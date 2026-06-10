Современные украинские нацисты, вооруженные и подталкиваемые США и Евросоюзом, бьют по панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» Фото: REUTERS.

Ночью 10-го июня украинский дрон ударил по музею Панорама обороны Севастополя. Понадобилось больше 80 человек, чтобы потушить пожар. Часть оригиналов исторического полотна Франца Рубо чудом удалось сохранить. История повторяется.

Современные украинские нацисты, вооруженные и подталкиваемые США и Евросоюзом, бьют по панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». А 25 июня 1942 года по этому же музею ударили немецкие нацисты, стоявшие во главе объединенной Европы. Сразу пять немецких бомбардировщиков сбросили фугасные бомбы на здание музея, вызвав сильный пожар. Затем Панораму обстреляли артиллерией. Полотно тогда почти сгорело. Его фрагменты спасали с риском для жизни, а на полное восстановление панорамы потребовалось больше 10 лет.

Панорама Франца Рубо. «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Фото: Титиков Александр

Героический русский Севастополь ненавистен для Запада. Слишком много интервентов легло здесь в 1854-1855 годах. Сегодня Запад снова ведет крестовый поход против России и бьется против нашего духа, нашей истории. Ему нужно уничтожить великие памятники и музеи и до поры поставить на их месте наряженное в вышиванку огородное пугало. А уж это пугало и сносить будет не нужно, само упадет от ветра.

Мы Западу пока не отвечаем. Подбираем слова. К счастью, у нас есть у кого поучиться риторике. Все ответы у наших предшественников. Вот что писала «Комсомольская правда» летом 1942 года в заметке «Разрушен памятник мировой культуры. Что сделали фашисты с Панорамой Севастопольской обороны».

Вот что писала «Комсомольская правда» летом 1942 года

Вот что писала «Комсомольская правда» летом 1942 года

Это цитата:

«В результате прямых попаданий бомб и артиллерийских снарядов великий памятник русского народа разрушен. Совершен акт неслыханного в истории человечества, дикого, разнузданного варварства. Лишь люди, потерявшие всякий человеческий облик, превратившиеся в диких зверей, способны были поднять руку на такой памятник мировой культуры, каким являлась Севастопольская панорама».

Сейчас многие пишут, что противник «в очередной раз явил свое истинное лицо». Да-да, мы знаем. Это лицо не менялось. Давно пора собрать силы для крепкого удара по этому лицу.

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