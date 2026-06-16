«Одиссей», сын «Прометея»

Подмосковные разработчики подготовили много изделий для бойцов СВО. Народный фронт

«Кулибин-клуб» Народного фронта продолжает помогать разработчикам и военным в зоне СВО. При плотном взаимодействии всех сторон создан и испытан воздушный ретранслятор «Одиссей» (на фото), позволяющий ударным беспилотникам летать на десятки километров дальше, сохраняя устойчивую связь с оператором.

ДОВЕЛИ ДО СЕРИЙНОГО ОБРАЗЦА

Народный фронт

Изделие разработали в московском конструкторском бюро «АвиаТехноЛаб». Ретранслятор сделан на базе 15-дюймового дрона «Прометей» с модулем автоудержания высоты. Аппарат оснащен системой, ретранслирующей видеосигнал и канал управления. Он способен зависать на высоте до 100 метров, находясь в воздухе более часа. Оператор в любой момент может переключить частоту, чтобы дрон не заглушили средствами радиоэлектронной борьбы противника.

- Когда ударные беспилотники работают через наземную станцию управления, им мешает радиогоризонт, рельеф местности, - рассказал генеральный директор «АвиаТехноЛаб» Святослав. - С помощью дрона-ретранслятора эти препятствия обходятся - сигнал идет как с вышки связи. Это позволяет летать дальше, а также опускаться вплоть до земли без потери видео и управления. Через наш ретранслятор мы летали на ударном дроне до 70 километров. Аппарат опробован боевыми подразделениями. Они дали положительные комментарии и рекомендовали к закупке в войска.

«Серая» зона в современных боях увеличивается, поэтому и ударные БПЛА, и грузовые, и наземные робототехнические комплексы, должны действовать совместно с воздушными ретрансляторами.

По словам руководителя бюро, именно «Кулибин-клуб» помог довести «Одиссея» до серийного образца. Благодаря этой платформе инженеры вышли на первый контракт: «Совместно с бригадой спецназа ВДВ мы создали дрон-ретранслятор, испытали его на полигонах, получили рекомендации и дорабатываем», - говорит разработчик.

Народный фронт

«ГОРГОНА», «ИКАР» И «НЕМЕЗИДА»

«Одиссей» - не единственная разработка компании. За полтора года при поддержке общественников она поставила в зону СВО тысячу гексакоптеров «Горгона» (на фото). Также отправлена первая партия из 50 беспилотников «Немезида», способных нести до 10 килограммов груза на расстояние до 20 километров и возвращаться. Кроме того, в войска переданы 6 тысяч ударных дронов «Икар».

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Студент Пашковского сельскохозяйственного колледжа Дмитрий Михайлов, проходящий военную службу в войсках беспилотных систем (БпС) в составе «Южной» группировки войск, рассказал во время телемоста краснодарским учащимся о своей службе и материальном обеспечении. По словам Дмитрия, который уходил в войска БпС в конце марта, сразу после подписания контракта ему перечислили 400 тысяч рублей, а следом остальные выплаты на общую сумму 3 400 000 рублей.

За каждый сбитый беспилотник самолетного типа «крыло» операторам БпС перечисляют 100 тысяч рублей, за тяжелые дроны типа «Баба-Яга и «Вампир» - 50 тысяч.

Кроме того, за каждый боевой выход на передовую контрактники получают 8 000 тысяч рублей.

Также все отслужившие на передовой становятся ветеранами боевых действий. А это дает существенные льготы: ежемесячные выплаты около 4000 рублей, 50% оплаты коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном транспорте. Прошедшие спецоперацию ветераны боевых действий также не платят налог за год на одну квартиру, машину и участок земли.

В ТЕМУ

«Кулибин-клуб» продолжает отбирать, тестировать и запускать в серию лучшие разработки российских умельцев. На передовую поступили тысячи инновационных средств РЭБ, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.