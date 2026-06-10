Раскрыта личность мигранта, который пытался отрезать голову соседу-инвалиду

Акции протеста распространились по всей стране Фото: REUTERS.

Северную Ирландию охватили массовые антимигрантские протесты и погромы, в Белфасте объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 9 июня сотни людей в балаклавах и масках заполонили улицы. Они блокировали дороги, возводя баррикады, поджигали автомобили и дома, разбивали витрины.

Поводом стало жуткое происшествие: приезжий из Судана попытался отрезать голову своему белому соседу-инвалиду. Кадры с этим моментом попали в Сеть: мужчина лежит на асфальте, суданец сидит у него на груди и показывает победно-торжествующий жест. Несчастного отбили прохожие.

ДАЛЬНОБОЙЩИК ОТОГНАЛ ПРЕСТУПНИКА КЛЮШКОЙ

Пострадавшего зовут Стивен Огилви, по происхождению он шотландец, живет в Белфасте несколько лет. Стивен - инвалид, он слабослышащий и не может полноценно за собой ухаживать.

Огилви выделили социальное жилье. В том же доме для малоимущих получил квартиру 30-летний иммигрант из Судана Хади Алодид.

Алодид прибыл в Великобританию в 2023 году. Из Африки он каким-то образом добрался до Парижа, оттуда - до Дублина, а затем до Белфаста. Там он подал прошение об убежище и через несколько месяцев его получил - суданцу предоставили официальный статус беженца с правом пребывать в стране минимум до 2028 года.

C тех пор мигрант так и не устроился на работу и жил на пособие в размере около 400 фунтов в месяц.

Огилви находится в больнице с ранениями. Преступник лишил его глаза.

В Ирландии назвали героями прохожих, которые скрутили мигранта. Дальнобойщик Мэтт МакКирнан использовал при этом клюшку своего сына для керлинга.

Северную Ирландию охватили массовые антимигрантские протесты и погромы Фото: REUTERS.

НИКАКОГО РАСКАЯНИЯ

Британский премьер Кир Стармер заявил: дескать, речь идет о бытовых соседских разборках, с проблемой массовой миграции преступление никак не связано. А любое насилие в ответ неприемлемо: виновные в беспорядках «почувствуют на себе силу закона». Этим политик только добавил масла в огонь.

Сильнее всего от беспорядков пострадали районы Белфаста, где живет много мигрантов. Там огонь от фейерверков и подожженных авто перекинулся на жилые дома. Несколько семей остались без крыши над головой. За минувшую ночь пожарная служба получила более 250 вызовов.

Против суданца возбуждено уголовное дело, сегодня он предстал перед судом и арестован пока на четыре недели. Объяснять что-либо Алодид отказался, хотя ему предоставили переводчика с арабского языка. Задержанный, похоже, ни капли не раскаялся — в полиции он обещал «добить» шотландца.

в Белфасте объявлено чрезвычайное положение Фото: REUTERS.

ИЛОН МАСК ПОДОГРЕЛ ПРОТЕСТЫ

Акции протеста распространились по всей стране. Люди выходили на улицы в Англии, Уэльсе и Шотландии. В западной прессе обвинили в подстрекательстве к беспорядкам миллиардера Илона Маска, британского ультраправого политика Томми Робинсона и других, после того, как они в своих соцсетях отреагировали на инцидент в Белфасте.

Маск написал серию постов со словами «Достаточно!», «Только протестуя МНОГОКРАТНО и ГРОМКО, можно добиться изменений!!» и перепостил высказывания ультраправых британских политиков.

В западной прессе обвинили в подстрекательстве к беспорядкам миллиардера Илона Маска Фото: REUTERS.

ХРОНИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Британия живет в режиме хронического миграционного кризиса. С 2023 года беженский статус в стране получили 165 000 человек, живущих там нелегалов, естественно, намного больше.

Лейбористская партия, находящаяся у власти, ужесточила миграционную политику, подняв порог зарплат для получения рабочих виз, усложнив получение постоянного вида на жительство для иностранцев и так далее. Однако проблема с нелегалами остается по-прежнему острой.

Летом прошлого года выходец из Эфиопии Хадуш Герберсласие Кебату, прибывший на лодке в Британию, совершил серию сексуальных домогательств, в том числе к 14-летней девочке. Это спровоцировало многонедельные протесты у отеля, где проживали мигранты. Мужчину осудили, но позже случайно выпустили из тюрьмы, что вызвало новый скандал.

В декабре 2025-го 18-летний английский студент Генри Новак был зарезан 23-летним британским сикхом Викрумом Сингхом Дигвой. Убийца ложно обвинил жертву в расизме, а полицейские в момент прибытия заковали умирающего Новакa в наручники, не поверив, что парень ранен.

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