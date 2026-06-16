АГЛОМЕРАЦИЯ ВСЕ БЛИЖЕ

Бойцы «Юга» выбили противника из поселков Тихоновка и Химик в Донецкой Народной Республике.

В Тихоновке, что в Краматорском районе, до войны жили 120 человек. Его освобождение говорит о том, что наши штурмовики, форсировав канал Северский Донец - Донбасс, создали плацдарм на западном берегу, на Славянско-Краматорском направлении. До восточных окраин Краматорска отсюда - около 10 км. До юго-восточной окраины Славянска - не более 14 км. На север от Тихоновки идет трасса М03, она соединяет Артемовск со Славянском.

Именно севернее Тихоновки врага выдавливают из Рай-Александровки. Это ключевой узел обороны ВСУ к востоку от Славянска. Успех на данном участке позволит войти в саму агломерацию.

Ближайшие к Тихоновке цели - Васютинское и Першомарьевка, Малиновка и Заповедное. Возьмем их - заложим площадку для наступления на Краматорск.

ПУТЬ НА ОРЕХОВ

Штурмовики «Востока» подняли флаги над Комсомольским в Запорожской области.

Значимой победой назвал это военный эксперт Андрей Марочко:

- После этого населенного пункта открывается прямой путь на Орехов - основной укрепрайон украинских боевиков. Усиливается давление на группировку ВСУ на Ореховском направлении с восточного фланга.

Потеряв Комсомольское, боевики пытались прорвать российскую линию обороны на разных участках у поселка - безуспешно. Штурмовой потенциал ВСУ у Комсомольского «сдулся» - и пошли ответные действия со стороны нашей армии.

Бойцы-дальневосточники освободили тут территорию более чем в пять квадратных километров. Зачистили более 250 строений. Уничтожили боевиков из 225-го отдельного штурмового полка и 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Эксперт указал и на бои в районе Малой Токмачки, где контроль над логистикой врага серьезно осложнит положение украинских войск.

СНИЗИТЬ УГРОЗУ ДРОНОВ

Подразделения «Севера» очистили от противника Шевченко в Харьковской области.

Он расположен на реке Лопань в трех километрах от границы с Белгородской областью. Ранее противник из Шевченко был выбит, но пытался контратаковать. И потому часть села представляла собой «серую зону».

По данным военного эксперта Федора Громова, для ВСУ был значим даже не столько сам Шевченко, сколько подступы к Казачьей Лопани.

- Казачья Лопань - крупный, с капитальной застройкой поселок, он позволяет осуществлять протяженный огневой контроль над нашей территорией, - отметил Громов.

Бои за Казачью Лопань уже завязались. Наши штурмовики - в ее северной части. Освобождение станет хорошим плацдармом для сосредоточения сил для наступления, в том числе в направлении Харькова .

Штурмовики и артиллерия (на верхнем фото) работают слаженно и отвоевывают Донецкую землю метр за метром.

Казачья Лопань - в 25 км к северу от бывшей столицы Украины. Долгое время этот населенный пункт выполнял функцию надежного для врага форпоста для нанесения ударов беспилотниками самолетного типа и ракетными системами вглубь России. И продвижение наших войск на этом участке фронта снижает для украинских вооруженных формирований возможности по запуску БПЛА из харьковского приграничья. Да, создание пока относительно небольшой по глубине буферной зоны полностью удары дальнобойных беспилотников устранить не сможет. Но это, очевидно, снизит число атак как минимум на Белгородчину.