Глава Россотрудничества анонсировал цифровой сервис для переселенцев в Россию

Игорь Чайка, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Игорь Чайка, в конце апреля назначенный руководителем Россотрудничества, провел встречу с переселенцами, недавно переехавшими в Россию из Германии, Латвии и Хорватии. Они благодарили за помощь, но поделились и проблемами.

Приехавший из Хорватии Стевимир Эрцеговац рассказал, что его многодетной семье было непросто в Загребе найти информацию о вариантах переезда в нашу страну.

Причина, отметил Игорь Чайка, в отсутствии опыта у некоторых российских представительств за рубежом. Если, скажем, возвращение на родину живущих в Германии русских (а их в ФРГ не меньше 6 миллионов) – довольно распространенное явление, то из Хорватии в Россию переселялось очень мало людей.

Между тем просьбы о переезде в РФ сегодня поступают из множества стран, для которых раньше это было нетипично - США, Франции, Канады, Австралии. «Так что нашим дипломатам надо учиться работать с переселенцами даже там, где отъезд в Россию – новое явление», - заключил Игорь Чайка.

Также он сделал важный анонс: «Сейчас в стадии разработки находится проект цифрового сервиса «Родина», который позволит упростить переселение в Россию из недружественных стран. С помощью этого сервиса люди смогут заранее, еще до переезда, получить право на электронную цифровую подпись и оформить документы».

Выступившие отметили работу общественной организации «Путь домой», организующей возвращение в нашу страну соотечественников из Германии и других государств Западной Европы. Руководитель организации Анатолий Бублик, еще два года назад живший в ФРГ, привел цифры: по программе содействия добровольному переселению только в 2025 году в РФ въехали 27 тысяч человек.

«На самом деле число желающих воспользоваться этой возможностью намного больше, - заверил Бублик. – Но кому-то мешают долги, кому-то не удается сразу продать жилье. Часто потенциальные переселенцы боятся прерывать образование детей, хотя те убеждения, которые внушают малолетним в школах Германии, у многих русских, да и у немцев вызывают ужас. Люди хотят уехать, но не всегда они уверены, что смогут быстро обустроить свой быт».

Игорь Чайка отметил, что такие проблемы, как доступ в поликлиники, обучение детей в школах и устройство на работу по специальности для переселенцев надо решать в приоритетном порядке.

В пример была приведена Псковская область. Этот пограничный регион России принимает сегодня не только добровольно выехавших из Латвии и Эстонии соотечественников. Псковичи помогают депортированным из этих стран – людям, которых латвийские и эстонские власти просто сбрасывают на российской стороне границы как «угрозу национальной безопасности».

О том, как приходится налаживать свою жизнь таким переселенцам, Игорю Чайке рассказала приехавшая из Пскова многодетная мать Татьяна Черноцкая. KP.RU уже писал об этой замечательной семье. После переезда из Латвии Татьяна с невесткой сегодня растят двух самых маленьких детей. Муж Татьяны ушел добровольцем на СВО, сын отправился служить срочную…

«Именно такие семьи надо поддерживать в первую очередь, - сказал глава Россотрудничества. – И мы сделаем для этого всё возможное».

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