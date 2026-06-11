Автограф Кандинского продают за 3,5 млн рублей, а росчерк Трампа оценили «всего» в 120 тысяч: сколько стоят подписи знаменитостей

Автограф Дональда Трампа, который оценили в 120 тысяч рублей, оставлен на небольшой карточке - такие раздавали во время его избирательной кампании в 2016 году Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Недавно в Москве отшумел книжный фестиваль «Красная площадь». Подсчитали, что за четыре дня его посетили около полумиллиона (!) человек. Любители чтения гуляли между стендами издательств, рассматривая новинки и скупая понравившееся, посещали встречи с писателями (таковых было более 500!), а потом непременно брали у них автографы. Росчерки авторов разной степени крутости унесли с собой десятки тысяч человек. И вот отсюда для некоторых из этих автографов начинается некий отсчет.

Спустя десятилетия может оказаться, что кто-то из писателей, подписавших книгу, станет классиком. И тогда несколько движений шариковой ручки на бумаге могут стать «золотыми». Ну, или по крайней мере, очень ценными.

Примерно так я рассуждал, держа в дрожащих руках брошюрку на полсотни страничек. Старая, характерно пахнущая бумага. Но есть одна важная деталь: книжица эта стоит, как небольшая квартирка в каком-нибудь подмосковном Дмитрове - 3,5 миллиона рублей. А все потому что на титульном листе сто с лишним лет назад было выведено не слишком разборчивым почерком: «Акиму Ипатовичу Кондратьеву с сердечным приветом Кандинский Сент. 1921». Кто такой этот товарищ Кондратьев (писатель и искусствовед 1920-1930-х) сейчас уже никто и не вспомнит. А вот человека, когда-то подписавшего ему книжку со своими репродукциями, знают все. Василий Кандинский – живописец, идеолог абстракционизма, работы которого теперь стоят целые состояния (в 2023-м картину «Церковь в Мурнау» продали на аукционе в Лондоне за 37,2 млн фунтов – 3,3 млрд рублей по курсу).

Вот этот росчерк художника Василия Кандинского на тонкой книжице с фотографиями его работ стоит 3,5 млн рублей Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

- Неужели подпись настоящая? – спрашиваю я.

Эксперт магазина антикварных книг «Абельбукс» Виктория Куприянова смотрит на меня с таким выражением, что даже стыдно становится за такой вопрос. В этом магазине на Садовой-Кудринской удалось собрать колоссальную коллекцию из сотен автографов знаменитостей разных эпох. И все это продается. Хотя большинство лотов могут себе позволить только по-настоящему богатые люди…

Эксперт Виктория Куприянова Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

ЛЮДИ ИЗ БЛИЖНЕГО КРУГА

Виктория объясняет, что есть несколько путей поступления звездных автографов. Что-то магазин сам ищет и приобретает у коллекционеров. Что-то могут принести на продажу.

Среди экземпляров «Абельбукса» мне попался в руки томик рассказов «Чекисты», выпущенный в 1970-е к 60-летию ВЧК-КГБ. Дарственную надпись на эрзаце некоему гражданину оставил… Юрий Андропов. На тот момент – руководитель главной советской спецслужбы, который позже, после смерти Брежнева, полтора года занимал пост Генсека ЦК КПСС. Самих «Чекистов» можно купить в букинисте за 1 тысячу рублей, а вот издание с автографом Андропова оценивают в полмиллиона!

Томик рассказов «Чекисты», выпущенный в 1970-е к 60-летию ВЧК-КГБ Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

- Стоимость зависит от доступности лица, которое его оставило, насколько часто или редко он вообще мог кому-то подписать, - объясняет Виктория Куприянова. – Очевидно, что был ограниченный круг людей, которые могли попросить Андропова подписать книгу. Это явно товарищи из ближнего круга, коллеги. В последние годы к подобным автографам силовиков и государственных деятелей советской эпохи возник интерес.

Руководитель КГБ, а затем и генсек ЦК КПСС Юрий Андропов крайне редко подписывал кому-либо книги. Так что этот экземпляр - настоящий раритет Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт уточняет, что раньше – даже еще в первой половине 20 века - не было такого явления, как автограф-сессии. Получить росчерк известного человека было намного сложнее.

