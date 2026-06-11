Анна Цивилева вручила награды медикам и спасенным ими воинам

В преддверии Дня России, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, отметила заслуги военнослужащих. Фото: Минобороны РФ.

В преддверии Дня России, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, отметила заслуги военнослужащих, проходящих реабилитацию в 2-м филиале Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского.

Фото: Минобороны РФ.

Анна Цивилева вручила награды участникам СВО в преддверии Дня России

Им были вручены награды за участие в специальной военной операции: ордена Мужества, медали «За отвагу», Суворова и «За укрепление боевого содружества». Вместе с бойцами были отмечены и медицинские работники этого учреждения, которые спасают им жизни.

Цивилева поздравила всех участников торжественного мероприятия с приближающимся государственным праздником. Фото: Минобороны РФ.

Цивилева поздравила всех участников торжественного мероприятия с приближающимся государственным праздником, подчеркнув, что они проявили себя истинными патриотами и защитниками национальных интересов. И выразила гордость за их самоотверженность.

Фото: Минобороны РФ.

В рамках визита в госпиталь Анна Цивилева ознакомилась с условиями лечения и современными реабилитационными методиками, направленными на восстановление двигательных и когнитивных функций. Особое внимание было уделено комплексу пассивно-активной механотерапии для нижних конечностей в сочетании со стимуляцией спинного мозга.

Фото: Минобороны РФ.

Цивилева высоко оценила постоянное развитие реабилитационных методик, которые способствуют ускоренному восстановлению здоровья военнослужащих, даже после тяжелых травм.

В завершение мероприятия, академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова представил концертную программу для участников спецоперации и медицинского персонала.