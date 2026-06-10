«Приходила к нам домой»: Бывшая жена Галустяна рассказала, что была знакома с любовницей мужа

Виктория и Михаил развелись после 18 лет брака. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Галустян в апреле 2025 года сообщил о разводе с женой Викторией Штефанец после 18 лет брака. Шоумен оставил семью ради 35-летней визажистки Лилии Киосе. Бывшие супруги остались друзьями и совместно воспитывают дочерей - 15-летнюю Эстеллу и 14-летнюю Элину.

Общаясь с подписчиками в соцсетях, Виктория ответила на вопрос, была ли она знакома с новой избранницей Михаила. Экс-супруга комика призналась, что она общалась с Лилией. Более того, новая пассия Галустяна была вхожа в их дом.

«Много вопросов на эту тему, поэтому отвечу одним видео. Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я с ней еще не пересекалась по стечению обстоятельств», - рассказала Виктория.

Бывшая супруга артиста отметила, что ей все равно, с кем сейчас живет е бывший муж – главное, чтобы он был счастлив.

«Что я могу сказать? Как я к ней отношусь? Мне ни холодно, ни жарко. Мне неважно, кто будет рядом с ним. Главное, чтобы человек, с которым я прожила 20 лет и который стал для меня близким, был самым счастливым. Пусть не со мной. Пусть буду счастлива и я тоже», - сообщила Виктория в видеоролике.

Новая подруга шоумена Лилия Киосе. Фото: соцсети.

Объявив в прошлом году о разводе, Галустян долго скрывал имя новой возлюбленной и только намекал, что его сердце несвободно. В марте этого года шоумен впервые появился на публике вместе с Лилией. Они пришли на премьеру фильма «Королек моей любви», в котором Михаил сыграл главную роль.

Ранее в шоу Иды Галич «Есть вопросики» Галустян рассказал, что они с женой расстались без ссор и обид.

«Мы просто теперь не муж и жена, а мама и папа. Но у меня есть моя личная жизнь, я иду дальше. У человека тоже есть своя личная жизнь, она идет дальше. Мы, так или иначе, вынуждены поддерживать отношения, потому что у нас есть дети. Как говорят, нет ничего более постоянного, чем бывшие. Это на всю жизнь», - поведал Михаил.

Артист заверил, что исправно выплачивает алименты и продолжает финансово поддерживать семью.

«Я никого не предал, не убежал. Это мои дети, тут даже не стоит вопрос с алиментами, я всё своим детям сделаю», - отметил Галустян.

Со своей будущей женой Викторией Штефанец Михаил познакомился еще в начале 2000-х, на дискотеке в Краснодаре. Мише было 24 года, Виктории – всего 16. Свадьбу они сыграли в 2007 году, когда Штефанец уже получила диплом бухгалтера в Кубанском государственном университете.