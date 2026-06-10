С 1 сентября уехавшие из страны граждане, оскорблявшие военнослужащих и лгавшие о спецоперации, могут лишиться части нажитого – в уплату штрафа за совершенные нарушения. Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/Fotodom

Президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества релокантов, выступивших против своей Родины. С 1 сентября уехавшие из страны граждане, оскорблявшие военнослужащих и лгавшие о спецоперации, могут лишиться части нажитого – в уплату штрафа за совершенные нарушения.

Как будет работать закон, за что будут арестовывать имущество и кто попадает под ответственность – в материале KP.RU.

ЗА ЧТО БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ ИМУЩЕСТВО УЕХАВШИХ РОССИЯН

Изменения, согласно букве нового закона, касаются только Кодекса об Административных нарушениях. Причем имущество будут арестовывать не все, а лишь часть, необходимую для уплаты штрафов нарушителя. В первую очередь, под арест попадут банковские счета.

Но за какие действия?

1. Дискредитация вооруженных сил РФ.

То есть любая ложь о наших военных.

2. Призывы к введению санкций против России.

Сюда входят и заявления-«подсказки», против чего именно нужно ввести санкции.

3. Пропаганда нацистской символики.

И времен Второй мировой, и современной – украинской.

4. Нарушение закона об иноагентах.

Не подписался иноагентом – прощайся со счетами.

5. Распространение экстремистских материалов.

От музыки и книг до религиозных трактатов. Все они – в перечне на сайте Минюста.

6. Разглашение данных защищаемых лиц.

Речь, конечно, о данных наших военных.

Кроме того, закон об аресте имущества релокантов будет применяться к уехавшим из России гражданам, получивших информацию с ограниченным доступом, злоупотребляющих свободой массовой информации, и за нарушения в области распространения информации.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ЗАКОНЕ?

- Арест имущества будет проводится в судебном порядке. Если есть счета – арестуют счета, если счетов нет, будет арестовано другое имущество, в том числе недвижимость.

- Если релокант не приедет в Россию на судебное заседание – приговор может быть вынесен и в его отсутствие.

- Арестованные средства будут направлены на исполнение штрафа по административному нарушению, которое допустил уехавший из России гражданин.

- Закон может быть применен с 1 сентября 2026 года.

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