- Поэтому более старые автографы чаще всего адресованы тоже очень известным людям – близким приятелям, товарищам, коллегам и так далее. Как правило, чем старше автограф, тем с большей точностью можно установить, кому он был адресован. Например, у нас есть Иван Шмелев (русский писатель и мыслитель, после революции эмигрировал во Францию, поддержал нападение фашистов на СССР, - Авт.) – автограф на каждой из книг двухтомника. Шмелев тоже не был любителем подписывать книги. Мог это сделать только кому-то из очень хороших знакомых. Дарственная подпись на этих книгах адресована писательнице Ольге Бредиус-Субботиной, с которой Шмелев состоял в переписке. Причем, в тексте автор поздравляет ее с Пасхой.

Автограф Иосифа Бродского Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

«ИНОГДА НЕСУТ ПОДДЕЛКИ»

Конечно, один из самых важных вопросов для рынка покупки-продажи автографов – идентификация.

- Как правило, такие вещи попадают в продажу из крупных коллекций и имеют подтвержденное происхождение. Самые дорогие позиции, стоимостью от 1 миллиона и выше, принято проверять через специалистов – опытных антикваров или почерковедов.

- Вы сталкивались с попытками подделать автографы известных людей?

- Конечно. Иногда такое приносят. Или на рынке в открытой продаже могут возникать сомнительные экземпляры. Поэтому специалисты и опытные коллекционеры автографы, конечно же, тщательно изучают. Все сомнения трактуются в пользу того, что этот вариант брать не стоит. Не всегда сразу видно, что перед тобой подделка. Иногда нужно потратить время на изучение, обратиться за консультацией.

Михаила Булгаков оставил свою роспись на нью-йоркском сборнике своих лучших пьес Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

- История происхождения автографа всегда должна быть понятна? Покупателю обязаны точно сказать, где и когда была сделана эта надпись?

- Как правило, нет. Но если это известно – очень хорошо. Например, на книгах второй половины 20 века авторы иногда писали не только точную дату, когда был поставлен автограф, но и место. Например, название города. Иногда можно попытаться проверить, где тот или иной человек мог находиться в этот день и подписать эту книгу. Это могла быть какая-то публичная лекция или другое мероприятие.

- Эта информация делает автограф дороже?

- Принципиально – нет. Просто позволяет понять обстоятельства, в которых был взят автограф.

РУССКИЕ КЛАССИКИ ВСЕГДА В ЦЕНЕ

По словам Виктории, стоимость автографов Федора Достоевского, Антон Чехова и Льва Толстого обычно начинается от 3 миллионов рублей. Причем, эти подписи могли быть оставлены не только на книгах, но и на фотографиях, которые в их эпоху уже появились. Причем, время от времени тот или иной классик может вдруг становится более актуальным.

- Например, несколько лет назад началась мода на Чехова. На рынке тогда появились два-три очень дорогих экземпляра с провенансом (подтвержденной историей происхождения, - Авт.), с экспертизами даже. Затем пошло какое-то количество вещей похуже, подешевле, но тоже подлинников. А следом, из-за большого интереса к фигуре, начали появляться и варианты очевидно поддельные. Кто-то чего-то вместо Антона Павловича написал и пытался выдать за его руку… Большую ценность на автографы классиков формирует факт, что того же Чехова на рынке больше не станет. По понятным причинам автографов писатель больше не дает.

Сергей Довлатов подписал одной из своих знакомых номер журнала «Юность», в который вошел его рассказ Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Интересно, что автографы нынешние мировые знаменитости по сравнению с русскими классиками стоят почти «копейки». Несколько линий, сделанных действующим президентом США Дональдом Трампом фломастером на открытке, обойдутся в 120 тысяч рублей, а подписи популярных голливудских актеров в среднем оценивают в 20-30 тысяч. (См. «Конкретно»).

Автограф Дональда Трампа, который оценили в 120 тысяч рублей, оставлен на небольшой карточке - такие раздавали во время его избирательной кампании в 2016 году Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

- Это обусловлено тем, что получить к ним доступ не так уж тяжело. Эти автографы везут, в-основном, из других стран. На Западе существует целая индустрия людей, которые ходят по встречам с известными актерами, музыкантами, берут у них автографы, а потом продают их через интернет.

