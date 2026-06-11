Чапай, заместитель командира взвода БпЛА Фото: скриншот видео.

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы ударных дронов российского подразделения «Север» в Сумской области.

На кадрах можно увидеть, как наши операторы успешно ликвидировали самоходные артиллерийские установки (САУ), комплексы (НРТК) и средства связи ВСУ.

«Чапай»: при разрыве связи «Ланцет» сам преследует цель с помощью ИИ

Высокая эффективность операторов разведывательных беспилотников, оснащенных тепловизионными и ночными камерами, позволяет выявлять цели даже скрытые в укрытиях.

В Харьковской области свою отличную работу показали расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» из состава группировки «Запад». Они уничтожили бронетехнику, артиллерийские установки и склады боеприпасов ВСУ, которые обнаружили разведывательные БПЛА «ZALA» в 50 километрах от передовой.

Бойцы отметили высокую точность и эффективность таких комплексов в уничтожении вражеской техники.

- «Ланцет» настолько умный стал, что даже его заглушит вражеская РЭБ, он с помощью машинного зрения захватывает цель и при помощи искусственного интеллекта самостоятельно преследует ее, - рассказал заместитель командира взвода БПЛА с позывным «Чапай».

По всей линии боевого соприкосновения идет активная борьба с вражескими беспилотниками. Операторы FPV-перехватчиков группировки «Запад» уничтожают беспилотники врага самолетного типа высоко в небе, а в Белгородской области мобильные огневые группы группировки «Север» сбивают из стрелкового оружия ударные дроны ВСУ, которые пытаются проскочить границу над землей.

«Тепловизионные прицелы и анализ данных позволяют эффективно поражать цели, а слаженная система связи с радиолокационными станциями и службами РЭБ обеспечивает своевременное реагирование и передислокацию огневых позиций для предотвращения ударов по мирным жителям», - отмечают в военном ведомстве.

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