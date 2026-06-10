Борец с коррупцией Петер Мадьяр оказался в десять раз богаче Виктора Орбана

По словам Мадьяра, Венгрия выступает против любых двойных стандартов и ускоренного вступления Киева в ЕС. Фото: REUTERS.

Петер Мадьяр пришел к власти в Венгрии, обвиняя своего предшественника, Виктора Орбана, в коррупции и непрозрачности. Однако данные из деклараций о доходах, опубликованные на сайта венгерского парламента, показали, что Мадьяр оказался в десять раз богаче Орбана.

Согласно финансовым отчетам за 2025 год, у Орбана с супругой на счету 25,6 тысяч евро, дом в Будапеште площадью 233 кв. м. и недвижимость в родном поселке - 61 кв. м. Ни акций, ни ценных бумаг.

Мадьяр же задекларировал активы почти на 250 тысяч евро. В «пакете» - ценные бумаги, депозиты, инвестиции в фонды… Плюс особняк в 216 кв.м., квартира (56 кв.м.), участок площадью почти в гектар у озера Балатон.

Политические противники из-за этого иронизируют над новым премьером. Сам он не отреагировал на критику, продолжая на публике гнуть антикоррупционную линию.

Петер Мадьяр пришел к власти в Венгрии, обвиняя своего предшественника, Виктора Орбана, в коррупции и непрозрачности. Фото: REUTERS.

СИДИТ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Ранее парламент Венгрии одобрил радикальное сокращение зарплат высокопоставленных чиновников. Оклад премьера урежут более чем вдвое - с 21,7 тыс. до 10,5 тыс. евро в месяц. Министрам и депутатам - на 40%.

А как Мадьяр ведет себя на международной арене? В эфире местного канала ATV он жестко высказался в адрес Украины. По словам премьера, Венгрия выступает против любых двойных стандартов и ускоренного вступления Киева в ЕС.

- Мы не видим в этом необходимости, - подчеркнул Мадьяр, заметив, что пока продолжаются боевые действия, полноценная интеграция невозможна.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас объявила, что Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира — не говоря о том, что после ухода Орбана Еврокомиссия разблокировала для венгров 16,4 млрд евро из фондов Евросоюза.

Одновременно с этим появились сообщения, что Будапешт и Киев якобы договорились по правам венгерского меньшинства в Закарпатье. Мадьяр даже предложил провести встречу в Берегово (город в Закарпатье у границы с Венгрией - центр украинской венгерской общины) чтобы разрешить этот вопрос. Венгрия долгие годы блокировала попытки Украины присоединиться к Евросоюзу из-за языковой проблемы, вопроса образования и прав соотечественников, проживающих в западных областях незалежной. Новое правительство отказываться от этой стратегии не собирается.

Но ранее сорвался запланированный на 8 июня визит Владимира Зеленского в Будапешт. Стороны не смогли согласовать детали соглашения по венгерскому меньшинству, и встречи отложили. Официально было объявлено, что из-за технических причин.

ФИЦО В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Роберт Фицо - человек, способный быть руководителем на общеевропейском уровне. Фото: REUTERS.

- Никто Украину в ЕС принимать не собирается, - напомнил в разговоре с KP.RU доцент Финансового университета Вадим Трухачев. - Во-вторых, условием приема - теоретически - Украины в ЕС является создание в Закарпатье Венгерской автономии, причем это требование сохраняется вне зависимости от того, как зовут премьер-министра Венгрии, евроскептик он, каким был Орбан, или евроатлантист, как Мадьяр. Вообще вопрос о членстве Украины в Евросоюзе ставится только для того, чтобы у Украины был стимул дальше воевать с Россией. Больше ни для чего.

Несмотря на жесткую риторику в адрес киевского режима со стороны нового венгерского премьера, Трухачев убежден, что это вряд ли поддержит словацкого коллегу Роберта Фицо в блокировании антироссийских санкций.

- Фицо в этом смысле не повезло со страной. Это человек, способный быть руководителем на общеевропейском уровне. Но он возглавляет даже не Чехию, где бы он мог сделать намного больше, - подчеркивает политолог. - Да, и Фицо, и Орбан фактически шантажировали Евросоюз своим вето, но их переломали через колено, одного уже точно.

Основной вопрос заключается в том, как устроена система принятия решений в Европе. А она соответствует формуле двойного большинства, которая пока распространяет только на внутреннюю политику, но скоро будет касаться и внешней.

Решение должно будет считаться принятым, если за него проголосуют 5% стран, где проживает 65% населения Евросоюза.

Для того, чтобы блокировались, например, проекты антироссийских санкций, таких политиков, как Фицо, должно быть 15 у власти одномоментно. И они обязательно должны быть у власти хотя бы во Франции, Италии или Германии.

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