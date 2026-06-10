Зеленский в Таллине объявил, что предложил Литве, Латвии и Эстонии «сделку по дронам». Фото: REUTERS.

Украина сделала прибалтийским странам предложение, от которого они не смогли отказаться. Зеленский в Таллине объявил, что предложил Литве, Латвии и Эстонии «сделку по дронам». Она предполагает сотрудничество в сфере технологий беспилотников, включая их совместное производство плюс «использование боевого опыта ВСУ».

Визит Зеленского в Эстонию на саммит стран Северной Европы и Балтии состоялся на фоне конфликта из-за украинских дронов, которые в последние месяцы залетали в этот регион.

ДРОНОВЫЙ ФАРС

«Беспилотники врезались в трубу эстонской электростанции, попали в пустые топливные баки в Латвии и были сбиты румынскими истребителями, дислоцированными в Литве. Украинские власти принесли извинения, заявив, что беспилотники были нацелены на военные объекты в России, но сбились с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы», - напоминает агентство AP недавние страсти по дронам, в результате которых латышское правительство даже ушло в отставку.

Прибалты возмущались залетом в их воздушное пространство украинских дронов - и всячески открещивались от обвинений в том, что сами же разрешили Украине запускать беспилотники для атак на цели в России через свою территорию.

Президент Литвы Гитанас Науседа вообще призвал сбивать любые БПЛА, разумеется, включая и украинские, залетевшие в небо его страны. Но вся эта грозная риторика обернулась пшиком. Даже хуже – превратилась в фарс.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: wikipedia.org

ТОРГОВЛЯ СТРАХОМ

Есть такой прием у жуликов-дезинсекторов: запустить тараканов в чужой дом, а потом предлагать жильцам средство борьбы с ними. Именно так поступает и Зеленский.

Он все больше похож на коммивояжера, разъезжающего по миру с предложением своих «чудо-беспилотников». Недавно подсуетился на Ближнем Востоке, впаривая «помощь» некоторым монархиям Аравийского полуострова в борьбе с иранскими беспилотниками. Теперь вот торгует своим «опытом» с прибалтами, предварительно доведя их до кондиции созданными им же страхами перед БПЛА.

По словам Зеленского, сообщает AP, Украина могла бы предложить прибалтам недорогие дроны-перехватчики, которые она использует у себя, для создания щита «от российских беспилотников», Киев может в любой момент направить своих экспертов к европейским партнерам. Ну разве не жулик, если называет своих «тараканов» российскими!

Но покупатели, что называется, схавали.

РАСПОРЯДИЛИСЬ СЭКОНОМИТЬ

«Мы показали, что можем сбивать беспилотники с помощью самолетов», - заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции. Но это обходится дорого, поэтому Таллин надеется на сотрудничество с Украиной в области технологий и опыта, чтобы сэкономить.

То, что проблема «тараканов» возникла именно из-за незалежной, до эстонского президента или не доходит, или он сознательно мутит воду, чтобы не обидеть лепшего союзника Зеленского.

Президент Эстонии Алар Карис. Фото: STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

Карис считает: беспилотники продолжат вторгаться в воздушное пространство стран Балтии, он призвал граждан сохранять спокойствие. Вот как: и с украинскими «тараканами» можно жить, потерпите чуть-чуть…

А с Латвией вообще все решено. Ее премьер Андрис Кулбергс и Зеленский подписали соглашение о производстве дронов «для укрепления оборонного сотрудничества». Теперь-то латышский кабинет уж точно устоит, если натовским пилотам придется сбить еще один украинский беспилотник в литовском небе – это уже будет не чужой какой-то, а совместный дрон, почти свой.

Готов ли подписать подобное соглашение с Киевом Вильнюс, пока неизвестно. Все-таки неудобно будет сразу покупать украинских «тараканов» после грозных обещаний литовского президента давить их всех без разбору.

БОЕВОЙ ГОПАК НА ЭКСПОРТ

Как тут не вспомнить, что относительно недавно на Украине бахвалились «боевым гопаком» и пытались повсеместно впарить это чудо как вершину национального военного искусства.

Теперь главная гордость и экспортный товар Киева – беспилотники. Все другие статьи экспорта за годы правления Зеленского как-то ушли в тень.

Только что Евросоюз решил сократить квоты на импорт стали, одной из главных остающихся статей пополнения украинского бюджета. Это, как заявил в интервью The Guardian гендиректор украинской компании «Метинвест» Юрий Рыженков, «может погубить украинскую сталелитейную промышленность».

Ну как тут не метаться Зеленскому по миру с предложением покупать украинские беспилотники?

Но у этого товара есть особенность – он в цене, пока идет война. Не здесь ли одна из причин того, что Киев и его спонсоры упорно не желают искать реальные пути к миру?

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