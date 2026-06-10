Геннадий Хазанов раскрыл правду о переезде в Израиль: "Мы поселились в Тель-Авиве"

Геннадий Хазанов признался в любви к Израилю Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Геннадий Хазанов прервал молчание о переезде в Израиль. Артист с супругой Златой Эльбаум поселился в Тель-Авиве.

Геннадий Хазанов рассказал о своей любви к Израилю. "Я всегда бывал практически регулярно в этой стране. Еще до того, как мы поселились в Тель-Авиве", - сообщил комик в выпуске подкаста "От реки до моря".

В 2025 году он и его жена Злата Эльбаум избавились почти от всей своей недвижимости в России. Речь идет о коттедже и нескольких московских квартир. Говорят, они получили за это около миллиарда рублей.

80-летний артист также признался, что шесть лет назад серьезно заболел. Российские врачи ему помочь не смогли и отправили к израильским коллегам. Специалисты иерусалимской клиники буквально вытащили знаменитость с того света.

"Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки", - вспомнил Хазанов.

Артисту спасли жизнь в Иерусалиме Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в 2020 году он перенес операцию на открытом сердце. Артисту сообщили, что его состояние было вызвано межреберной невралгией. Ему потребовался кардиостимулятор. Прибор никак не осложнил жизнь актера, за исключением того, что ему теперь надо обязательно каждый месяц отправлять показания лечащему врачу.