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

- Кто-то сейчас прочтет эту статью и вспомнит: о, а у меня же есть автограф современного российского актера или писателя! С точки зрения инвестиций коллекционирование автографов наших современников может иметь коммерческую ценность через сколько-то десятилетий?

- Все очень индивидуально. Какие-то автографы могут внезапно стать ценными и в течение двух-трех лет. Но есть ведь и очень непубличные российские знаменитости, которые ничего никому не подписывают. Например, писатель Виктор Пелевин. К нам пару раз обращались клиенты, которые искали его автографы. Однако на рынке их нет. Думаю, что книга с автографом Пелевина может стоить сотни тысяч рублей. А если человек попроще, к которому можно свободно подойти на мероприятии и взять автограф, это может стоить совсем немного – сотни, максимум несколько тысяч рублей. Куда дороже этот автограф будет стоить для его первого обладателя - как воспоминание.

Эту подпись режиссер Андрей Тарковский сделал для своего любимого «Андрея Рублева» - актера Анатолия Солоницына (по паспорту он был Отто - в честь полярника Отто Шмидта) Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Слова эксперта подтверждаются вариантами, которые можно найти на сайтах бесплатных объявлений. Например, автографы писателя Захара Прилепина на его книгах продают по цене от 1-2 тысяч рублей до 25 тысяч. Есть варианты с подписями Александра Проханова, Никаса Сафронова, Константина Райкина (по 10 тысяч рублей), Юрия Полякова, Эдварда Радзинского, Станислава Садальского (по 4-4,5 тысяч). Автографы популярных актеров калибра Сергея Безрукова и Константина Хабенского можно приобрести от 500 до 8 тысяч рублей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А покупатели кто?

Виктория Куприянова отмечает, что покупатели автографов известных людей делятся на несколько категорий.

- Кто-то приобретает для себя, потому что это росчерк его любимого автора. Приятно такую держать на полке и иногда показывать друзьям. Иногда что-то разово с такими целями берут даже люди, которые не являются собирателями подобных вещей. Кто-то покупает в подарок, чтобы вручить знакомому или родственнику, для которого данная книга и данный автор много значат. А есть и те, кто берут книги с автографами для инвестиционных целей, как некое вложение, которое со временем будет становится только дороже. Как раз это касается дорогих книг, стоимостью от миллиона и выше. Этим занимаются люди с очень большими доходами, книги для них просто становятся, так скажем, побочной инвестицией.

При этом серьезные коллекционеры автографов скупают вовсе не все подряд, а лишь экземпляры, связанные с той или иной тематикой.

- Например, это могут быть книги, подписанные поэтами-шестидесятниками, символистами, футуристами или художниками-нонконформистами, - говорит эксперт. – Время от времени такие коллекции потомки продают целыми мини-библиотеками в несколько десятков томов. А то и несколько сотен.

КСТАТИ

ТОП-5 самых дорогих автографов на рынке

3,5 млн рублей – Василий Кандинский на книге «25 репродукций с картин 1902-1917 гг» (издание 1918 года).

2,5 млн – Исаак Бабель на своем первом прижизненном сборнике рассказов «Конармия» (1926).

1,8 млн – архитекторы Алексей Щусев и Александр Дмитриев на Ежегодниках Московского архитектурного общества (1909-1930).

1,5 млн – Эрих Мария Ремарк на первом американском издании романа «Время жить и время умирать».

1,5 млн – Илья Ильф на издании «Золотого теленка» (1934).

КОНКРЕТНО

Кто почем

Генсеки

Юрий Андропов – 500 тыс. руб.

Леонид Брежнев, Никита Хрущев – 75 тыс. руб.

Михаил Горбачев – 35 тыс. руб.

Советские герои

Алексей Маресьев (на книге «Повесть о настоящем человеке») – 550 тыс. руб.

Георгий Жуков – 250-350 тыс. руб.

Семен Буденный – 65 тыс. руб.

Писатели ХХ века

Михаил Булгаков – 1,2 млн руб.

