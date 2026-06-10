На «самолете Судного дня» никто не летает - он предназначен для президента и членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, или в ситуации, если все наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

США разрабатывают новый «самолет Судного дня» - он должен быть защищен от ядерного взрыва и электромагнитного импульса. С чего это так распереживалось командование Пентагона, почему решение приняли именно сейчас? Но если все это плановая работа, почему разработку резко ускорили? И что вообще у США и России с системами Судного дня?

На все вопросы отвечает военный обозреватель KP.RU, полковник Виктор Баранец.

ОТ ГРЕХА СБЕЖАТЬ НА НЕБО

Притча о библейском Страшном суде, когда «каждому воздастся по делам его» уже в прошлом веке очень волновали американских политиков и генералов. То ли руки не чисты, то ли рыльце в пушку, то ли ядерные боеголовки СССР покоя не давали – не хотели в штатах к господу на поклон. И пытались ядерный апокалипсис обмануть.

Так родилась идея – пересидеть ад на земле можно «на полпути до рая», в воздухе. Был разработан первый «самолет Судного дня» - по сути, воздушный командный пункт для обеспечения непрерывного управления войсками и государством даже в случае полного уничтожения наземной инфраструктуры.

Что он из себя представляет, расскажем подробнее.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

На «полпути до рая» должна зависнуть базовая модель Boeing 747 (варианты - Boeing VC-25). Начало эксплуатации - 1974 год. Таких машин у США - 4. Самая свежая - Boeing E-4B «Nightwatch». С 1994 года она получила название NAOC (англ. National Airborne Operations Center) - воздушные командные пункты (ВКП).

Самолет Boeing E-4B «Nightwatch». Фото: Tech. Sgt. Jerry Morrison/wikip/Digital/Global Look Press

Кто летает на этих машинах? Ответ однозначный – традиционно, никто. Но предназначены они для президента, министра войны (так в наши годы называется должность главы Пентагона) и других членов высшего военного руководства США - на случай начала ядерной войны, или в ситуации, если все наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. «Апокалиптические машины» могут находиться в полёте целую неделю при условии воздушной дозаправки. Всё оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

Зачем США целых четыре таких лайнера? Они подменяют друг друга: один E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут. Еще всегда, во время любых зарубежных поездок «самолёт судного дня» сопровождает президента США (как и адъютант с «ядерным чемоданчиком»). Предусмотрен и сценарий, при котором глава государства или руководитель Пентагона погибнут – командование войсками и управление самолетом будут мгновенно переданы другому высокопоставленному лицу.

САМОЛЕТ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА

Теперь – к планам. В последние годы американцы резко ускорили разработку нового «самолета Судного дня». ВВС США запросили 2,2 млрд долларов на финансовый 2027 год для программы E-4C. Но это лишь часть средств, работа идет уже не первый год, общая стоимость контракта - 13 млрд долларов (для сравнения, столько же стоит одна новейшая атомная подлодка США). Новый борт, который разрабатывает Sierra Nevada Corporation, должен заменить четыре устаревших E-4B, чьи планеры исчерпали ресурс после эксплуатации с 1970-х годов.

Самолет получит усиленную защиту от ядерных эффектов - конечно, в эпицентре взрыва любая машина превратиться в труху, речь именно о защите от эффектов взрыва на почтительном расстоянии – на земле. Еще новый борт будет защищен от электромагнитных импульсов. Все это позволит президенту, министрам и генералам сохранять связь с вооруженными силами, подводными лодками, спутниками и передовыми частями независимо от состояния континентальной инфраструктуры.

Самолет получит усиленную защиту от ядерных эффектов - конечно, в эпицентре взрыва любая машина превратиться в труху, речь именно о защите от эффектов взрыва на почтительном расстоянии. Фото: Shutterstock AI/Shutterstock/Fotodom

АМЕРИКАНЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ?

Кстати, если раньше все четыре старых «Бойнга» судного дня дислоцировались дислоцируются на базе «Оффатт» в штате Небраска, теперь это изменится. В Пентагоне считают, что держать все 4 борта в одном месте уже опасно - при уровне развития российских и китайских космических и ракетных технологий поразить такую цель несложно. Потому место дислокации новых «самолетов Судного дня» решено держать в строжайшей тайне. Кстати, еще 3 млрд долларов США направят на модернизацию инфраструктуры и прикрытие авиабаз с такими самолетами средствами ПВО и ПРО, чтобы обеспечить их безопасность в случае атак. Более того! В Белом доме решили обзавестись целым парком машин такого класса.

Добавим, что летные испытания прототипа E-4C начались в 2025 году, а прием на вооружение намечен на 2027-2029 годы. Из всего этого можно сделать вывод: да, замена старых самолетов на новые – мероприятие плановое. Но учитывая запрошенные дополнительные средства, можно предположить, что американцы действительно спешат. Понимают, что апокалиптический сценарий стал куда более реален в последние годы.

Конечно, речь идет не о прямой подготовке к войне. Но любая ядерная держава, особенно в период обострения, должна брать в расчет все, даже самые худшие варианты развития событий.

А ЧТО У НАС?

На разработки американцев нам пришлось отвечать. В конце 1980-х в КБ Ильюшина был разработан воздушный командный пункт (ВзПУ) Ил-80, на базе пассажирского самолёта Ил-86 (изделие «65с»). Машина предназначена для эвакуации высшего политического и военного руководства страны в период угрозы. И одновременно, для управления вооружёнными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности - включая полномасштабную ядерную войну. Наш самолет оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Он может работать полностью автономно, а в состав экипажа входят операторы систем и офицеры боевого управления.

Ил-80 предназначен для эвакуации высшего политического и военного руководства страны в период угрозы. Фото: Kirill Naumenko/russianplanes.net/commons.wikimedia.org

Дальность и продолжительность полёта нашего самолета судного дня обеспечивают вывоз ставки Верховного главнокомандующего из зоны, находящейся под угрозой, в случае прямой военной опасности. Самолёт имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе защиту от радиоактивного заражения. Предусмотрена и аппаратура, обеспечивающая управления всеми видами вооружённых сил в том числе с использованием АСУ - автоматизированной системы управления и ИИ.

Все остальное - гостайна.

А ЕЩЕ ЕСТЬ «МЕРТВАЯ РУКА»

После принятия на вооружение «самолетов Судного дня», политическое и военное руководство СССР посчитало, что это не дает полных гарантий устойчивости управления армией и флотом в случае ядерной войны. В конце-концов, самолеты могут быть сбиты противником. Потому и была создана система «Периметр» (американцы прозвали ее «Мёртвой рукой»). Говоря простыми словами, это глубоко спрятанный под землю пункт автоматического управления вооруженными силами (включая, разумеется, и Стратегические ядерные силы).

Эта система предусматривает худший апокалиптический сценарий: если враг уничтожил все наши «самолеты Судного дня», вышли из строя все ядерные чемоданчики (они есть у президента, министра обороны и начальника Генштаба). Даже в этом случае, в соответствии с заложенными в них полетными заданиями, наши ядерные ракеты взлетят и устремятся к назначенным целям. Но прежде, из глубины земных недр взлетит в космическую высь так называемая «командная ракета», которая и «раздаст» указания нашим «Сарматам», «Ярсам» и другим ядерным боеголовкам наземного, морского и воздушного базирования.

А это — гораздо надежнее, чем наш Ил-80 или американский Boeing E-4B. «Мертвая рука» гарантирует недругам возмездие – а значит является самой надежной системой «сдерживания» в мире…

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