Как сдать квартиру в аренду и не пожалеть

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП
Сдать квартиру в аренду вроде бы проще простого: нашёл жильцов, договорился, получил деньги. Но эта простота похожа на игру в рулетку — может повезти, и всё будет в порядке, а может и нет. Рассказываем три реальные (и очень жизненные) ситуации, когда съём жилья превратился в головную боль. И подсказываем, как этих проблем можно избежать с помощью бесплатного сервиса от «Домклик». Он создан для официальной сдачи квартир в аренду и помогает собственникам защитить свой доход и избежать штрафо в.
Петербурженка Галина Петровна после выхода на пенсию перебралась на дачу. Квартиру в центре решила сдавать, ведь лишний доход никогда не помешает. Жилец нашёлся быстро: студентка Алина из соседнего вуза, тихая, спокойная, без вредных привычек. Девушка пенсионерке понравилась. — Договорились по-свойски: Алина мне деньги наличкой, я ей ключи. Но мне всё равно было неспокойно, я же читаю новости про штрафы, если сдавать жильё неофициально, а соседка у меня ох какая завистливая. Вдруг нажалуется? — вспоминает Галина Петровна. Женщина очень волновалась, из-за постоянных переживаний стало «скакать» давление. Да и за жильё было неспокойно: вдруг что-то сломают или не заплатят? В итоге пенсионерка попросила Алину съехать, а квартиру закрыла.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Москвичи Сергей и Елена налоговой не боялись, потому что сдали свою двухкомнатную квартиру племяннице мужа — Марине. Без договора, естественно. «Свои же люди, зачем бумажки?» Марина пообещала жить аккуратно и платить вовремя. Первые два месяца так и было. А потом соседи начали жаловаться: из квартиры постоянно доносятся голоса, в подъезде ходят незнакомые люди с чемоданами. Когда Сергей приехал с проверкой, он обнаружил в квартире… восемь иностранных студентов. Марина пересдала им жильё без ведома хозяев, без договора, за наличные. Видимо, решила подзаработать. — В коридоре стояли три раскладушки, на кухне спал ещё один парень, в гостиной четыре матраса. Это был хостел, а не квартира, — вспоминает Сергей. Студентов выселили, но счёт за коммуналку пришёл на 35 тысяч, плюс пришлось делать ремонт. А Марина просто перестала отвечать на звонки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Ещё один житель столицы Игорь сдал квартиру молодой паре с ребёнком. Симпатичные, спокойные, работающие. Договор оформили, но по старинке — распечатали, подписали, забыли в ящике стола. Через два месяца звонок от соседей снизу: «У вас потоп! Вода течёт с потолка!» Оказалось, жильцы перевезли с собой в съёмную квартиру большой аквариум литров на 300, а пока родители были на работе, сын пригласил в гости друзей. Ребята затеяли игру с мячом и случайно разбили аквариум. Ущерб насчитали на полмиллиона рублей. Молодая пара, конечно, извинилась, но денег на ремонт у них нет. Игорю пришлось делать всё за свой счёт, влезть в долги. Соседям снизу тоже пришлось компенсировать ущерб — отдельная история.
На самом деле таких ситуаций намного больше. Иногда всё происходит случайно, но восстановить справедливость почти невозможно: арендатор пропал, договора нет, доказательств тоже. А если они и есть, то суды тянутся годами, а нервы и деньги уже потрачены. Но теперь у владельцев квартир появилась возможность подстраховаться: «Домклик» запустил бесплатный сервис для тех, кто сдаёт жильё.
Фото: Ольга ЮШКОВА.
Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются собственники при самостоятельной сдаче, — это финансовые риски в виде штрафов и налогов при неофициальной аренде, правовая уязвимость из-за отсутствия договора, ущерб имуществу и нестабильный доход, когда жильцы задерживают платежи. Легальная аренда снимает все эти риски, но раньше требовала бюрократических шагов. Теперь «Домклик» берёт их на себя. Сервис позволяет сделать аренду официальной — без риска штрафов, сложностей и при этом бесплатно для владельца.
Специалисты помогают собственнику зарегистрироваться в качестве самозанятого, консультируют по вопросам легализации дохода. Сервис страхует имущество и арендные платежи, помогает оформлять чеки и предоставляет юридическую поддержку при спорах на всём сроке аренды. Кроме того, «Домклик» проверяет будущих жильцов, помогает найти надёжного арендатора, размещает и продвигает объявление, фильтрует спам и принимает звонки. При задержках платежей со стороны жильца сервис компенсирует арендную плату, а также покрывает простой при смене арендатора. Ущерб имуществу возмещается по договору до 875 тысяч рублей.
А теперь вернёмся к нашим героям. Как сервис решил бы их проблемы? Галине Петровне специалисты сервиса бесплатно помогли бы зарегистрироваться как самозанятой — 10 минут в приложении, и вопрос с налогами закрыт. Никаких походов в налоговую, никаких страхов. Через сервис оформили бы договор аренды, который защитил бы обе стороны: пенсионерка не боялась бы сдавать квартиру и продолжала получать доход, а студентка не лишилась бы жилья.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Сергею и Елене изначально не стоило слишком доверять дальней родственнице. Если бы они воспользовались сервисом и проверили историю Марины, то узнали бы о задолженности по предыдущей аренде и даже мелком мошенничестве у «надёжной» съёмщицы. Пара либо отказалась бы от сделки, либо заставила Марину предоставить гарантии. Сервис также проверяет кандидатов по Сбер ID, документам, базам МВД и ФССП. И, конечно, никакой субаренды — договор через «Домклик» запрещает сдавать жильё третьим лицам без согласия собственника. Ну а Игорю не пришлось бы влезать в долги, чинить всё самому и судиться с парой, у которой и так нет денег. При условии, что он воспользовался бы страховкой имущества. Ущерб имуществу от залива, пожара, противоправных действий третьих лиц компенсируется суммой до 875 000 рублей.
— Спрос на аренду жилья остаётся высоким, но многие собственники сдают квартиры неофициально, опасаясь налоговой отчётности и сложностей с оформлением договоров, — комментирует Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка. — Наш сервис помогает владельцу недвижимости легализовать доход, застраховать квартиру, проверить жильца и получать платежи без задержек. При всём этом услуга для собственника остаётся бесплатной. Квартира — это актив, который должен приносить доход, а не головную боль. И теперь, с помощью сервиса «Домклик», не повторять ошибок героев наших историй стало намного проще.
Реклама ООО "ДОМКЛИК" ИНН 7736249247 erid: 2W5zFGqWuSZ