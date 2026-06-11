Объявлены победители пятого сезона грантового конкурса «Наука добра»

Биотехнологическая компания BIOCAD подвела итоги пятого, юбилейного сезона грантового конкурса «Наука добра». Фото: Предоставлено "КП".

Биотехнологическая компания BIOCAD подвела итоги пятого, юбилейного сезона грантового конкурса «Наука добра». В 2026 году конкурс проходит в пятый раз и совпадает с 25-летием компании.

Юбилейный сезон стал рекордным по числу заявок за всю историю конкурса. Большинство проектов получили высокие оценки экспертов, поэтому выбор победителей оказался одним из самых непростых за пять лет существования «Науки добра».

В этом году гранты получат пять инициатив, посвященных поддержке людей с онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями. Они затрагивают разные стороны жизни пациента: помогают справляться с последствиями болезни, находить необходимую информацию, получать психологическую помощь, проходить реабилитацию и выстраивать диалог с системой здравоохранения.

Проект организации «Доверие» «Портрет пациента с ВЗК: проблемы, потребности, решения» поможет собрать данные о жизни людей с болезнью Крона и язвенным колитом в разных регионах страны. Итогом работы станет аналитический отчет, который позволит увидеть основные барьеры, с которыми сталкиваются пациенты, и обсудить возможные пути их решения с представителями медицинского сообщества и органов власти.

Еще один победитель работает с той же нозологией, но решает другую задачу. Российское общество колоректальных хирургов сосредоточится на сопровождении пациентов во время лечения. Команда подготовит образовательные материалы и цифровые инструменты, которые помогут лучше понимать особенности заболевания, готовиться к обследованиям и соблюдать рекомендации врачей.

Фонд «Подсолнух» обратился к проблеме, которая часто остается за рамками медицинской повестки. Кампания «Псориаз: изменить отношение» посвящена людям с псориазом и псориатическим артритом. Ее цель не только распространение достоверной информации о заболевании, но и борьба со стереотипами, с которыми пациенты сталкиваются в повседневной жизни.

Среди победителей вновь оказался проект «Химия была, но мы расстались». Он уже становился лауреатом первого сезона «Науки добра» в 2022 году, а теперь получил поддержку в юбилейный год конкурса. В Санкт Петербурге и Ленинградской области команда продолжит проводить фотосессии, фотовыставки и занятия школы психологической поддержки для людей с онкологическими заболеваниями и их близких.

Проект организации «Опора М» посвящен людям с рассеянным склерозом и органично продолжит начатую ранее программу. Участники смогут освоить программы самостоятельных физических тренировок под руководством специалистов по лечебной физкультуре, получить психологическую поддержку и стать частью сообщества взаимопомощи.

Грантовый конкурс «Наука добра» BIOCAD учредил в 2022 году. За пять сезонов лауреатами стали проекты, которые помогают людям с онкологическими, аутоиммунными, генетическими, неврологическими и другими социально значимыми заболеваниями получать не только медицинскую, но и психологическую, информационную и социальную помощь.