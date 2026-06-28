Софи Лорен мечтала о сыне, похожем на читателей "Комсомолки", а Мишель Мерсье признавалась в любви к русскому прозаисту

Софи Лорен и режиссер Витторио Де Сика на съемочной площадке совместного советско-франко-итальянского художественного фильма "Подсолнухи" в Москве. Фото Валентин Мастюков/ТАСС

«Комсомольская правда» часто писала о зарубежных знаменитостях и брала у них интервью. На страницах газеты появлялись беседы то с Эрнестом Хемингуэем (1960), то с Адриано Челентано (1969), то с Жаном Марэ (1973)... Вот фрагменты интервью еще с тремя суперзвездами 60-х. (Все, кстати, живы и сегодня: Лоретти - чью фамилию правильнее писать с одним «т», но в СССР об этом не знали - 78 лет, Софи Лорен - 91, Мишель Мерсье - 89).

31 октября 1963 года

В Италии никто не слышал Робертино Лоретти!

Весь Советский Союз бредил Робертино Лоретти, итальянским мальчиком со звонким волшебным голосом. Наверное, шоком было прочитать в «Комсомолке», что в Италии его никто не знает. Журналистка Юлия Глушакова пишет: «Мы столкнулись с неожиданными трудностями. Никто из знакомых итальянцев никогда не слышал о таком певце. Люди, которые хорошо знают итальянский артистический мир, удивленно пожимали плечами: «Робертино? Лоретти? (...) Может быть, это итальянский эмигрант, родившийся и выросший где-то за границей...» По чистой случайности (один журналист жил с ним по соседству) 16-летнего Робертино, «невысокого и смуглого подвижного юношу», нашли на дальней окраине Рима.

Интервью Робертино Лоретти

Журналистка пишет, что его несколько лет назад услышал датский продюсер Вольмер Соренсен (мальчик пел на открытой эстраде бара), предложил приехать в Копенгаген и выступить по датскому телевидению. Он в итоге стал популярен в Скандинавии, а оттуда его слава докатилась до СССР, - но не до родины. Из других стран в Рим ему пишут письма - иногда больше ста в день. Много писем из России, которые Робертино прочесть не может - они же на русском. «Просят его прислать фотографию, спрашивают, когда он приедет в Москву... Милые ребята! Если бы Робертино даже смог ответить на все ваши письма, то ему не хватит его скромных сбережений, чтобы заплатить за марки, которые требуется наклеить на письма, идущие в «далекую Россию».

«Как я начал петь? - говорит Лоретти. - «Это случилось очень рано, лет десять тому назад, когда мне было семь лет. В тринадцать лет я начал учиться пению в школе Тито Скипа, где продолжаю брать уроки до сих пор. Какое имею общее образование? Окончил неполную среднюю школу: очень рано надо было думать о помощи семье. Теперь положение наше поправилось, но я уже избрал свой путь - буду эстрадным певцом. Консерватория? Консерватория готовит оперных певцов, а опера сейчас не в моде...» Он рассказывал, что собирается в США, а в СССР приедет, только если так решит импресарио, все тот же Соренсен (контракт с ним был подписан до 1967 года).

Робертино действительно стал певцом, но той бешеной популярности, которая была у него на севере Европы в начале 60-х, никогда уже не узнал. У него сломался голос, и он стал одним из многих. «Вырос» - лаконично объясняли в фильме «Я шагаю по Москве», вышедшем в 1964-м.

3 августа 1969 года

«Хочу поработать с Тарковским»

Софи Лорен сама приехала в СССР, чтобы сняться с Марчелло Мастроянни в советско-итальянской мелодраме «Подсолнухи». Кажется, где-то в районе Полтавы встретилась с корреспондентом «Комсомолки». Рассказывала: «Я играю итальянку Джованну, переживающую настоящую драму. Приехав в Москву в поисках своего возлюбленного, она узнает, что за долгие годы разлуки ее Антонио полюбил другую. И все-таки Джованна находит в конце концов силы не мешать счастью их семьи. Я понимаю, как трудно было поступить именно таким образом моей героине. Но я понимаю также, что иначе она не могла. По-моему, для женщины нет ничего более святого, чем любовь и семья».

Интервью Софи Лорен

Лорен спросили, с кем из советских режиссеров она хотела бы поработать. Она ответила: «С Андреем Тарковским. Но, к сожалению, если это и случится, то не скоро. После «Подсолнухов» я поеду в Италию, где буду сниматься в одной из кинокомедий».

Напоследок Лорен попросила: «Пришлите, пожалуйста, один экземпляр газеты с интервью. Я с большим уважением отношусь к вашим молодым читателям и хочу, чтобы мой сын Карло, когда вырастет, был бы похожим на них».

У этих «Подсолнухов» была не самая простая судьба. Герой Мастроянни, тот самый Антонио, оказался в России не просто так, а в составе фашистских войск, в 1943 году (не хотел, но иначе ему грозила смерть). В фильме была сцена, где героиня Лорен спустя много лет оказывается на кладбище итальянских военнопленных на Украине. На уровне сценария советское киноруководство все устраивало, но из готового фильма они эпизод потребовали выбросить. Продюсер Карло Понти (муж Лорен) наотрез отказался. Начался скандал, невинные «Подсолнухи» начали называть «вреднейшей, пасквильной картиной», советским гражданам в Риме официально запретили идти на премьеру. Но потом улеглось, и фильм в СССР все-таки выпустили.

7 сентября 1996 года

Анжелика и ангелы

Мишель Мерсье прославилась фильмами об Анжелике («Анжелика, маркиза ангелов», «Анжелика и король» и т.д.), которые в советском прокате пользовались бешеной популярностью. Через четверть века журналистка Елена Куприянова сделала для «Комсомолки» интервью с ней в Юрмале, на кинофестивале. Мишель опоздала на полтора часа, сказав: «Простите, я одевалась...»

«Пришла, держа в руках несколько листков бумаги, заполненных какими-то именами. Оказалось, это - перечень ангельских имен. «Вы же знаете, что у каждого из нас есть ангел, который нас охраняет и оберегает. Моего ангела зовут Немамия. Это имя из Ветхого Завета, из библейского сюжета. Их всего 72, ангелов, которые охраняют весь мир. И каждый может обратиться к своему ангелу, для этого не нужно специально исповедовать какую-то определенную религию. Можно быть совершенно испорченным человеком с точки зрения религии, но на вашем плече всегда будет сидеть маленький ангел, который будет ограждать вас от неприятностей... Обожаю о них рассуждать. Вообще я же Анжелика, маркиза ангелов».

Интервью Мишель Мерсье

Еще Мишель рассказывала о том, как любит русского писателя Андрея Макина, чей написанный по-французски роман «Французское завещание» получил Гонкуровскую премию. О своей карьере: «Все вышло случайно. У меня совершенно не было желания сниматься в кино. В детстве и юности я серьезно занималась балетом: 8-10 часов в день уделяла репетициям и думала о карьере танцовщицы. Чуть позже стала прима-балериной в Ницце и исполняла партии Жизели, Сильфиды, Коппелии...» И о планах сняться в продолжении «Анжелики»: «В этом фильме я сыграю зрелую женщину, у которой уже взрослые дети; и конечно же, эта картина будет снова приключенческой и авантюрной, в ней будет много любви и страсти... Мы [с писательницей Анн Голон] называем будущий фильм «Анжелика в Новом Свете», но, может быть, название и переменится». Ничего из этой затеи не вышло. С момента публикации интервью она снялась лишь в шести фильмах и сериалах, как правило, не в главных ролях.

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