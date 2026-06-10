Андрей Белоусов вручил «Золотые Звезды»

Министр обороны Андрей Белоусов наградил российских воинов медалями «Золотая Звезда». Фото: Минобороны РФ.

В Национальном центре управления обороной России министр обороны Андрей Белоусов наградил российских воинов медалями «Золотая Звезда» за проявленные мужество и отвагу в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции.

Среди награжденных командир 5-ой мотострелковой бригады полковник Рамиль Фасхутдинов. В конце прошлого года он докладывал на передовом пункте управления президенту России о взятии Димитрова.

Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России полковнику Фасхутдинову Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в зоне проведения СВО

Также можно увидеть вручение медали «Золотая Звезда» старшему матросу Ивану Сабатинскому.

«Глава оборонного ведомства выразил поздравления военнослужащим с заслуженными государственными наградами, отметил образцовое выполнение ими поставленных задач и пожелал им успехов в дальнейшей службе», - комментируют кадры в Минобороны России.

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