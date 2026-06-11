В Канаде пропала 30-летняя российская гимнастка Елизавета Сороковая. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Канаде пропала 30-летняя российская гимнастка Елизавета Сороковая. Об этом сообщила известная хореограф-постановщик, мастер спорта по художественной гимнастике Кира Протасова. Оказалось, спортсменку не могут найти уже больше года - на связь со знакомыми она не выходит.

Протасова обратилась к родным Елизаветы с тем, чтобы они прояснили ситуацию.

КТО ТАКАЯ ЕЛИЗАВЕТА СОРОКОВАЯ

Елизавета Сороковая - уроженка Краснодара, она была чемпионкой РФ по художественной гимнастике, а ее первым громким достижением стала серебряная медаль на Кубке губернатора Краснодарского края.

Закончив спортивную карьеру, Сороковая перешла на тренерскую работу, затем уехала в Канаду. Местом ее проживания значится Торонто. Последняя активность Елизаветы в соцсетях датирована 2024 годом.

Елизавета Сороковая. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С РОССИЙСКОЙ ГИМНАСТКОЙ В КАНАДЕ

По словам Киры Протасовой в интервью гимнастке Патриции Беззубенко, они с Лизой Сороковой вместе работали в Канаде, но затем каждая пошла своим путем. Сороковая не особенно хотела постоянно поддерживать связь.

Но больше года назад россиянка прервала все коммуникации со знакомыми - и с самой Протасовой, и другими коллегами. На этот раз, прилетев в Канаду, Протасова в очередной раз попыталась позвонить Елизавете, однако телефон глухо не отвечал.

«Мы не можем ее найти, ко мне обращались люди на этот счет», - сказала Кира. Выяснилось, что о Лизе многократно спрашивали и Патрицию, но ответа о том, где находится Сороковая, по-прежнему нет.

Протасова обратилась к родным Елизаветы, попросила их выйти на связь и рассказать, где находится гимнастка. А если и они этого не знают - обратиться в консульство РФ в Канаде.

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