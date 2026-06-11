Голосуем, куда бить «Орешником»: как ответит Россия на удар Киева по панораме «Оборона Севастополя»

Музей панорама «Оборона Севастополя». Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Накануне украинский дрон с кумулятивным зарядом прилетел в панораму «Оборона Севастополя». Здание выгорело. В ночь на 11 июня, при очередной атаке украинских беспилотников, 33 из которых были сбиты, повреждения получили 10 севастопольских многоэтажек и пять частных домов. Были пострадавшие мирные граждане.

Всего Минобороны сбило за ночь 330 дронов врага над разными регионами страны.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом Алексеем Чадаевым, который днем ранее написал большой пост об этой ситуации.

Накануне украинский дрон с кумулятивным зарядом прилетел в панораму «Оборона Севастополя». Фото: REUTERS.

С ТОБОЙ «ИГРАЕТ» МАШИНА

- Вы предлагаете реагировать на удары по Севастополю, по поездам не всплесками гнева, а холодно… Как можно холодно реагировать на удары по сакральным вещам?

- Тут важно, что с тобой играет машина, которая пытается управлять твоими эмоциями. А сама эмоций не имеет. Это когнитивный удар. Такие и наносятся для того, чтобы у нас поднялось возмущение.

- Зачем им наше возмущение?

- Чтобы создать в обществе всплеск голосов «что же происходит?!» и «куда смотрят власти?!». И дальше я уже вижу, как побежали боты по комментариям в различных ТГ-каналах. Чтобы это недовольство в «правильную сторону» подкручивать. И правильно обрабатывать. В эпоху ИИ, проектируя такую компанию, это просто делается. Ты одним приказом даешь дроноводам команду на пуск начиненного взрывчаткой беспилотника, а искусственному интеллекту, который пишет комментарии – команду на создание соответствующих текстов. И реакцию людей ты направляешь в нужное русло. Называя «виноватых».

Ракетный комплекс "Орешник". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ПРАВИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

- Нет риска приучить общество к терпимости, равно слабости? Что противник и хочет «воспитать»? Где грань между тактической выдержкой и демонстрацией слабости?

- Правильная реакция, когда ты и до этой ситуации думал, как победить врага, что лично я сделал для того, чтобы помочь моей армии победить врага – усилить работу в этом направлении. Я осенью 2022 был в Севастополе, когда была атака на Крымский мост первая. Помню, как хозяйка дома, который мы снимали с командой инструкторов-беспилотчиков, прибежала в слезах: вот, взорвали мост, что же теперь будет? Что будет дальше?

- Ей нужно было оказать срочную помощь?

- Психотерапевтическую помощь. Она прихожанка храма, и я ей сказал - а давайте пойдем к старосте, мы соберем прихожан, и сделаем курсы по плетению маскировочных сетей. И мы собрали всех, кто там был, раздали им рыболовные сетки, раздали ткань, нарезали ленточки и посадили плести масксети. Из этого выросла потом большая история.

ЧЕМ ПОМОЧЬ СТРАНЕ

- Нужна терапия физическим трудом?

- Не просто трудом. Мы воюем. Противник нанес удар. Для нас болезненный. Это хороший повод сесть и подумать: а чем я могут еще помочь своей стране? Кто-то донатит, кто-то идет волонтером, у кого-то рождается хорошая идея нового устройства звукового обнаружения беспилотников в низинах. Мне прислали такое читатели моего блога. То есть, заняться делом, которое нанесло бы врагу ответный ущерб.

- Вы пишете, что противник сам рубит сук, на котором сидит – его удары ломают перегородку между войной и миром в нашем обществе. И это к лучшему?

- При правильной реакции нашего общества на эти удары, в частности, на удар по панораме в Севастополе - врагу, конечно, будет хуже. Важна именно правильная реакция.

- Таких ударов уже было не один и не два.

- И будут дальше.

РАЗНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

- Общество поделилось на тех, кто внутри процесса и тех, кто считает, что «это не наше»?

- На Украине куда большая вовлеченность людей в происходящее. Не в том смысле, что они все сплошь помогают ВСУ или массово идут воевать добровольцами, а в том смысле, что там это как раз касается практически всех. Наши «герани» долетают до Львова, они простреливают всю Украину насквозь.

- Какой могла бы быть идеальная реакции на удары по Севастополю?

- Я бы выкатил на голосование список мест, локаций для наших граждан – куда ударить «Орешником». Памятник Бандере во Львове, например. Офис на Банковой. Люди обсудили, проголосовали - и потом народное волеизъявление было реализовано. Так нормально?

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