На сколько можно снизить холестерин, изменив питание, и полезна ли при гипертонии соль с калием: все мифы и правда о здоровье сосудов

В России гипертонию имеют около 40% взрослого населения. Фото: frantic00/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ «ЧАСЫ СТАРЕНИЯ»

Хотите знать, сколько вам лет на самом деле? Как показывают исследования, биологический возраст человека - то есть реальное состояние его органов и систем организма - нередко отличается от цифр в паспорте. Бывает, что биовозраст опережает паспортный, у таких людей отмечается ускоренное старение. Но есть и счастливчики, у которых биологический калькулятор показывает цифры меньше, чем в официальном удостоверении личности.

При этом большинство систем измерения биовозраста - нередко их называют «часы старения» - в первую очередь определяют состояние наших сосудов и сердца. Что, в общем, не удивительно: именно болезни органов кровообращения занимают первое место среди заболеваний, сокращающих жизнь людей. Увы, с годами сердечно-сосудистая система расшатывается, начинает работать хуже. Как нужно заботиться о ней в старшем возрасте, чтобы повысить шансы на здоровое долголетие? Об этом - в продолжении нашего разговора с одним из ведущих экспертов.

Собеседник «Комсомольской правды» и сайта KP.RU - врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, иностранный член Академии медицинских наук Таджикистана Мехман Мамедов.

Фото: Anatoliy Cherkas/Shutterstock/Fotodom

Первая часть интервью.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИИ: ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ СНИЖАЕТСЯ СЛИШКОМ СИЛЬНО

Как рассказал профессор Мамедов в 1-й части интервью, самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание в мире - гипертония. То есть хроническое повышение артериального давления. В России гипертонию имеют около 40% взрослого населения. И это один из ключевых факторов риска, который вносит мощный вклад в развитие сердечно-сосудистых катастроф - инфарктов миокарда и мозговых инсультов. В то же время дисциплинированный прием лекарств от гипертонии и соблюдение других медицинских рекомендаций (см. ниже) позволяет заметно снизить угрозу жизни и здоровью, обнадеживают кардиологи.

- Мехман Ниязиевич, люди старшего возраста с гипертонией часто спрашивают: если после приема таблеток давление эпизодически, время от времени снижается «слишком сильно» (менее 100-110 мм рт ст) - как грамотно себя вести? Ведь каждый раз к врачу не набегаешься. Кто-то пробует уменьшить дозу своего лекарства. А кто-то в такие дни пропускает прием таблеток. Как правильно?

- Пропускать прием лекарства категорически нельзя. Современные гипотензивные препараты (снижающие артериальное давление. - Ред.), как правило, имеют длительное действие. Принимая такие таблетки, каждый раз вы защищаете организм, свои сосуды и сердце не менее 12-ти часов. Гипертония - хроническое заболевание. Поэтому защита должна быть регулярной и длительной.

Если эпизоды гипотензии (пониженного давления) повторяются часто, скажем, еженедельно, нужно обратиться к врачу. Только специалист может обоснованно снизить дозу препарата или заменить его другим лекарством. Для этого нужно оценить не только показатели тонометра, но и многие другие факторы, отражающие состояние организма.

! Совет: перед визитом к врачу важно вести дневник самоконтроля артериального давления и пульса, рекомендует профессор Мамедов. Желательно делать это в течение 2-х недель. Показатели тонометра следует записывать не менее двух раз в день, утром и вечером. Это поможет врачу в подборе адекватной дозы препаратов.

ПРАВДА О СОЛИ: КАК ОНА ВЛИЯЕТ НА ДАВЛЕНИЕ И ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ С ХОЛЕСТЕРИНОМ

- Верно ли, что абсолютно всем людям старшего возраста нужно снижать употребление соли? До какого минимума?

- Избыток пищевой соли у пожилых людей приводит к задержке жидкости в организме. Из-за этого повышается артериальное давление и возникает критическая нагрузка на сердце и почки. Норма - менее 5 граммов в день. Это около 1 чайной ложки без горки, включая соль, содержащуюся в готовых продуктах (см. ниже).

! Совет: снижать количество соли в питании нужно постепенно, чтобы адаптировались вкусовые рецепторы, рекомендует эксперт. Усилить вкус еды можно специями. Например, добавлять сушеные травы (базилик, орегано), чеснок, лук и лимонный сок.

- Есть ли какая-то связь между употреблением соленых продуктов и повышением холестерина?

- Прямой связи нет. Но некоторые продукты могут содержать одновременно насыщенные жиры и пищевую соль в большом количестве.

Сегодня до 80% соли люди получают из магазинных полуфабрикатов, колбас, сыров, консервов и соусов. И эта же продукция зачастую содержит насыщенные жиры, которые вносят вклад в повышение «плохого» холестерина.

- В интернете встречается совет: покупайте соль, в которой часть натрия заменена калием. Это правда полезно?

- В пожилом возрасте действительно нередко рекомендуется заменять обычную натриевую соль на соль с калием. Это может помогать в снижении артериального давления, профилактике инсультов.

Но! Из-за возможных рисков для здоровья переходить на калиевую соль следует только после консультации с врачом, подчеркивает профессор Мамедов.

- Смеси, где часть натрия заменена хлоридом калия (обычно в соотношении 70/30), с одной стороны, помогают выводить лишнюю жидкость, расширяют сосуды и уменьшают нагрузку на сердце. С другой стороны, у многих пожилых людей снижена функция почек, из-за чего калий выводится из организма хуже. А избыток калия опасен для ритма сердца, - предупреждает врач.

