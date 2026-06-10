В России рухнула инфляция: что сильнее всего подорожало и подешевело в мае

Инфляция - палка о двух концах: что-то подешевело, а что-то подорожало. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инфляция, как известно, палка о двух концах. Даже если средняя цифра маленькая, все равно есть товары и услуги, которые сильно подорожали. И заметно подешевели (да, такое тоже бывает).

Возьмем цифры за май. Как обрадовал себя и нас Росстат, цены за последний месяц весны выросли всего на 0,17%. Это почти минимальное значение с начала года. А вот какой была официальная инфляция в предыдущие месяцы:

Январь: 1,62%

Февраль: 0,73%

Март: 0,6%

Апрель: 0,14%

Почему инфляция так сильно замедлилась? Главных причин две: высокий курс рубля и пришествие тепла, когда овощи-фрукты по очереди начинают дешеветь.

Давайте же разберемся, что сильнее всего выросло и упало в цене в этом, на первый взгляд такой спокойном, мае.

Самый подешевевший товар - помидоры Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Самый подорожавший товар:

Капуста +10,6%

Урожай овощей «борщевого набора» (капуста, картошка, свекла, морковь и лук) у нас собирают в конце лета и осенью. А сейчас на прилавках – либо импорт, либо те овощи, которые больше полугода пролежали в хранилищах. Недешево обходится их хранение, плюс в такие периоды на рынке всегда некоторый дефицит. Отсюда и такие цены.

Самый подешевевший товар:

Помидоры -27,1%

А тут ситуация ровно обратная: как раз в мае южные регионы России начинают давать щедрый урождай томатов. Они куда дешевле (и вкуснее!) тепличных помидоров, которые предлагали нам магазины несколько предыдущих месяцев.

То же самое касается огурцов, которые за май подешевели на четверть.

Самая подорожавшая услуга:

Отдых на черноморских курортах России +40,1%

Именно в мае путевки на «наши» курорты переживают самый большой спрос. Ведь чем ближе высокий сезон, тем сильнее турфирмы, отели и перевозчики задирают цены. История из жизни: один и тот же тур на август в одну и ту же черноморскую гостиницу в апреле стоил 200 тысяч, а в мае - уже 240. Готовь сани летом, а отдых в Сочи – зимой!

Но плюс сорок – это даже для наших югов слишком.

Отдыхать в Сочи стало накладно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Самая подешевевшая услуга:

Поездка в Китай -5,3%

Ну а если от цен на черноморский отдых у вас глаза ползут на лоб и хочется спрятать банковскую карту подальше… В общем, вы поняли, куда можно посмотреть. На Восток.

Но учтите, что Китай сейчас - это не пляжный отдых. Да, там есть тропический Хайнань, но лето на этом острове - низкий сезон. Дожди, пекло, тайфуны заглядывают. Поэтому спрос на туры падает. Как и цены.

Однако Китай – это не только Хайнань. Это Пекин, Шанхай, Чжанцзяцзе (погуглите фотки - место такое же удивительное, как и его название) и прочие жемчужины континентального Китая. Которые стали для россиян чуть доступнее. Спасибо крепкому рублю!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На что в мае сильнее всего выросли цены…

Отдых на Черноморском побережье России +40,1%

Капуста +10,6%

Проезд в плацкартном вагоне +8,1%

Лук +6,8%

Отдых в Турции +6,4%

Речные круизы по России +6,3%

Путевки в дома отдыха и пансионаты +5,9%

Поездки в Грузию, Армению, Азербайджан +5,6%

Свекла +5,5%

Лимоны +5,4%

…и на что – снизились

Помидоры -27,1%

Огурцы -25,9%

Сладкий перец -12,2%

Куриные яйца -6,3%

Отдых в Китае -5,3%

Поездки в страны Средней Азии -5%

Поездки в Египет -3,8%

Апельсины -3,7%

Бананы -3,1%

Грибы -2,9%

По данным Росстата.

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