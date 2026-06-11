Дмитрий Песков Выборы в Думу пройдут в срок, по Закону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, как сообщают мои источники в ряде политических партий и думских фракций, Указ президента о назначении выборов в Госдуму может быть подписан уже 20 июня. Так ли это? И второе, наверное, самое главное… Эта предвыборная кампания будет проходить в то время, когда мы проводим Специальную военную операцию. Как Кремль оценивает это обстоятельство, такое совпадение, это же впервые будет? Как СВО повлияет на политическую кампанию и на формирование депутатского корпуса? Ведь мы с вами знаем, что очень много ветеранов войны придут в парламент…

- Соответствующий Указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом,- сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 11 июня, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас.

Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае.

Поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам. И они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- В новом пакете санкций, который Евросоюз планирует принять против России, значительно расширены санкции против российских банков. Они (санкции. - А.Г.) охватывают примерно половину действующих кредитных организаций. В этой связи европейские политики и аналитики говорят о том, что Евросоюз таким образом пытается спровоцировать в России банковский кризис. Что Кремль думает по поводу подобных устремлений ЕС и как оценивает состояние российской банковской системы? Справится ли она, на взгляд Кремля?

Песков:

- Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением… Но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая.

То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе.

Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость… Поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности.

Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.

Вопрос:

- США снова наносят удары по Ирану. Иран отвечает, нанося удары по целям в странах Залива, и объявил о полном закрытии вновь Ормузского пролива для судоходства. Как в Кремле оценивают этот новый виток напряженности?

Песков:

- Мы обеспокоены этим. Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности. Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу.

Потому что очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом.