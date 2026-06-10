Как сдать квартиру в аренду и не пожалеть

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Сдать квартиру в аренду вроде бы проще простого: нашёл жильцов, договорился, получил деньги. Но эта простота похожа на игру в рулетку — может повезти, и всё будет в порядке, а может и нет. Рассказываем три реальные (и очень жизненные) ситуации, когда съём жилья превратился в головную боль. И подсказываем, как этих проблем можно избежать с помощью бесплатного сервиса от «Домклик». Он создан для официальной сдачи квартир в аренду и помогает собственникам защитить свой доход и избежать штрафо в.

Истории из жизни

Петербурженка Галина Петровна после выхода на пенсию перебралась на дачу. Квартиру в центре решила сдавать, ведь лишний доход никогда не помешает. Жилец нашёлся быстро: студентка Алина из соседнего вуза, тихая, спокойная, без вредных привычек. Девушка пенсионерке понравилась. — Договорились по-свойски: Алина мне деньги наличкой, я ей ключи. Но мне всё равно было неспокойно, я же читаю новости про штрафы, если сдавать жильё неофициально, а соседка у меня ох какая завистливая. Вдруг нажалуется? — вспоминает Галина Петровна. Женщина очень волновалась, из-за постоянных переживаний стало «скакать» давление. Да и за жильё было неспокойно: вдруг что-то сломают или не заплатят? В итоге пенсионерка попросила Алину съехать, а квартиру закрыла.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи Сергей и Елена налоговой не боялись, потому что сдали свою двухкомнатную квартиру племяннице мужа — Марине. Без договора, естественно. «Свои же люди, зачем бумажки?» Марина пообещала жить аккуратно и платить вовремя. Первые два месяца так и было. А потом соседи начали жаловаться: из квартиры постоянно доносятся голоса, в подъезде ходят незнакомые люди с чемоданами. Когда Сергей приехал с проверкой, он обнаружил в квартире… восемь иностранных студентов. Марина пересдала им жильё без ведома хозяев, без договора, за наличные. Видимо, решила подзаработать. — В коридоре стояли три раскладушки, на кухне спал ещё один парень, в гостиной четыре матраса. Это был хостел, а не квартира, — вспоминает Сергей. Студентов выселили, но счёт за коммуналку пришёл на 35 тысяч, плюс пришлось делать ремонт. А Марина просто перестала отвечать на звонки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ещё один житель столицы Игорь сдал квартиру молодой паре с ребёнком. Симпатичные, спокойные, работающие. Договор оформили, но по старинке — распечатали, подписали, забыли в ящике стола. Через два месяца звонок от соседей снизу: «У вас потоп! Вода течёт с потолка!» Оказалось, жильцы перевезли с собой в съёмную квартиру большой аквариум литров на 300, а пока родители были на работе, сын пригласил в гости друзей. Ребята затеяли игру с мячом и случайно разбили аквариум. Ущерб насчитали на полмиллиона рублей. Молодая пара, конечно, извинилась, но денег на ремонт у них нет. Игорю пришлось делать всё за свой счёт, влезть в долги. Соседям снизу тоже пришлось компенсировать ущерб — отдельная история.

Защита для собственника

На самом деле таких ситуаций намного больше. Иногда всё происходит случайно, но восстановить справедливость почти невозможно: арендатор пропал, договора нет, доказательств тоже. А если они и есть, то суды тянутся годами, а нервы и деньги уже потрачены. Но теперь у владельцев квартир появилась возможность подстраховаться: «Домклик» запустил бесплатный сервис для тех, кто сдаёт жильё.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются собственники при самостоятельной сдаче, — это финансовые риски в виде штрафов и налогов при неофициальной аренде, правовая уязвимость из-за отсутствия договора, ущерб имуществу и нестабильный доход, когда жильцы задерживают платежи. Легальная аренда снимает все эти риски, но раньше требовала бюрократических шагов. Теперь «Домклик» берёт их на себя. Сервис позволяет сделать аренду официальной — без риска штрафов, сложностей и при этом бесплатно для владельца.

Специалисты помогают собственнику зарегистрироваться в качестве самозанятого, консультируют по вопросам легализации дохода. Сервис страхует имущество и арендные платежи, помогает оформлять чеки и предоставляет юридическую поддержку при спорах на всём сроке аренды. Кроме того, «Домклик» проверяет будущих жильцов, помогает найти надёжного арендатора, размещает и продвигает объявление, фильтрует спам и принимает звонки. При задержках платежей со стороны жильца сервис компенсирует арендную плату, а также покрывает простой при смене арендатора. Ущерб имуществу возмещается по договору до 875 тысяч рублей.

Проблем могло не быть

А теперь вернёмся к нашим героям. Как сервис решил бы их проблемы? Галине Петровне специалисты сервиса бесплатно помогли бы зарегистрироваться как самозанятой — 10 минут в приложении, и вопрос с налогами закрыт. Никаких походов в налоговую, никаких страхов. Через сервис оформили бы договор аренды, который защитил бы обе стороны: пенсионерка не боялась бы сдавать квартиру и продолжала получать доход, а студентка не лишилась бы жилья.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сергею и Елене изначально не стоило слишком доверять дальней родственнице. Если бы они воспользовались сервисом и проверили историю Марины, то узнали бы о задолженности по предыдущей аренде и даже мелком мошенничестве у «надёжной» съёмщицы. Пара либо отказалась бы от сделки, либо заставила Марину предоставить гарантии. Сервис также проверяет кандидатов по Сбер ID, документам, базам МВД и ФССП. И, конечно, никакой субаренды — договор через «Домклик» запрещает сдавать жильё третьим лицам без согласия собственника. Ну а Игорю не пришлось бы влезать в долги, чинить всё самому и судиться с парой, у которой и так нет денег. При условии, что он воспользовался бы страховкой имущества. Ущерб имуществу от залива, пожара, противоправных действий третьих лиц компенсируется суммой до 875 000 рублей.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка. Источник «Домклик».

— Спрос на аренду жилья остаётся высоким, но многие собственники сдают квартиры неофициально, опасаясь налоговой отчётности и сложностей с оформлением договоров, — комментирует Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка. — Наш сервис помогает владельцу недвижимости легализовать доход, застраховать квартиру, проверить жильца и получать платежи без задержек. При всём этом услуга для собственника остаётся бесплатной. Квартира — это актив, который должен приносить доход, а не головную боль. И теперь, с помощью сервиса «Домклик», не повторять ошибок героев наших историй стало намного проще.

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