Польско-украинские отношения споткнулись о Бандеру преткновения

лава МИД Польши Сикорский призвал Украину отменить переименование бригады спецназа ВСУ в честь УПА*. Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польско-украинский дипломатический скандал из-за чествования в Незалежной бандеровцев продолжает катиться снежным комом с горы. И докатился уже до нижнего уровня власти. В польском городе-побратиме Винницы Кельце местные депутаты выступили категорически против передачи украинскому городу-побратиму 15 списанных автобусов.

Местный депутат горсовета Кельце Мачей Якубчик напомнил, что в Виннице есть улица Степаны Бандеры и выступил против того, чтобы по улице Бандеры могли бы ездить автобусы, переданные польской стороной, заявив, что это является оскорблением для поляков.

- Каждый раз нашу протянутую руку с помощью для соседа бьет палка в виде чествования военных преступников, - поддержал своего коллегу другой депутат местного горсовета Марчин Стемпневский.

Узнав об этом, мэр украинской Винницы Сергей Моргунов решил сам отказаться от автобусов, объяснив, что не желает, чтобы гуманитарная помощь превратилась в предмет политических споров. В общем, Винница отозвала свою заявку, и теперь жители города будут ходить по улице Бандеры пешком или ездить на самокатах.

На самом верху властных эшелонов Варшавы также бушуют страсти по этому поводу. Глава МИД Польши Сикорский призвал Украину отменить переименование бригады спецназа ВСУ в честь УПА*.

- Это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку, - объявил Сикорский и осудил «националистические выпады» в отношении украинцев в Польше, назвав это «возрождением призраков самых темных страниц польской истории».

- Надеюсь, что соотечественники не дадут себя обмануть, - заявил далее польский министр иностранных дел, пояснив, что позиция польского правительства в этом вопросе едина, как нигде.

Но самое радикальное и вместе с тем образное высказывание позволил себе экс-премьер Польши, на этом скандале вспорхнувший из политического небытия Лешек Миллер.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер. Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

- Польша не дешевая проститутка, не бесплатный тыл для войны и перевалочный пункт (для Украины)! – объявил Миллер и упрекнул Украину в пренебрежительном отношении к полякам.

Тут уже в ответ вспыхнули украинцы, которые стали упрекать Польшу в том, что превратив Жешув в логистический хаб, поляки заработали на этом миллиарды долларов при переправке грузов на территорию Украины. В общем, спор о том, кто тут дешевая проститутка, а кто подороже, может, даже валютная, на некоторое время вспыхнул с новой силой.

После этого «обмена любезностями» в польско-украинских отношениях воцарились «мир, дружба, жвачка». Наверняка, до следующего обострения. Которое не заставит себя долго ждать.

А мы со своей стороны можем лишь подтвердить в данном случае правоту Лешека Миллера: Польша – не самая дешевая проститутка. По крайней мере, до тех пор, пока существует Украина.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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