Жара в Москве породила редкое природное явление - радиомираж: вот почему из радио может неожиданно зазвучать иностранная речь

Из-за жары москвичи могут стать свидетелями редкого явления - радиомиража. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Из-за сильной жары вы можете услышать в обычном радиоприемнике программы из Германии или Венгрии так отчетливо, как будто вы за границей. Как такое возможно и причем тут жара? KP.RU объясняет.

Стою возле большой парковки. Водители явно чем-то озабочены.

- Это что такое? Что происходит? – говорит один, и делает приемник погромче.

Из приемника звучит немецкая речь, потом музыка. Пришлось подойти к взбудораженным людям, объяснить: такое бывает.

Радиоволна – это колебания электромагнитного поля. Казалось бы, если волны свободно проходят сквозь стены (слушаем же мы радио в комнатах), то уж воздуха волна вовсе не чует. Летит, как будто в вакууме. Но это не так.

Вы можете услышать в обычном радиоприемнике программы из Германии или Венгрии так отчетливо, как будто вы за границей. Фото: NDAB Creativity/Shutterstock/Fotodom

Радиоволна распространяется немного иначе в холодных и теплых воздушных слоях. А резкая граница между холодным и теплым воздухом может работать как зеркало.

Вообразим теперь радиостанцию где-нибудь в Германии. В норме радиоволны fm-диапазона распространяются в пределах прямой видимости. Если вышка высокая – примерно на сто километров (или даже меньше) вдоль земной поверхности. Все, что не достигает ваших приемников, уходит в космос по прямой.

Но вот в атмосфере сложились ярко выраженные температурные слои. У поверхности Земли очень жарко. Чуть выше холодно. Граница резкая. Теперь радиоволна от немецкой станции распространяется вдоль границы слоев, как в волноводе (подобно свету в оптическом волокне), практически без потерь, и на расстояние, пока позволяет «волновод». На тысячи километров минимум. Вот мы ее в России и слышим. Магия и чудо: то, что едва принимают на расстоянии 50-60 километров, вдруг слышат (в стерео качестве!) на дистанциях в тысячи километров.

Вообще, это немного напоминает оптический мираж: в жару мы можем видеть то, что находится глубоко под горизонтом. Здесь тот же механизм, но для радиоволн. А что есть радиоволна, как не свет, только с меньшей частотой колебаний (и с большей длиной волны).

Такие сигналы называются спорадическими (на сленге – «спорадик»).

О том, что именно сейчас, в силу погодных аномалий, возможны спорадики, рассказал ТАСС профессор инженерной академии РУДН Сергей Купреев. В то же время никто никогда в точности не знает, сколько продлится спорадик и когда он начнется и закончится, подчеркнул Сергей Купреев. Явление переменчиво, и, если вам посчастливилось стать его свидетелем, вам повезло.

КСТАТИ

Как самому послушать спорадики

Возьмите обычный радиоприемник. Лучше с приличной антенной (так называемый «телескоп» - та, которая выдвигается), но сойдут и самые простые модели. Медленно меняйте настройку. Вдруг вы услышите иностранную речь – это оно. Сигнал может накладываться на российскую станцию, создавая мешанину, а может звучать в промежутках. Качество сигнала как правило очень хорошее, но с замираниями. Явление может продолжаться десятки минут или даже часы. При этом одни зарубежные станции будут «уплывать», на их месте окажутся другие. Если повезет, услышите кусочками всю Центральную и Восточную Европу. С Западной Европы (Франция, Испания) сигналы, как правило, не доходят.

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