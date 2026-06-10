Президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества релокантов, выступивших против своей Родины. С 1 сентября уехавшие из страны граждане, оскорблявшие военнослужащих и лгавшие о спецоперации, могут лишиться части нажитого – в уплату штрафа за совершенные нарушения.
Как будет работать закон, за что будут арестовывать имущество и кто попадает под ответственность – в материале KP.RU.
Изменения, согласно букве нового закона, касаются только Кодекса об Административных нарушениях. Причем имущество будут арестовывать не все, а лишь часть, необходимую для уплаты штрафов нарушителя. В первую очередь, под арест попадут банковские счета.
Но за какие действия?
1. Дискредитация вооруженных сил РФ.
То есть любая ложь о наших военных.
2. Призывы к введению санкций против России.
Сюда входят и заявления-«подсказки», против чего именно нужно ввести санкции.
3. Пропаганда нацистской символики.
И времен Второй мировой, и современной – украинской.
4. Нарушение закона об иноагентах.
Не подписался иноагентом – прощайся со счетами.
5. Распространение экстремистских материалов.
От музыки и книг до религиозных трактатов. Все они – в перечне на сайте Минюста.
6. Разглашение данных защищаемых лиц.
Речь, конечно, о данных наших военных.
Кроме того, закон об аресте имущества релокантов будет применяться к уехавшим из России гражданам, получивших информацию с ограниченным доступом, злоупотребляющих свободой массовой информации, и за нарушения в области распространения информации.
- Арест имущества будет проводится в судебном порядке. Если есть счета – арестуют счета, если счетов нет, будет арестовано другое имущество, в том числе недвижимость.
- Если релокант не приедет в Россию на судебное заседание – приговор может быть вынесен и в его отсутствие.
- Арестованные средства будут направлены на исполнение штрафа по административному нарушению, которое допустил уехавший из России гражданин.
- Закон может быть применен с 1 сентября 2026 года.
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