Сергей Довлатов – 850-950 тыс. руб.

Иван Бунин – 750 тыс. руб.

Юлиан Семенов – 35-350 тыс. руб.

Михаил Шолохов – 125-150 тыс. руб.

Аркадий Стругацкий, Владимир Гиляровский – 90 тыс. руб.

Зарубежные писатели

Рэй Брэдберри, Жорж Сименон – 150 тыс. руб.

Поэты

Иосиф Бродский – 750-950 тыс. руб.

Борис Пастернак – 400-550 тыс. руб.

Белла Ахмадуллина – 50-350 тыс. руб.

Андрей Вознесенский – 25-65 тыс. руб.

Поп-музыканты

Тото Кутуньо, Джо Дассен – 35 тыс. руб.

Ricchi e Poveri, Мирей Матье – 25 тыс. руб.

Академические музыканты

Дмитрий Шостакович – 120-385 тыс. руб.

Арам Хачатурян – 40 тыс. руб.

Советские актеры и режиссеры

Георгий Данелия – 185 тыс. руб.

Фаина Раневская – 40-125 тыс. руб.

Станислав Говорухин – 120 тыс. руб.

Марк Захаров, Иннокентий Смоктуновский – 55 тыс. руб.

Зарубежные актеры и режиссеры

Альфред Хичкок – 175 тыс. руб.

Чарли Чаплин – 125 тыс. руб.

Марлен Дитрих – 120 тыс. руб.

…Ален Делон – 45 тыс. руб.

Деми Мур, Микки Рурк, Клаудиа Кардинале – 35 тыс. руб.

Жерар Депардье, Роберт Родригез, Наоми Уотс, Эмма Стоун – 25 тыс. руб.

Стивен Бушеми – 9 тыс. руб.

Ученые и изобретатели

Николай Пржевальский – 350 тыс. руб.

Андрей Туполев – 250 тыс. руб.

Владимир Вернадский – 250 тыс. руб.

Александр Яковлев («папа» самолетов «Як») – 125 тыс. руб.

Художники

Илья Репин – 120 тыс. руб.

Спортсмены

Валерий Харламов – 150 тыс. руб.

Эдуард Стрельцов – 75-125 тыс. руб.

Лев Яшин – 75-125 тыс. руб.

Звезды – звездам

Андрей Тарковский Анатолию Солоницыну – 750 тыс. руб.

Михаил Жванецкий Михаилу Горбачеву – 550 тыс. руб.

Юрий Олеша Валентину Катаеву – 450 тыс. руб.

Борис Заходер Корнею Чуковскому – 150 тыс. руб.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Последний – самый дорогой?

Известно, что незадолго до своей гибели основатель «Битлз» Джон Леннон раздал своим поклонникам несколько автографов. Это произошло днем 8 декабря 1980 года у дома в Нью-Йорке, где музыкант жил с Йоко Оно. Одним из подошедших к нему тогда фанатов оказался некий Марк Чепмен – он попросил Джона подписать конверт его новой пластинки «Двойная фантазия». Когда вечером того же дня Леннон и Йоко вернулись домой из студии, на улице Чепмен окликнул его и пять раз выстрелил из пистолета. Музыкант скончался на месте, а стрелок сбежал, обронив пластинку с автографом. Позже ее нашел случайный прохожий и передал полиции – так артефакт стал вещдоком. После расследования (Чепмен получил пожизненное и до сих пор сидит) нашедшему пластинку вернули.

В 2003 году мир облетела новость, что обладатель той самой «Двойной фантазии» выставил ее на торги. Начальную цену определили в $525 тысяч (15,7 млн рублей по курсу того времени). Однако лот так и не реализовали. В 2020-м пластинку пытались продать еще один раз - уже за $400 тысяч (по тогдашнему курсу – около 30 млн рублей). Однако фанаты «Битлз» потребовали, чтобы альбом-улику сняли с торгов, посчитав факт его продажи кощунством.

А вот автограф, оставленный Ленноном перед убийством другому поклоннику, в 2011-м все-таки продали. Правда, за более скромные $45 тысяч (1,3 млн рублей на тот момент).

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