Фото: Davizro Photography/Shutterstock/Fotodom

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На сколько в самом деле можно снизить холестерин, изменив питание?

- Ограничение пищевых жиров позволяет снизить уровень холестерина максимум на 15%, - поясняет профессор-кардиолог Мехман Мамедов. - А вот уровень триглицеридов (это еще одна разновидность жиров в крови, влияющая на здоровье сосудов. - Ред.) за счет диеты можно уменьшить на 30-40%.

Статины, то есть препараты, снижающие уровень холестерина, по современным рекомендациям назначаются как пациентам, уже имеющим сердечно-сосудистые заболевания, так и людям с высоким сердечно-сосудистым риском - его определяет врач-кардиолог по специальной шкале рисков.

Такие препараты назначаются на длительный срок (как правило, пожизненно). В случае прекращения их приема холестерин возвращается к исходному уровню.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА: НА ЧТО НАЛЕГАТЬ И ЧТО ОГРАНИЧИВАТЬ

Профессор Мамедов дает такие советы:

1. Для поддержания здоровья в старшем возрасте очень важна клетчатка. Она нормализует пищеварение, стимулирует перистальтику кишечника, снижает риски воспалений и защищает сердце.

Основные источники клетчатки: бобовые (фасоль, горох, чечевица), злаки (овсянка, перловка, цельнозерновой хлеб), овощи (брокколи, зеленая фасоль, морковь, спаржа), фрукты и ягоды (яблоки, чернослив, малина).

! С возрастом многим людям становится сложнее пережевывать пищу. В этом случае стоит отдать предпочтение блюдам в легко усвояемой форме, в том числе, в виде пюре, печеным овощам и фруктам в виде смузи, рекомендует врач.

2. По мере старения организма слабеет чувство жажды. Пожилым людям, особенно в жаркую погоду, нужно пить достаточное количество жидкостей, в первую очередь - чистой воды.

Сколько именно пить в сутки? Желательно проконсультироваться с лечащим врачом. Норма для каждого пациента определяется индивидуально - в зависимости от диагноза, принимаемых лекарств, в частности диуретиков (мочегонных). Учитывается функция почек, результаты анализа крови и другие данные.

В среднем, в качестве ориентира, европейские рекомендации по питанию и гидратации в гериатрии предлагают брать за основу 1,6 л в день для женщин и 2 л для мужчин. Этот объем включает воду и другие напитки. Их рекомендуется равномерно распределять в течение дня: примерно 1 стакан (200 мл) каждый час–полтора в период бодрствования. Пациентам с сердечной недостаточностью нужно обязательно консультироваться с врачом.

3. Пожилым людям нужно употреблять не менее 0,8 г белка на килограмм тела (как влияет на организм в старшем возрасте повышенное употребление белка - единого мнения сегодня нет, отмечает эксперт).

Поскольку белок содержится в основном в животных продуктах, стоит обращать внимание на их жирность. Мясо должно быть постным - предпочтительны куриное филе, индейка, морская и речная рыба. А вот молочные продукты лучше брать нормальной жирности - так лучше усваивается кальций.

4. Для снижения уровня воспаления, в том числе, в стенках кровеносных сосудов, важны полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в жирной рыбе. Употреблять рыбу желательно два раза в неделю в отварном или запеченном виде, так лучше сохраняются все полезные элементы.

5. С возрастом организму требуется меньше калорий для поддержания жизнедеятельности. Чтобы избежать резкого набора веса, повышающего нагрузку на сердечно-сосудистую систему, пожилым людям рекомендуется питаться пять раз в день небольшими порциями - три основных приема пищи и два перекуса.

БУДЬ В КУРСЕ!

Лучшие физнагрузки для сердечников

- Наиболее безопасны и полезны для сердца умеренные аэробные нагрузки, их еще называют кардионагрузками, - поясняет профессор-кардиолог Мехман Мамедов. - Такие занятия укрепляют миокард (сердечную мышцу), улучшают эластичность сосудов и снижают артериальное давление. При этом важно, чтобы не было чрезмерной нагрузки на суставы.

Общие правила такие:

* Нужно уделять физической активности не менее 150- 300 минут в неделю. Например, по 30-40 минут 5 дней.

* Если во время тренировки сбивается дыхание, темп надо снизить.

* Всегда нужно начинать с медленной ходьбы (5-10 минут) для подготовки сердца к повышению нагрузки. И заканчивать плавным снижением темпа, чтобы не спровоцировать резкий перепад давления.

Также людям старшего возраста для поддержания осанки и профилактики падений кроме кардионагрузок полезно выполнять упражнения на равновесие (например, с элементами йоги на стуле) 2-3 раза в неделю.

Что еще стоит иметь в виду:

- В международных рекомендациях по физической активности для людей старше 60 лет базовым видом кардионагрузок считается быстрая ходьба. Можно регулировать маршрут, постепенно увеличивая дистанцию и угол наклона (например, в парке или на беговой дорожке).

- Очень полезна в старшем возрасте скандинавская ходьба. Когда человек опирается на палки, снимается 1/3 нагрузки с коленей и позвоночника, одновременно задействуется верхняя часть тела. Важно: обучение следует проходить с инструктором.

- Водные занятия мягко нагружают сердце и создают сопротивление для мышц, помогая тренировать их.

- Обычная езда на велосипеде или велотренажер хороши тем, что плавно повышают частоту сердечных сокращений без ударной нагрузки на ноги.

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