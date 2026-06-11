Трехразовое питание, чай с вареньями и телевизор: как живут боевики ВСУ в российском плену

Евгений Логвинов, пленный военнослужащий ВСУ Фото: скриншот видео.

В кадре откровения очередного военнопленного ВСУ Евгения Логвинова. По его словам, он получил ранение 27 декабря, находясь на позиции в заброшенном здании, которое оборонял вместе с несколькими сослуживцами.

После ранения боевик пытался связаться с командованием по рации, но это было затруднительно из-за необходимости покинуть укрытие. Из-за большого количества раненых, он не мог выйти на улицу, так как это привлекло бы внимание операторов ударных дронов.

Солдат ВСУ Евгений Логвинов рассказал о трёхразовом питании в российском плену

Логвинов сообщил, что потом звать уже стало некого: погибли сослуживцы и на соседней позиции.

«По рации от старшего второй группы также поступал запрос о помощи, так как они не могли удержать оборону, и он сам, и его напарник были ранены. Помощи бойцы ВСУ так и не дождались», - вспоминает Евгений.

До попадания в плен Логвинов около месяца сидел в подвале, испытывая трудности с обогревом из-за холодной погоды.

«Нельзя было даже развести костер», - говорит он.

После пленения и доставки к российским солдатам, ему была оказана первая медицинская помощь, затем он был доставлен в больницу для более основательного лечения. Впоследствии ему провели операцию, сохранив ногу, что позволяет ему теперь самостоятельно передвигаться.

Обращаясь к своим сослуживцам, Логвинов призвал их рассмотреть возможность сдачи в плен: «Здесь условия не такие, как показывают нам на Украине».

Описывая свой обычный день в российском плену, Евгений рассказал о трехразовом питании, включающем самые разнообразные блюда.

По его словам, обычный день в российском плену выглядит так:

«Утро как утро. Столовая, потом кое-какие, ну, работы по хозяйству около часа обед. Телевизор мы можем включить утром и вечером, когда уже там после ужина, то есть пришли, покупались. Можем посмотреть телевизор, можем чай попить, кофе попить, есть яблоки, у нас много варенья есть, можем мёд взять. Первое, второе, соответственно, это в обед. Первое: или суп, или борщ, или рассольник, или рыбный суп, или сырный суп. На второе – каша, разновидностей очень много, или же картошка там. Тушёное мясо или пюрешка, то есть ну вот так, соответственно, ко второму блюду подаётся или рыба жареная, или мясо, или подлива».

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