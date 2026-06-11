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Политика11 июня 2026 6:40

Контрактники рассказали студентам о службе в войсках беспилотных систем

Военные войск беспилотных систем провели телемост со студентами из Кубани
Александр БОЙКО

Военнослужащие подразделения беспилотных систем (БПС) «Южной» группировки войск провели видеоконференцию со студентами Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Мероприятие подчеркнуло растущий интерес молодежи к службе в войсках беспилотных систем, куда студенты высших и средних профессиональных учебных заведений по всей стране активно записываются добровольно.

В ходе телемоста, организованного в зоне проведения спецоперации, военнослужащий отдельного батальона БПС «Южной» группировки войск, младший сержант Федор Горшунов, поделился своим опытом с преподавателями и студентами кубанского вуза. Он рассказал, как заключил годичный контракт с Минобороны России. Сегодня он уже успешно выполняет задачи в составе расчета FPV-дронов.

Горшунов подробно осветил свою мотивацию, первые впечатления от новой профессии и процесс поступления на службу.

«Многие мои товарищи служат на тяжелых дронах, мне предложили освоить разведывательный. Интересно получить теоретические и практические знания, сертификат о дополнительном образовании по этой новой военной специальности. Поддерживаю постоянную связь с семьей и преподавателями университета, которые поддержали мой выбор», - отметил Федор.

Особое внимание военнослужащий уделил поддержке со стороны руководства вуза, которое пошло навстречу студенту, позволив совмещать учебу и службу. Учебный процесс был адаптирован таким образом, чтобы Федор Горшунов мог использовать отпуск для сдачи сессий, избегая необходимости брать академический отпуск.

В ходе общения Горшунова с учащимися обсуждались вопросы подготовки специалистов БПС, карьерные перспективы, а также финансовое и материальное обеспечение военнослужащих нового рода войск, включая дополнительные выплаты за уничтожение техники противника.

Студенты получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы в доверительной атмосфере и высоко оценили возможность пообщаться с «однокашником», который поделился с ними личным опытом и подробно рассказавшим о новой военной специальности.

Большинству учащихся, по окончании учебы предстоит служба в армии. Возможность совместить учебу с воинской службой - уникальная возможность начать свою военную карьеру и самостоятельную жизнь.

Участники телемоста отметили важность такого формата для молодых людей, и поблагодарили военнослужащих за подробную информацию о специфике службы в войсках беспилотных систем.

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