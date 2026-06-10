Зюганов: Призыв президента - «Работайте, братья!» - адресован не только военным

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Должен сказать, очень ярким, жестким, конкретным было выступление президента на Петербургском международном экономическом форуме, - заявил вечером 10 июня в программе «Партийная среда» (она, кстати, почти «пятилетку» выходит на Радио «Комсомольская правда») председатель ЦК КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов. - И Владимир Путин прямо с форума обратился с таким призывом:

«Работайте, братья!»

И слова эти, я считаю, были адресованы не только всем тем ребятам, которые сражаются против нацизма на фронте, защищая нашу Родину от фашизма и бандеровщины. Это касается каждого гражданина страны. Потому что сейчас должны работать все, чтобы обеспечить победу и выход страны из системного кризиса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ В ЭФИРЕ РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОЛИТИК

- Что меня порадовало? Губернаторы на ПМЭФ были все. И они понимают, что нужен новый финансово-экономический курс… Сознают, что эта ставка идиотская удушила экономику, надо ее менять…

- Губернаторы понимают, что, монетизация, не превышающая 60%, оставила без денег целые отрасли… Все осознают, что если и дальше будем проседать в экономике, то закрепить победу будет нечем.

- Поэтому я особое внимание уделил тем сессиям (на ПМЖФ), где были экономисты.

- Прямо вам скажу, вчера, выступая в Думе, я заявил, что если срочно не скорректируем финансово-экономический курс, то ситуация будет только усугубляться. Почему?

- Выступает Силуанов Орешкин: у нас хорошие темы, за 3 года – 10%. Но он сравнивает с Европой, а Европу американцы подсадили на крючок, и даже мощная экономика Германии стала проседать.

- А у китайцев за 3 года рост - 16%, а у Вьетнама еще больше, у Индии примерно столько же.

- Мы же – БРИКС и ШОС… Давайте сравнивать с теми, кто идет впереди, и не отставать от этого.

Я хочу, чтобы вы обратили внимание - посмотрели нашу программу…

Корр.:

- А мы уже обратили внимание.

Зюганов:

- Ее готовили лучшие ученые, лучшие специалисты.

Корр.:

- Программа «Победы».

Зюганов:

- Апробирована и губернаторами, и народными предприятиями. 47 позиций, полный пакет, и - финансовое обеспечение…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Зюганов: Американцы с помощью Пашиняна хотят подпалить Кавказ