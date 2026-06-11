Жара в городе: как спасти себя в метро и уберечься от инсульта

В метро в жару не менее опасно, чем на улице. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Изнуряющая жара пойдет на спад только в выходные. И вроде бы мы уже все знаем, что обтягивающее и темное не носить, исключительно светлые и летящие одежды. Что нужно почаще пить и не выходить на улицу в самые адовы часы - с 12 до 16. Но есть категория людей, которым жара на самом деле может быть опасна: люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы.

- В жару срабатывают защитные механизмы, включаются механизмы терморегуляции: сосуды расширяются, сердцебиение учащается, усиливается потоотделение, - объясняет к.м.н. Федор Евдокимов, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России. - Для здорового человека это естественная реакция, и никакого вреда не принесет. Но у пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или перенесших инфаркт или инсульт, такие изменения могут привести к ухудшению состояния. Кроме того, у людей с ССЗ уже нарушена терморегуляция, поэтому они хуже переносят высокие температуры и подвержены перегреву и тепловому удару.

В жару нужно больше пить, чтобы избежать обезвоживания. Фото: Andrey Yurlov/Shutterstock/Fotodom

В чем главные опасности:

* Резкие перепады давления: из-за расширения сосудов артериальное давление может как снижаться (тогда накатывает слабость и головокружение), так и повышаться, провоцируя гипертонический криз.

* Обезвоживание и сгущение крови. При обильном потоотделении, недостатке жидкости кровь становится более вязкой, что увеличивает вероятность тромбозов.

* Учащенный пульс, или тахикардия, создает дополнительную нагрузку на сердце и может спровоцировать приступ стенокардии или аритмию.

* Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с ожирением, диабетом и хронической почечной недостаточностью.

Поэтому людям с хроническими заболеваниями помимо всех стандартных мер безопасности, важно обязательно контролировать давление, отказаться от физической нагрузки в жару (в том числе работы на даче, силовых упражнений в спортзале). Двигаться нужно более плавно, а нагрузки позволять себя только в прохладные часы.

Посоветуйтесь с лечащим врачом – можно ли увеличить количество выпиваемой жидкости, ведь в жару нельзя допустить обезвоживания, но при это у некоторых гипертоников могут быть проблемы с почками, что накладывает определенные ограничения.

- Питание в жару должно быть легким - упор стоит сделать на овощи, фрукты, рыбу и кисломолочные продукты, - отмечает Федор Евдокимов. - Включите в рацион продукты, богатые калием и магнием: курагу, бананы, гречку, орехи. Они помогают поддерживать нормальный сердечный ритм.

ВАЖНО

Измеряйте артериальное давление 2-3 раза в день, особенно если чувствуете недомогание. Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

Опасные симптомы

Измеряйте артериальное давление 2-3 раза в день, особенно если чувствуете недомогание. Следите за пульсом: если он превышает 90-100 ударов в минуту, срочно отдохните в прохладном месте.

* Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если давление выше 180/100 или ниже 90/60 мм рт. ст. — это опасные показатели, требующие вмешательства специалиста.

* Сильная головная боль, особенно сопровождающаяся спутанностью сознания, тоже опасный признак, говорящий о серьезных сосудистых нарушениях.

* Давящая боль в груди и одышка — возможные признаки сердечного приступа.

* Нарушения ритма сердца, учащенный или неровный пульс — повод для беспокойства.

* Резкая слабость и предобморочное состояние, особенно при нестандартном давлении – повод вызвать «скорую».

* Отсутствие мочеиспускания более 6 часов может говорить об обезвоживании или проблемах с почками. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

КСТАТИ

В метро тоже можно перегреться

- Обострение сердечно-сосудистых заболеваний, повышенная нагрузка на сердце может быть после поездки в душном вагоне метро, - говорит к.м.н. Дмитрий Карпенко, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета. – Это может спровоцировать скачки давления, приступ стенокардии или даже инфаркт. Особенно опасна резкая смена температур, например, когда после жары в метро вы заходите в прохладный офис или торговый центр.

Ухудшение состояния возможно и при других хронических болезнях: у людей с диабетом может резко измениться уровень сахара. При бронхолегочных заболеваниях (астма, ХОБЛ) духота провоцирует одышку.

Без нормальной вентиляции в вагоне метро легко можно получить тепловой удар и перегрев. Симптомы: слабость, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, потеря сознания. Особенно, если это обостряется еще и обезвоживанием, что тоже вызывает слабость и головную боль.

Что делать, чтобы избежать теплового удара в метро?

* Пейте воду, но не ледяную – это может вызвать спазм сосудов. Берите с собой бутылку негазированной воды и делайте по несколько глотков каждые 15–20 минут.

* Используйте охлаждающие аксессуары — влажные салфетки, мини-вентилятор или термальную воду в спрее помогут немного снизить температуру тела. Воду можно распылять как на лицо, так и на внутреннюю сторону рук.

* По возможности стойте ближе к вентиляции или дверям вагона.

* В часы пик старайтесь пропустить несколько поездов, чтобы не толкаться в переполненном вагоне — это усугубляет перегрев.

* Если чувствуете головокружение, тошноту, потемнение в глазах – немедленно выходите на ближайшей станции, сядьте в тени и попросите помощи. Не игнорируйте сигналы организма!

* По возможности сократите поездки в метро в самые жаркие часы. В группе риска – не только люди с заболеваниями, но и здоровые люди, которые вынуждены долго находиться в транспорте.

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