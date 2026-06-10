Дегтярёв на ПМЭФ открыл стенд Министерства спорта и Олимпийского комитета

Министр спорта Михаил Дегтярев на ПМЭФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось открытие стенда Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Об этом говорится на официальном сайте ПМЭФ. Отмечается, что стенд открыл министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«У нас новое место на ПМЭФ – Дом спорта, где представлены и ведомственные стенды, и государственный музей спорта, и олимпийский комитет, и комплекс ГТО, и форум «Россия – спортивная держава»», — сказал на церемонии открытия министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв.

Дегтярёв отметил, что здесь пройдут конференции, подписания соглашений и презентации. Форум — ключевая экономическая площадка страны, а спорт объединяет всех: от экономистов до защитников Родины.

На открытии стенда присутствовали главы спортивных федераций и олимпийские чемпионы: Александр Карелин, Ирина Роднина, Мария Киселёва, Владлена Бобровникова, Вячеслав Екимов, Никита Нагорный, Тимофей Мозгов, Михаил Мамиашвили и Николай Гуляев.

После церемонии открытия министр спорта осмотрел спортивный кластер на ПМЭФ. В него входят площадки Министерства спорта, форума «Россия – спортивная держава», КХЛ, ВФЛА и Сурдлимпийского комитета.

Напомним, программа Спортивных игр на ПМЭФ включает более 20 мероприятий по более чем 10 видам спорта. Также предусмотрены спортивные сессии в деловом формате. Всю программу мероприятий можно узнать на официальном сайте форума.

Ранее KP.RU сообщил, что на ПМЭФ презентовали форум «Россия — спортивная держава». Отмечается, что главное событие осени примет Красноярск. Событие запланировано с 21 по 23 октября 2026 года, оно объединит спорт, международные организации и лидеров отрасли.