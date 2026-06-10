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Политика10 июня 2026 13:52

Андрей Белоусов вручил «Золотые Звезды»

Накануне Дня России министр лично вручил высокие награды отличившимся героям спецоперации
Александр БОЙКО
Министр обороны Андрей Белоусов наградил российских воинов медалями «Золотая Звезда».

Министр обороны Андрей Белоусов наградил российских воинов медалями «Золотая Звезда».

Фото: Минобороны РФ.

В Национальном центре управления обороной России министр обороны Андрей Белоусов наградил российских воинов медалями «Золотая Звезда» за проявленные мужество и отвагу в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции.

Среди награжденных командир 5-ой мотострелковой бригады полковник Рамиль Фасхутдинов. В конце прошлого года он докладывал на передовом пункте управления президенту России о взятии Димитрова.

Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России полковнику Фасхутдинову

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в зоне проведения СВО

Также можно увидеть вручение медали «Золотая Звезда» старшему матросу Ивану Сабатинскому.

«Глава оборонного ведомства выразил поздравления военнослужащим с заслуженными государственными наградами, отметил образцовое выполнение ими поставленных задач и пожелал им успехов в дальнейшей службе», - комментируют кадры в Минобороны России.

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