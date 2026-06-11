Контрактники рассказали студентам о службе в войсках беспилотных систем

Военнослужащие подразделения беспилотных систем (БПС) «Южной» группировки войск провели видеоконференцию со студентами Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Мероприятие подчеркнуло растущий интерес молодежи к службе в войсках беспилотных систем, куда студенты высших и средних профессиональных учебных заведений по всей стране активно записываются добровольно.

В ходе телемоста, организованного в зоне проведения спецоперации, военнослужащий отдельного батальона БПС «Южной» группировки войск, младший сержант Федор Горшунов, поделился своим опытом с преподавателями и студентами кубанского вуза. Он рассказал, как заключил годичный контракт с Минобороны России. Сегодня он уже успешно выполняет задачи в составе расчета FPV-дронов.

Горшунов подробно осветил свою мотивацию, первые впечатления от новой профессии и процесс поступления на службу.

«Многие мои товарищи служат на тяжелых дронах, мне предложили освоить разведывательный. Интересно получить теоретические и практические знания, сертификат о дополнительном образовании по этой новой военной специальности. Поддерживаю постоянную связь с семьей и преподавателями университета, которые поддержали мой выбор», - отметил Федор.

Особое внимание военнослужащий уделил поддержке со стороны руководства вуза, которое пошло навстречу студенту, позволив совмещать учебу и службу. Учебный процесс был адаптирован таким образом, чтобы Федор Горшунов мог использовать отпуск для сдачи сессий, избегая необходимости брать академический отпуск.

В ходе общения Горшунова с учащимися обсуждались вопросы подготовки специалистов БПС, карьерные перспективы, а также финансовое и материальное обеспечение военнослужащих нового рода войск, включая дополнительные выплаты за уничтожение техники противника.

Студенты получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы в доверительной атмосфере и высоко оценили возможность пообщаться с «однокашником», который поделился с ними личным опытом и подробно рассказавшим о новой военной специальности.

Большинству учащихся, по окончании учебы предстоит служба в армии. Возможность совместить учебу с воинской службой - уникальная возможность начать свою военную карьеру и самостоятельную жизнь.

Участники телемоста отметили важность такого формата для молодых людей, и поблагодарили военнослужащих за подробную информацию о специфике службы в войсках беспилотных систем.

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