Дмитрий Песков: Взрыв автомобиля в Балашихе - вопрос следствия и наших спецслужб

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Вчера в Балашихе произошел подрыв автомобиля, погиб водитель. По данным некоторых российских военных корреспондентов, это был высокопоставленный военный из Министерства обороны, а за подрывом автомобиля стоят украинские силы. Есть ли какая-то информация об этом в Кремле, было ли доложено об этом президенту?

- Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 10 июня, на вопросы журналистов. - Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется.

И, конечно же, это вопрос наших специальных служб.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Сегодня ночью ВСУ ударом беспилотника практически уничтожили панораму первой обороны Севастополя. Повреждено здание панорамы, удар был целенаправленным. Известна ли реакция президента на это? Поддерживают ли в Кремле мнение губернатора и работников музея, что панорама должна быть восстановлена, как это и было сделано после повреждения в 1942 году?

Песков:

- Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории.

Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя забыть об этой истории.

Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой.

Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект, будет восстановлен и будет краше прежнего.

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