Максим Аверин и Антон Шагин «едут» по сцене на верблюдах: в театре «Ленком» вышла премьера спектакля «Великий комбинатор»

Остап-Антон Шагин и Козлевич-Сергей Пиотровский уверены: машина не роскошь, а средство передвижения. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 и 10 июня в Московском театре «Ленком» вышла премьера спектакля «Великий комбинатор» по мотивам романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» в постановке художественного руководителя театра, режиссера Владимира Панкова.

Это вторая постановка Панкова в «Ленкоме». В известном смысле - продолжение его первого спектакля, вдохновленного фильмом Феллини «Репетиция оркестра». Их роднит и сатирическое начало первоисточников. И метафизическое благословение Марка Захарова, чьё имя носит «Ленком». По слухам, Марк Анатольевич высоко ценил творчество Федерико Феллини. Остап Бендер - один из любимых героев Захарова, он играл его в юности, а когда стал большим режиссером, снял художественный фильм «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли товарища Бендера. И не только это сближает.

Сцена из спектакля «Великий комбинатор». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Если в «Репетиция оркестра» занята вся труппа (кроме, «саботажника» Александра Збруева), то в «Великом комбинаторе» - её большая часть. В роли Остапа,«идейного борца за денежные знаки», Антон Шагин. Его крылатое «командовать парадом буду я» - не оставляет сомнений, кто дирижер в оркестре, где «музыкантами» служат Паниковский (Иван Агапов), Балаганов (Сергей Ююкин), Козлевич (Сергей Пиотровский)… У подпольного миллионера Корейко (Максим Авернин) - свои «теневые» оркестранты: Берлага (Андрей Леонов), Скумбриевич (Алексей Скуратов), Фунт (Игорь Фокин).

На сцене «Ленкома» снова большой актерский ансамбль. У некоторых не одна, а несколько ролей. Андрей Леонов играет председателя исполкома и бухгалтера Берлагу. Игорь Фокин - зицпредседатель Фунт, который сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце»... Приятней всего он сидел при НЭПе, это были лучшие дни его жизни. Но вдруг, как в гангстерском фильме или в комиксе, он берет в руки автомат и тра-та-та в сторону зала. Актрисе Елене Степановой Панков доверил то ли пять, то ли шесть ролей. Она появляется на мгновение, но очень ярко. То в роли женщины в тире, то охранницы, то работницы почты… И почти всегда с ружьем. Таких второстепенных, но запоминающихся персонажей в спектакле много.

Паниковский, Корейко и Балаганов встретились в Черноморске. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть ещё хор Остапов - рой молодых артистов в полосатых пиджаках, они усердно танцуют и поют. И девушки из Рио-де-Жанейро в белых перьях. И девушки на пляже, и гимнастки…Как в известном фильме: танцуют все! И поют под живую музыку. Паниковский - еврейскую песню, «строители Восточной магистрали» - «Седую ночь» на казахском языке. Под фолк-балладу «Дом восходящего солнца» - хором и душевно выводят: «Постой, паровоз, не стучите, колеса! Кондуктор, нажми на тормоза…».

Актеры (и главных, и второстепенных ролей) стреляют глазами, мобилизуют всю свою мимику, изображают крайнюю степень возбуждения или воодушевления, кричат да прыгают. Спектакль очень энергозатратный. Всё взрывается, искрит и грохочет. Забавно, смешно, но не сатира. Чистой воды представление, яркое, местами прикольное. Избыточно музыкальное даже для саунд-драмы - жанра, в котором работает Панков.

Остапа-Шагина несут в газоубежище. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С другой стороны, никто не обещал, что «Великий комбинатор» будет наполнен глубокими смыслами и переживаниями. Персонажи, в том числе главные, изъясняются крылатыми выражениями и афоризмами: ««Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения». «Пилите, Шура, пилите!». «Нет, это не Рио-де-Жанейро». Лозунги украшают сцену: «Привет участника автопробега от жителей Арбатова!». «Наладим серийное производство советских автомобилей». Ну и так далее, можно цитировать бесконечно. Хорошо, что в спектакле есть два проводника, два «Вергилия», они же авторы Илья Ильф (артист Александр Фокин) и Евгений Петров (Илья Халмурзаев). И тоже поют и танцуют, особенно лихо Евгений Петров, но ещё и рассказывают историю. Без их участия неподготовленный (не читавший романа) зритель вообще не поймет, что здесь и к чему.

Художник-постановщик Алексей Кондратьев назвал жанр спектакля роуд-муви (путешествие из Арбатова в Черноморск), а костюмы героев - буржуазными в стиле арт-деко. Он создал сложные декорации «в стиле Малевича, Кандинского и Родченко», к тому же находящиеся «в кинематическом движении. На сцене движется автомобиль «Антилопа-Гну», его эффектно спускают на тросах. Хозяин авто Адам Козлевич - лысый как Фантомас (такой грим придумали актеру Сергею Пиотровскому) и на каждом слове заикается, затягивая время до антракта (по мнению зрителей). Но актерам режиссерский язык Панкова интересен. Они ныряют в его стихию, входят в раж и не могут остановиться. Как признался Антон Шагин, репетировать Остапа Бендера было сложно, но интересно. Панков увел его в такие творческие дали, куда Шагин «ещё не ходил».

Подпольный миллионер Корейко в окружении девушек из Рио-де-Жанейро. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер много чего напридумывал. То «мальчика» (его играет артист хора Дмитрий Пушкарев), он просит у Остапа: «Дай гривенник, а то в рожу плюну, а у меня сифилис». То непонятную Гелу (актриса Анастасия Марчук). Её у Ильфа и Петрова нет (Булгаков тоже ни при чем, к тому же у него в романе ГеЛЛа). Зато в «Ленкоме» есть актриса (и не одна) с хорошей фигурой, которую можно обрядить в эффектный комбинезон и она будет красиво ходить туда-сюда по сцене. Другой вопрос – зачем? А может, артисты, жадные до новых ролей, как Паниковский просил «Дай миллион», так и они у Панкова: «Дай роль!». Он отказать не может. Хотя одной яркой парочке всё-таки отказал. Посреди действия на сцену вышли Васисуалий Лоханкин с женой Варварой (эти роли репетировали Александр Горелов и Светлана Илюхина) и сообщили, что режиссер их из спектакля «вырезал». А если бы не вырезал…

Спектакль с антрактом идет почти 4 часа. В нём занят даже гусь Ипполит – артист театра «Уголок дедушки Дурова». Есть и другие представители «фауны»: Остап-Шагин и Корейко-Аверин по пустыне едут на верблюдах. Помнится, такой же клоунский трюк я видела в цирке в исполнении Юрия Никулина. Только там клоун «ехал» на бутафорской лошадке.