою территорию.
Президент Литвы Гитанас Науседа вообще призвал сбивать любые БПЛА, разумеется, включая и украинские, залетевшие в небо его страны. Но вся эта грозная риторика обернулась пшиком. Даже хуже – превратилась в фарс.
Есть такой прием у жуликов-дезинсекторов: запустить тараканов в чужой дом, а потом предлагать жильцам средство борьбы с ними. Именно так поступает и Зеленский.
Он все больше похож на коммивояжера, разъезжающего по миру с предложением своих «чудо-беспилотников». Недавно подсуетился на Ближнем Востоке, впаривая «помощь» некоторым монархиям Аравийского полуострова в борьбе с иранскими беспилотниками. Теперь вот торгует своим «опытом» с прибалтами, предварительно доведя их до кондиции созданными им же страхами перед БПЛА.
По словам Зеленского, сообщает AP, Украина могла бы предложить прибалтам недорогие дроны-перехватчики, которые она использует у себя, для создания щита «от российских беспилотников», Киев может в любой момент направить своих экспертов к европейским партнерам. Ну разве не жулик, если называет своих «тараканов» российскими!
Но покупатели, что называется, схавали.
«Мы показали, что можем сбивать беспилотники с помощью самолетов», - заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции. Но это обходится дорого, поэтому Таллин надеется на сотрудничество с Украиной в области технологий и опыта, чтобы сэкономить.
То, что проблема «тараканов» возникла именно из-за незалежной, до эстонского президента или не доходит, или он сознательно мутит воду, чтобы не обидеть лепшего союзника Зеленского.
Карис считает: беспилотники продолжат вторгаться в воздушное пространство стран Балтии, он призвал граждан сохранять спокойствие. Вот как: и с украинскими «тараканами» можно жить, потерпите чуть-чуть…
А с Латвией вообще все решено. Ее премьер Андрис Кулбергс и Зеленский подписали соглашение о производстве дронов «для укрепления оборонного сотрудничества». Теперь-то латышский кабинет уж точно устоит, если натовским пилотам придется сбить еще один украинский беспилотник в литовском небе – это уже будет не чужой какой-то, а совместный дрон, почти свой.
Готов ли подписать подобное соглашение с Киевом Вильнюс, пока неизвестно. Все-таки неудобно будет сразу покупать украинских «тараканов» после грозных обещаний литовского президента давить их всех без разбору.
Как тут не вспомнить, что относительно недавно на Украине бахвалились «боевым гопаком» и пытались повсеместно впарить это чудо как вершину национального военного искусства.
Теперь главная гордость и экспортный товар Киева – беспилотники. Все другие статьи экспорта за годы правления Зеленского как-то ушли в тень.
Только что Евросоюз решил сократить квоты на импорт стали, одной из главных остающихся статей пополнения украинского бюджета. Это, как заявил в интервью The Guardian гендиректор украинской компании «Метинвест» Юрий Рыженков, «может погубить украинскую сталелитейную промышленность».
Ну как тут не метаться Зеленскому по миру с предложением покупать украинские беспилотники?
Но у этого товара есть особенность – он в цене, пока идет война. Не здесь ли одна из причин того, что Киев и его спонсоры упорно не желают искать реальные пути к миру?
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