Чурсина была замужем три раза, но находилась в разводе последние 20 лет. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Народная актриса СССР Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Чурсину зрители помнят и любят по театральным ролям и кинокартинам «Донская повесть», «Угрюм-река», «Журавушка», «Олеся» и другим. Людмила Алексеевна последний год боролась с онкологией. Актриса будет похоронена в Санкт-Петербурге, где жила последнее время.

Наследство Людмилы Чурсиной и ее наследники

Своих детей у Людмилы Чурсиной не было, но она заботилась о семье любимого племянника Алексея - его дочерей называла своими любимыми внучками. Алексей - сын младшей сестры Чурсиной: Эвелина умерла после инсульта еще 13 лет назад. Тогда актриса стала чаще бывать в Санкт-Петербурге - жила в это время в квартире покойной сестры (ее муж умер ранее), а в Москву ездила на работу - на спектакли и съемки в кино. Чурсина очень любила племянника, называла сыном: «Когда умер папа Алексея, а затем и его мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни и это меня держит - помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, это не для меня…».

Евгений Леонов и Людмила Чурсина в кинокартине «Донская повесть» (1964) Фото: кадр из фильма.

Чурсина была замужем три раза, но в разводе последние 20 лет - несмотря на внимание мужчин, больше замуж не стремилась, посвятив себя работе в театре и кино, а также заботе о родных. Когда чуть более года назад у Чурсиной диагностировали онкологию, было принято решение лечиться в Санкт-Петербурге, так как там родные - семья племянника. Из больницы актрису перевезли в квартиру сестры, купили специальную кровать, ухаживали, наняли сиделку…

Причина смерти актрисы - остановка сердца на фоне тяжелой болезни. Чурсина завещала похоронить себя на том же кладбище, где покоится ее младшая сестра. 12 июня Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге.

Свое имущество актриса завещала племяннику Алексею Рымареву. Но больших богатств (по меркам звезды ее уровня) Чурсина не нажила. Все, что зарабатывала, любила тратить на близких - на родителей (пока были живы), потом на семью сестры, последние годы на племянника и его дочек (у одной из девочек ДЦП).

К примеру, когда однажды Людмила Алексеевна решила перевезти родителей в Москву из Великих Лук - то велела ничего не брать, все купила новое, поселила в своей квартире. Чурсины-родители на радостях перед переездом подарили свою квартиру в Великих Луках соседям, но в Москве пожилым людям не понравилось - решили возвращаться. Тогда дочь-артистка купила им однушку в Великах Луках, сделала там хороший ремонт, полностью обеспечивала. Также как всегда Чурсина заботилась о сестре Эвелине, которая была младше почти на 10 лет. Вскоре после смерти сестры Чурсина похоронила маму, а папа умер еще раньше.

Какую недвижимость оставила Чурсина наследнику

Многие пишут, что Чурсина жила долгое время в собственной квартире на улице Серафимовича в известном Доме на набережной, но это было в период одного из браков. У нее такой квартиры в собственности не было. В промежутке между вторым и третьем браками Чурсина жила в коммуналке, и тогда ей за многочисленные заслуги и профессиональные регалии дали «двушку» на улице Чайковского в Москве.

За многочисленные заслуги и профессиональные регалии Людмиле Чурсиной дали «двушку» на улице Чайковского в Москве. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

В 1987 году Чурсина вышла замуж в третий раз, через четыре года развелась и получила 1/2 от четырехкомнатной квартиры на улице Александра Невского. Жилплощадь принадлежала ее третьему мужу, а он решил сойтись с первой женой - Чурсиной отдали стоимость 1/2 квартиры деньгами. Вскоре Людмила Алексеевна купила однокомнатную квартиру, которую, кстати, отремонтировали специалисты из передачи «Идеальный ремонт». Эту однушку Людмила Алексеевна приобрела так, чтобы удобно было пешком добираться на работу в родной Театр Российской армии - жилье площадью 24 кв м расположено неподалеку от Суворовской площади. Эту недвижимость и завещала племяннику.

У Чурсиной даже машины не было - любила передвигаться на общественном транспорте.

Жила скромно, но достойно. Не отказывалась (в отличии от таких же знаменитых коллег) от киноролей в зрелом возрасте. Чурсина не так давно сказала: «К счастью, в работе я востребована. Пусть не в полной мере. Да, раньше были - «Журавушка», «Олеся», «Угрюм-река», «Донская повесть». Сейчас - сериалы. Но я не лью слезы из-за того, что теперь в моей жизни не самые главные роли. Всему свое время. А время неумолимо и безжалостно…»

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